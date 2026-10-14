Kỳ vọng chặng đường mới của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

Ngày 14.10, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (15.10.1956 - 15.10.2026). Tham dự lễ kỷ niệm có ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Bùi Quang Huy cho biết, ngày 15.10.1956, lớp huấn luyện cán bộ Đoàn đầu tiên của T.Ư Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được khai mạc, đặt nền móng cho sự ra đời của Trường Huấn luyện cán bộ T.Ư Đoàn, tiền thân của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: ĐĂNG HẢI

Từ những lớp học trong điều kiện thiếu thốn, học viện từng bước trưởng thành, trở thành cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, mở rộng các ngành đào tạo đại học, sau đại học, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Nhiều thế hệ cán bộ trưởng thành từ mái trường này đã đảm nhận trọng trách tại các cơ quan, địa phương, đơn vị; nhiều cán bộ Đoàn bền bỉ cống hiến ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, anh Bùi Quang Huy đề nghị học viện xác định rõ sứ mệnh, lấy chất lượng thực chất làm mục tiêu trung tâm, đặc biệt chú trọng đào tạo về công tác thanh thiếu nhi để phát huy bản sắc riêng.

Học viện cần rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình, học liệu; tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, pháp luật, ý thức công dân và trách nhiệm xã hội trong các ngành đào tạo.

Phương pháp giáo dục cần đổi mới theo hướng tăng cường đối thoại, gắn lý luận với thực tiễn, hoạt động trải nghiệm, tình nguyện và rèn luyện. Chất lượng đào tạo không chỉ được đánh giá qua điểm số mà còn phải thể hiện ở sự chuyển biến về nhận thức, niềm tin, hành vi và trách nhiệm công dân của người học.

Ông Ngô Văn Cương trao bằng khen của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu về thanh niên

Một trong những yêu cầu được anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh là nâng cao chất lượng đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cần nâng cao chuẩn đầu ra, chất lượng kiểm định, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy phản biện của sinh viên; tăng cường kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp để mở rộng cơ hội thực hành, thực tập và việc làm.

Cùng với đó, nhà trường cần từng bước xây dựng mô hình đại học số, phát triển hạ tầng, thư viện học liệu và nền tảng học tập số; nâng cao năng lực số cho giảng viên, người học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, bảo đảm an toàn dữ liệu và liêm chính học thuật.

Anh Bùi Quang Huy trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cán bộ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam ẢNH: ĐĂNG HẢI

Về nghiên cứu khoa học, anh Bùi Quang Huy cho rằng, học viện cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về thanh thiếu nhi, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Dù không còn Viện Nghiên cứu thanh niên trong mô hình tổ chức mới, nhiệm vụ nghiên cứu không thể bị gián đoạn.

Học viện cần nghiên cứu sâu về tư tưởng, nhu cầu, xu hướng của giới trẻ; đánh giá hiệu quả các chủ trương công tác Đoàn, từ đó đề xuất mô hình, giải pháp thiết thực, đáp ứng những vấn đề mới đặt ra đối với công tác thanh niên.

Gửi gắm tới sinh viên, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh chiếc áo xanh thanh niên không chỉ là đồng phục mà còn là biểu tượng của tinh thần xung kích, dấn thân và trách nhiệm với cộng đồng. Anh Bùi Quang Huy mong muốn mỗi sinh viên trân trọng truyền thống nhà trường, nuôi dưỡng lý tưởng, rèn luyện nhân cách, chủ động học tập, làm chủ tri thức và công nghệ, biết chia sẻ, hành động vì cộng đồng.