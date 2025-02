Kỳ vọng iPhone 16e 'sụp đổ thê thảm'

Đợt ra mắt iPhone 16 hồi tháng 9 năm ngoái bị chê tơi tả khi Apple chỉ khoe được nút điều khiển camera và vài tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) còn dang dở. Vì lẽ đó, iPhone 16e - model ở phân khúc giá rẻ - được kỳ vọng trở thành "cứu tinh" cho cả dòng máy kém ấn tượng này. Khi những tin đồn về mẫu iPhone tiếp nối tinh thần của dòng SE, nhiều người dùng đã mừng thầm, thậm chí tính bỏ qua các máy iPhone 16 để chọn thiết bị này.

Nhưng sự kỳ vọng đó lập tức bị dập tắt khi Apple công bố mức giá bán và những gì đi kèm với sản phẩm.

iPhone 16e không còn nhỏ gọn như SE và mức giá tại Việt Nam lên tới 17 triệu đồng Ảnh: Apple

Khởi điểm ở mức 599 USD, iPhone 16e đắt hơn hẳn so với kỳ vọng. iPhone SE trước đây chỉ 429 USD, và nhiều người đoán phiên bản mới sẽ đắt nhất khoảng 500 USD. Với mức giá "không tưởng", các diễn đàn online ngập trong cơn bão chỉ trích, hàng loạt ý kiến cho rằng cả dòng iPhone 16 đều là sự thất bại.

Giá bán cao ngất ngưởng, máy lại chẳng có được phần cứng nào nổi trội, thậm chí còn cắt gọt bớt. Thiết bị không có sạc không dây MagSafe, màn hình vẫn ở 60 Hz, phần notch (tai thỏ) to đùng vừa lỗi thời, vừa không được lòng người tiêu dùng. Ra mắt năm 2025, nhưng camera của thiết bị này chỉ có một ống kính.

Điểm đáng kể nhất là iPhone 16e được trang bị 8 GB RAM, hỗ trợ Apple Intelligence - dù chưa hoàn thiện - và dùng chip A18, nhưng là bản kém hơn so với anh em cùng dòng. Dẫu vậy, so với iPhone 15 và iPhone 15 Plus, model này vẫn có một điểm hơn: dùng được Apple Intelligence, nhưng các yếu tố khác thuộc các tiêu chí smartphone hiện đại thì đều thua kém.

Với những cắt giảm ấy, mức giá gần 600 USD bị ví như "cái tát" vào ví tiền người dùng. Trên thị trường hiện nay, cùng tầm giá, người dùng có vô vàn lựa chọn điện thoại Android nổi bật hơn cả về cấu hình lẫn tính năng, trang bị, đến từ các tên tuổi uy tín hàng đầu.

Dù vậy, không phải ai cũng quay lưng hoàn toàn. Một số người vẫn đánh giá cao thời lượng pin được quảng cáo là "tốt nhất trong số các iPhone 6,1 inch" và sự hỗ trợ lâu dài từ Apple. Nhưng ngay cả những lời khen này cũng bị lấn át bởi làn sóng chỉ trích về giá cả và thiếu sót tính năng.