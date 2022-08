Kỳ vọng lạm phát tăng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút tiền về

Vụ Dự báo Thống kê Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả điều tra thí điểm về kỳ vọng lạm phát đối với các chuyên gia kinh tế trong quý 3/2022. Theo đó, kỳ vọng về CPI bình quân năm 2022 so với năm 2021 là 3,82%, năm 2023 so với năm 2022 là 4,09% và năm 2024 so với năm 2023 là 3,86%.

Mức dự báo này cao hơn so với kết quả điều tra kỳ vọng lạm phát của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (thực hiện từ ngày 25.7 đến 5.8). Kỳ vọng về CPI bình quân năm 2022 so với năm 2021 là 3,61%, năm 2023 so với năm 2022 là 3,63%. Kết quả này cao hơn so với cuộc điều tra hồi tháng 7, mức tăng tương ứng chỉ 3,37% và 3,43%.





Ngân hàng Nhà nước vẫn liên tục thực hiện hút ròng tiền trên thị trường mở với khối lượng lên 29.143 tỉ đồng trong tuần qua. Cụ thể, hút về 33.730 tỉ đồng và bơm ra 4.587 tỉ đồng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước có ngày hút về lượng tiền lớn như ngày 26.8 hút về 10.000 tỉ đồng, ngày 25.8 hút về 6.100 tỉ đồng, ngày 24.8 hút về 10.130 tỉ đồng. Lượng tiền bơm ra nhiều nhất trong 1 ngày cũng chưa đến 1.000 tỉ đồng.

Thêm vào đó, lãi suất trúng thầu cũng đã đi lên. Đối với kỳ hạn 7 ngày và 28 ngày, lãi suất trúng thầu bán ra vào đầu tuần tương ứng 2,6%/năm và 3,45%/năm. Đến ngày 26.8, lãi suất 14 ngày lên mức 4%/năm.