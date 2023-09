Kỳ vọng từ tuần lễ chuyển đổi số ở Quảng Ngãi

Đây là kỳ vọng mà tỉnh Quảng Ngãi muốn chia sẻ thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội, cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư cũng như phát triển CĐS trong các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, quản lý đô thị, logistics…

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại khai mạc Tuần CĐS tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 Ảnh: Phạm Anh

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xây dựng chiến lược CĐS đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với tầm nhìn vào Top 20 địa phương CĐS, kinh tế số chiếm 30% GRDP, 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu mở, 100% dịch vụ công cung cấp trực tuyến, 95% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh, 95% dân số có hồ sơ sức khỏe.

Kỳ vọng phát huy tối đa các tiềm năng kinh tế

Theo chia sẻ của ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, CĐS không chỉ riêng Quảng Ngãi, mà là câu chuyện lớn của vùng, cả nước và toàn cầu. Để có bước tiến mạnh mẽ hơn về CĐS ở khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước thì cần có những liên kết chặt chẽ, tối ưu nguồn lực và tạo những chuỗi giá trị mới. Đây cũng chính là chủ đề của Tuần lễ CĐS tỉnh Quảng Ngãi năm 2023: Dữ liệu số và Liên kết vùng trong CĐS.

Các chuyên gia, diễn giả của trung ương, các tỉnh, thành và tỉnh Quảng Ngãi tại khai mạc tuần CĐS Ảnh: Phạm Anh

Theo ông Minh, tuần lễ CĐS này, Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ có được những tham vấn nhằm xây dựng chiến lược CĐS trong giai đoạn mới cho tỉnh. Quảng Ngãi cũng đưa ra thông điệp: Tỉnh là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ số.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, liên quan đến CĐS, địa phương ưu tiên 6 lĩnh vực: Giao thông vận tải và logistics, du lịch, nông nghiệp, giáo dục, tài nguyên môi trường, y tế. Tại tuần lễ CĐS Quảng Ngãi 2023, tỉnh Quảng Ngãi mời nhiều chuyên gia về dự, tham vấn và kỳ vọng qua đó, địa phương sẽ xây dựng chiến lược CĐS để phát huy tối đa các tiềm năng kinh tế của tỉnh, thúc đẩy kiến tạo các dịch vụ và các mô hình kinh tế mới.

Ông Trần Thanh Trường, Giám đốc Sở TT-TT Quảng Ngãi, trình bày CĐS tại Quảng Ngãi Ảnh: Phạm Anh

Sau hai ngày diễn ra các hoạt động, tỉnh Quảng Ngãi thực sự "hái lượm" nhiều quả ngọt. Đó là sự bàn thảo, chia sẻ, tham vấn và cách làm trong CĐS của các các diễn giả là lãnh đạo của các cơ quan quản lý, các chuyên gia CĐS, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ số hàng đầu Việt Nam: VINASA, VNPT, Viettel, Mobifone, VNPAY…

Đặc biệt trong ngày 29.9, các diễn giả nói trên đã tập trung bàn nhiều về chiến lược CĐS Quảng Ngãi, mô hình xây dựng dữ liệu số địa phương, cơ chế hợp tác chia sẻ dữ liệu để thúc đẩy phát triển kinh tế số phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Quảng Ngãi.

Phát huy thế mạnh nông nghiệp và du lịch

Rất nhiều việc cần làm khi thực hiện CĐS mạnh mẽ như hiện nay ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên, địa phương ưu tiên về nông nghiệp và du lịch. Với ngành nông nghiệp, Quảng Ngãi phát triển với nhiều đa lĩnh vực. Trong năm 2022, tổng giá trị sản xuất ngành này là 18.300 tỉ đồng; xây dựng được 105 cánh đồng lớn với 1.872 ha (tăng 43 cánh đồng và 974 ha so với kế hoạch). Về thủy sản, cả tỉnh khai thác ước đạt gần 268.800 tấn, nuôi trồng thủy sản là 9.650 tấn.

Diễn giả tham vấn về CĐS ở Quảng Ngãi Ảnh: Phạm Anh

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4 - 5%/năm; giá trị sản xuất 100 triệu đồng/ha. Ngoài ra, trên 10% HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; trên 50% HTX nông nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi còn có 124 sản phẩm OCOP từ 3 - 4 sao (9 sản phẩm 4 sao và 115 sản phẩm đạt 3 sao).

Tại tuần lễ CĐS, Quảng Ngãi đã ưu tiên tổ chức 2 phiên hội nghị dành cho ngành nông nghiệp nhằm giúp cho đơn vị quản lý, doanh nghiệp và người dân được tập huấn nâng cao nhận thức CĐS, đưa những giải pháp số CĐS, truyền thông, bán hàng, xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ thống bán hàng đa kênh. Ngoài ra, các chuyên gia CĐS còn tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng hệ thống quản trị số giúp nâng cao chất lượng, phát huy tiềm năng.

Các gian hàng tham gia tuần CĐS ở Quảng Ngãi Ảnh: Phạm Anh

Về du lịch thì trong năm 2022, Quảng Ngãi đón 650.000 lượt khách, đạt 91% so với kế hoạch, khách quốc tế đạt 11.000 lượt khách (tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước); doanh thu du lịch đạt 700 tỉ đồng, tăng gấp 2,98 lần so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực này, tỉnh Quảng Ngãi được các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp CĐS tư vấn, chia sẻ về việc tận dụng các thế mạnh của CĐS về truyền thông số, xây dựng sản phẩm du lịch mới.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, Quảng Ngãi cần xây dựng Hệ thống du lịch thông minh - Smart Tourism để tận dụng, khai thác hiệu quả các dữ liệu số này, tạo đột phá cho du lịch của tỉnh nhà.

Đó là chưa kể, việc liên thông, liên kết vùng, liên kết với các tỉnh lân cận trong chia sẻ, khai thác dữ liệu về du lịch sẽ tạo cho Quảng Ngãi một bước tiến dài. Khi đó, khách du lịch khi đến các tỉnh, thành phố lân cận sẽ biết đến Quảng Ngãi có những gì để thỏa mãn khám phá của mình.