Kyo York lên tiếng về tin đồn giàu có, trải lòng chuyện trở lại sau biến cố

Ca sĩ Kyo York mong muốn khép lại những năm đầy sóng gió Ảnh: Hemi studios

Dịp Giáng sinh, Kyo York trình làng 3 dự án trên nền tảng YouTube, gồm Hai mùa Noel, Đêm thánh vô cùng và Bài thánh ca buồn. Đây vốn là những ca khúc quen thuộc với khán giả yêu mến dòng nhạc trữ tình bolero, song được nam ca sĩ làm mới để dành tặng người hâm mộ. Với tinh thần "bình cũ rượu mới", Kyo York hy vọng mang đến cho người nghe những trải nghiệm mới thông qua giọng hát giàu cảm xúc của mình.

Nếu như các nghệ sĩ khác chọn thực hiện một MV dành tặng khán giả, Kyo York lại đầu tư 3 sản phẩm âm nhạc cùng lúc với mong muốn người nghe có thêm nhiều lựa chọn để thưởng thức nghệ thuật. Nam ca sĩ khẳng định dự án này không phải là cách anh chơi trội trong nghề. Kyo York lý giải với người Mỹ, Giáng sinh cũng giống như ngày tết của người Việt, là dịp để mọi người quây quần, bên cạnh nhau. Do đó, nam ca sĩ mong muốn tạo cảm xúc cho khán giả, đồng thời để lại một dấu ấn đẹp cho mùa Giáng sinh 2024.

Nam ca sĩ khẳng định việc ra 3 sản phẩm cùng lúc không phải cách anh chơi trội mà muốn khán giả có thêm nhiều lựa chọn để thưởng thức âm nhạc Ảnh: Hemi studios

Thực hiện 3 sản phẩm để trình làng cùng lúc không hề đơn giản, đòi hỏi Kyo York phải nỗ lực hơn so với bình thường. Anh kể bản thân phải tự liên hệ với đội ngũ hòa âm, mix nhạc, sắp xếp lịch trình… để đảm bảo tiến độ công việc. Dù mọi thứ khá gấp rút song giọng ca 8X vẫn giữ nguyên tắc đảm bảo về chất lượng sản phẩm chứ không muốn làm dự án hời hợt rồi đổ lỗi cho vấn đề thời gian.

Anh bộc bạch: "Tôi vẫn mãi trung thành với hình ảnh anh Tây hát nhạc Việt như người Việt, nên tôi đòi hỏi rất cao ở bản thân về mặt chất lượng. Những gì tôi mang đến cho khán giả luôn là những sản phẩm chỉn chu nhất trong khả năng của mình".

Việc ra mắt cùng lúc 3 sản phẩm khiến nhiều người đồn đoán Kyo York rất giàu có. Song nam ca sĩ khẳng định bản thân chỉ làm những gì phù hợp trong mức cho phép với kinh tế mình đang có. Anh nói: "Tôi tập trung ít nhiều vào sự cống hiến cho âm nhạc với tư cách là một người nước ngoài muốn quảng bá những nét đẹp của Việt Nam ra thế giới. Và nguồn thu nhập từ việc đi hát đủ để tôi sống, làm việc và đầu tư cho các sản phẩm của mình".

Kyo York biết ơn khán giả vì luôn yêu thương, đón nhận anh Ảnh: Hemi studios

Hát nhạc Giáng sinh Việt Nam mang lại cho Kyo York nhiều trải nghiệm thú vị. Trong đó, nỗi buồn, nỗi nhớ nhà là điều anh cảm nhận rõ rệt nhất. Nam ca sĩ tâm sự: "Noel ở Mỹ là cả tuổi thơ của tôi nhưng Noel là quãng thời gian chạy show hay việc hòa vào dòng người tất bật chuẩn bị cho năm mới. Năm nay tôi chọn hòa nhập không hòa tan. Sau hai năm với nhiều chuyện không vui, tôi quyết định khép lại những gì thuộc về quá khứ. Năm 2024 cũng đã có nhiều thành tích, những chuyến đi, và một hành trình rất thú vị gắn bó với Việt Nam".

Trong thời gian qua, nhiều khán giả tò mò về sự vắng mặt của Kyo York trên sóng truyền hình. Lý giải về điều này, nam ca sĩ nói lý do anh im ắng vì trải qua biến cố mất người thân. Khi trở lại, giọng ca người Mỹ thấy may mắn vì vẫn được khán giả đón nhận. Về kế hoạch trong năm 2025, Kyo York bật mí anh đang ấp ủ 2 ca khúc về tết gồm Khúc xuân và Thần tài đến, hứa hẹn trình làng trong thời gian tới. "Tôi cảm thấy may mắn vì luôn có rất nhiều việc để làm, cộng với yêu thương của khán giả. Tôi không còn sợ một mình nữa mà tôi đón chào sự một mình đó một cách tích cực để được thoải mái sáng tạo và tự do để tỏa sáng", anh nói.