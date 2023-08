'Lá bài' - Album với những 'lần đầu tiên' của nhạc sĩ Hoài An - Võ Hoài Phúc

Tất cả 13 ca khúc trong album Thơ ca 2 được nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc phổ từ thơ của tác giả Lâm Xuân Thi, vừa được phát hành với định dạng vật lý truyền thống: đĩa CD cùng tuyển tập bài hát.

Anh em nhạc sĩ Hoài An, Võ Hoài Phúc chia sẻ về những lần đầu tiên khi thực hiện album Thơ ca 2 (Hoài An lần đầu đàn tỳ bà, Hoài Phúc lần đầu hát 2 bài trong album...) Thiên Anh

Hoài An cho biết, từ khi làm Thơ ca đầu tiên (năm 2022), anh đã "lén" gửi vài bài thơ của tác giả Lâm Xuân Thi cho nhạc sĩ Võ Hoài Phúc, những bài anh rất tâm đắc nhưng "bí" nhạc, như Lá bài, 49 gặp 50... Vậy là Thơ ca 2 - Lá bài ra đời, với sự kết hợp phổ nhạc của cả hai anh em.

Vì sao lại chọn Lá bài làm chủ đề cho tuyển tập vốn là sự kết hợp 2 thể loại lãng mạn: thơ, nhạc? Theo nhạc sĩ Võ Hoài Phúc: "Lá bài là tác phẩm đầu tiên tôi phổ nhạc cho thơ anh Lâm Xuân Thi, và đây như là một cột mốc, một cách để chúng tôi lưu giữ kỷ niệm. Thêm nữa, đây là tác phẩm đặc biệt, về cả ca từ lẫn giai điệu. Nghe tựa đề có thể khiến khán giả dễ hiểu lầm nội dung, nhưng thực chất bài hát này chỉ là cách thể hiện quan điểm, một thái độ sống của tác giả. Hay như khi cầm bài thơ 49 gặp 50, tôi cũng nghĩ đây là bài mang ý nghĩa như cách hiểu của thành ngữ này, nhưng hóa ra lại là sự tự trào của tác giả, đây cũng là một bản tình ca rất lạ. Cả những bài thơ khác trong album này cũng vậy, cho thấy sự phong phú trong chủ đề lẫn cách thể hiện. Không phải vì phổ nhạc cho thơ anh mà tôi khen, nhưng cá nhân tôi cảm nhận, thơ của anh vừa sâu sắc vừa tinh nghịch và cũng có tính tự trào cao".

Nhạc sĩ Hoài An cho biết, Coi như là bài acoutis anh thích nhất trong đĩa, hay bài Kể từ cũng thú vị khi chuyển điệu 3, 4 lần Thiên Anh

Chia sẻ thêm về việc thực hiện đĩa nhạc vật lý trong thời buổi nhạc số thịnh hành, nhạc sĩ Hoài An thừa nhận cách làm này có khi bị cho là "ném tiền qua cửa sổ", vì ca sĩ ngày nay đa phần ra mắt từng bài theo dạng MV, ít khi sản xuất album nhiều bài, trừ vài ca sĩ là lượng khán giả hâm mộ lớn. "Bạn có thể gửi link MV cho ai đó để nghe, chia sẻ cảm xúc với nhau nhưng sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu bạn cầm một album trên tay, ở bất kỳ định dạng nào (CD, cassette hay đĩa than). Cảm giác đó nó giống như sự khác nhau giữa việc bạn nghe bản nhạc hay bằng tai nghe với việc nghe bài hát ấy phát ra từ chiếc máy đĩa hay mâm đĩa than...", anh nói.

5/13 bài hát trong đĩa nhạc này được thu âm với ban nhạc Brothers tại studio Tuấn Trinh ở Mỹ NSCC

Album Thơ ca 2 - Lá bài gồm 13 nhạc phẩm, được hòa âm bởi nhạc sĩ: Lý Huỳnh Long, Hoàng Minh, Hoài An và Minh Đăng; được mastering (xử lý hậu kỳ âm thanh) bởi kỹ sư âm thanh Stephen Pettey John (Mỹ); với tiếng hát Duy Linh, Nhật Hào, Khánh Ngọc, Quỳnh Như, Mộc San, Đoàn Đại Hòa, Tùng Anh, Công Thành, Ngọc Thúy và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Cũng như album Thơ ca đầu tiên, đĩa thứ 2 này khán giả có thể quét mã QR (trên bìa đĩa) để tải phiên bản nhạc số thưởng thức.