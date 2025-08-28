Lá cờ Tổ quốc bằng đá lớn nhất Việt Nam tại Triển lãm Thành tựu Đất nước

Sáng ngày 28.8, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và các lãnh đạo Bộ Xây dựng đã tới thăm không gian trưng bày thành tựu của ngành, trong đó có Lá cờ Tổ quốc bằng đá nhân gốc thạch anh VICOSTONE® xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam

Sắc đỏ tự hào lan tỏa tình yêu Tổ quốc

Qua bao thăng trầm của lịch sử, lá cờ đỏ sao vàng luôn là biểu tượng thiêng liêng, hào hùng và bất diệt trong trái tim mỗi người con đất Việt. Bởi không chỉ tượng trưng cho máu đỏ da vàng, tinh thần hy sinh anh dũng của biết bao thế hệ đi trước, lá cờ còn là minh chứng sống động cho hành trình lịch sử đấu tranh giành, giữ vững nền độc lập dân tộc, là hiện thân của nhiệt huyết, ý chí, niềm tin và sức mạnh tinh thần của một dân tộc anh hùng, sẵn sàng "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh".

Từ nguồn cảm hứng mãnh liệt ấy, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.9, Tập đoàn Phenikaa và đơn vị thành viên - Công ty CP Vicostone đã sử dụng sản phẩm chủ lực của mình - đá nhân tạo mang thương hiệu VICOSTONE® tạo nên phiên bản Lá cờ Tổ quốc được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là "Lá cờ Tổ quốc bằng đá nhân tạo lớn nhất Việt Nam".

Lá cờ Tổ quốc lập kỷ lục Việt Nam trưng bày tại Triển lãm Thành tựu Đất nước thể hiện niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

Được trưng bày trang trọng trong khu trưng bày của Bộ Xây dựng, Lá Cờ Tổ quốc kỷ lục nổi bật với kích thước ấn tượng 3300 x 2200 mm và khối lượng lên tới 325kg. Tác phẩm được chế tác từ đá VICOSTONE® Sparkling Red® BC186 có sắc đỏ rực rỡ sắc nét, được đội ngũ R&D của Vicostone nghiên cứu tỉ mỉ để tái hiện chân thực nhất màu cờ thiêng liêng. Bề mặt lá cờ mang hiệu ứng lấp lánh sống động từ nguyên vật liệu tái chế gương kính, thể hiện cam kết của thương hiệu đối với việc ứng dụng công nghệ hiện đại và bảo vệ môi trường.

Sắc đỏ rực rỡ của Lá Cờ Tổ quốc từ đá VICOSTONE®, một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo thể hiện niềm tự hào dân tộc, kết hợp truyền thống hào hùng và hơi thở thời đại với công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực đá thạch anh nhân tạo, trí tuệ và sự sáng tạo không giới hạn của người Việt

Cán bộ công nhân viên Tập đoàn Phenikaa lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và tràn đầy ý nghĩa, chứa đựng thông điệp về niềm tự hào dân tộc bên Lá cờ Tổ quốc từ đá VICOSTONE®

Khát vọng "Make in Vietnam" vươn tầm quốc tế

Sắc đỏ rực rỡ của Lá Cờ Tổ quốc được tái hiện trên chất liệu đá nhân tạo VICOSTONE®, một thương hiệu "Make in Vietnam" nằm trong Top 3 thương hiệu đá nhân tạo cao cấp toàn cầu được kết tinh từ nội lực, tinh thần và trí tuệ Việt Nam với công nghệ tân tiến và năng lực làm chủ tới hơn 90% nguồn nguyên vật liệu do chính Tập đoàn Phenikaa và Vicostone nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Lá Cờ Tổ quốc kỷ lục là niềm vinh dự và tự hào chạm đến trái tim và thắp lên ngọn lửa yêu nước nồng nàn, để mỗi lần nhìn ngắm là một lần dâng trào cảm xúc biết ơn và khát vọng cống hiến cho cuộc sống bình an và tốt đẹp hơn mỗi ngày trong sắc đỏ yêu thương.

Khi đến tham quan Triển lãm Thành tựu Đất nước, quý khách đừng quên dừng chân tại khu vực trưng bày của Bộ Xây dựng để chiêm ngưỡng "Lá cờ Tổ quốc bằng đá nhân tạo VICOSTONE® lớn nhất Việt Nam". Tại đây, khách tham quan có thể check-in lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt bên biểu tượng thiêng liêng của dân tộc, đồng thời nhận những phần quà ý nghĩa từ Tập đoàn Phenikaa và Vicostone.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có thể trải nghiệm các sản phẩm công nghệ tiêu biểu khác của Tập đoàn Phenikaa như: máy bay không người lái Phenikaa-X, robot vận chuyển, hệ thống tự lái Autopilot... Các sản phẩm này được trưng bày tại các gian hàng của Bộ Công thương và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, minh chứng cho năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế đứng đầu công nghệ của Tập đoàn.

Sản phẩm công nghệ hiện đại được ứng dụng công nghệ lõi tự hành của Tập đoàn Phenikaa được trưng bày tại triển lãm, thể hiện khát vọng "Make in Vietnam" vươn tầm quốc tế