La Dêê chuyển mình nơi vùng biên

Từng là địa phương gặp nhiều khó khăn về giao thông, cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, La Dêê hôm nay đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2026 cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần vượt khó của người dân trong hành trình xây dựng quê hương vùng biên ngày càng phát triển.

Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê thăm hỏi gia đình chính sách ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hành chính tại La Dêê đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả. Trên địa bàn rộng, dân cư phân tán và điều kiện đi lại còn nhiều trở ngại, việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, xã có hơn 31 km đường biên giới tiếp giáp với Lào và là nơi đặt cửa khẩu quốc tế Nam Giang - đầu mối giao thương quan trọng của khu vực biên giới Việt - Lào.

Song hành với đó, công tác quy hoạch chung xã giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được triển khai khẩn trương. Đây được xem là cơ sở quan trọng để định hình không gian phát triển và thu hút các nguồn lực đầu tư trong tương lai.

Một trong những công trình được người dân kỳ vọng là Trường liên cấp phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS La Dêê đang từng bước thành hình. Không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng cao, công trình còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương.

Lợi thế lớn nhất của La Dêê chính là những cánh rừng nguyên sinh trải dài trên dãy Trường Sơn. Thay vì khai thác tài nguyên theo hướng ngắn hạn, địa phương đang từng bước xây dựng mô hình kinh tế rừng bền vững như: trồng dược liệu dưới tán rừng, trồng cây gỗ lớn. Trong lĩnh vực chăn nuôi, mô hình nuôi heo đen bản địa theo nhóm hộ cũng đang được thí điểm, hướng tới xây dựng sản phẩm đặc trưng mang bản sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một điểm sáng đáng chú ý tại La Dêê là quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ngay giữa vùng núi cao biên giới. Tỷ lệ hồ sơ hành chính được nộp trực tuyến hiện đạt trên 96%, phản ánh sự thay đổi tích cực trong nhận thức và thói quen của người dân. Các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại tất cả các thôn đang đóng vai trò cầu nối, giúp người dân tiếp cận các tiện ích số và mở rộng cơ hội phát triển.

Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê, cho hay dù xuất phát điểm còn thấp và điều kiện kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quan tâm của thành phố cùng tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và nhân dân, địa phương quyết tâm khai thác hiệu quả các tiềm năng về kinh tế rừng, dược liệu, kinh tế cửa khẩu và chuyển đổi số để nâng cao đời sống người dân. "Mục tiêu của địa phương không chỉ dừng lại ở tăng trưởng kinh tế mà còn hướng tới xây dựng một vùng biên giới vững mạnh về quốc phòng, an ninh; giữ vững chủ quyền lãnh thổ và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc", ông Thế Anh nhấn mạnh.

Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, La Dêê đang từng bước vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò là vùng phên dậu vững chắc nơi cực tây thành phố Đà Nẵng.