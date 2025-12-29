LA Home ký kết gói thầu xây dựng công viên trung tâm tại phía tây TP.HCM

Công viên trung tâm góp phần nâng tầm giá trị sống và giá trị BĐS

Trong quy hoạch tổng thể LA Home, công viên trung tâm được định vị như "trái tim xanh", tích hợp nhiều tiện ích như đài phun nước nghệ thuật, vườn hoa mặt trời, vườn cờ, vườn thiền, sân chơi trẻ em… nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thư giãn, vận động và kết nối cộng đồng cư dân LA Home cũng như cư dân khu vực lân cận. Đây sẽ là nơi mọi thế hệ được chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần mỗi ngày, trẻ em có môi trường vui chơi và phát triển toàn diện; người lớn dạo bộ, tập thể thao, tận hưởng không khí trong lành; người cao tuổi tìm thấy những khoảng thư giãn yên tĩnh.

Công viên trung tâm LA Home - trái tim xanh nâng tầm chất lượng sống cho cư dân

Ông Huỳnh Thiên Quân - Tổng giám đốc Prodezi Long An chia sẻ: "Chúng tôi đặc biệt chú trọng từ thiết kế đến thi công, lựa chọn vật tư vật liệu thi công đến lựa chọn các đối tác có uy tín, kinh nghiệm và năng lực. Với công viên trung tâm, chúng tôi hợp tác cùng đơn vị thiết kế chuyên nghiệp Swan & Maclaren và nhà thầu thi công cảnh quan giàu kinh nghiệm Cao Lê Land Concept, nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và giá trị thẩm mỹ cho toàn công trình".

Được lựa chọn trở thành một trong những đối tác chiến lược đồng hành cùng quá trình kiến tạo khu đô thị LA Home, Cao Lê Land Concept là đơn vị có bề dày kinh nghiệm triển khai các công trình cảnh quan lớn tại nhiều khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trên cả nước. Với triết lý "con người là trung tâm của cảnh quan" hướng tới sự bền vững, phát triển cộng đồng và tính nhân văn, Cao Lê Land Concept được kỳ vọng sẽ sớm xây dựng hoàn thiện công viên LA Home với chất lượng và thẩm mỹ cao nhất, gia tăng giá trị sống cho cộng đồng cư dân.

Theo đại diện Cao Lê Land Concept, công viên không chỉ đơn thuần là một không gian giải trí mà còn là nơi gắn kết cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân. Những mảng xanh, lối đi bộ, và các khu vực thể thao sẽ góp phần tạo ra một môi trường sống lý tưởng, khuyến khích lối sống lành mạnh và hòa nhập với thiên nhiên.

Lễ ký kết hợp đồng gói thầu xây dựng công viên trung tâm LA Home giữa Prodezi Long An với Cao Lê Land Concept

LA Home tăng tốc về đích cùng hạ tầng khu tây TP.HCM

Lễ ký kết gói thầu công viên trung tâm diễn ra trong bối cảnh LA Home đang tăng tốc thi công hàng loạt hạng mục trọng điểm, cho thấy quá trình triển khai dự án đang được đẩy nhanh theo tiến độ đề ra. Trước đó, vào tháng 11.2025, phân khu thứ hai River Park đã chính thức khởi công, mở đầu cho giai đoạn xây dựng sôi động nhất của toàn khu đô thị quy mô 100ha.

LA Home đang dần hình thành diện mạo của một khu đô thị hoàn chỉnh

LA Home đang dần hình thành diện mạo của một khu đô thị hoàn chỉnh: hệ thống giao thông nội khu đã kết nối thông suốt, hạ tầng kỹ thuật và chiếu sáng được triển khai đồng bộ; các mảng xanh, mặt nước và cảnh quan từng bước hoàn thiện. Chủ đầu tư đã đưa vào hoạt động trung tâm thể dục thể thao đa năng rộng 1ha, gồm hồ bơi điện phân muối, sân tennis, sân pickleball và sân thể thao đa năng. Phân khu đầu tiên là LA Sol đã hoàn tất 100% hạ tầng và cảnh quan, trong khi tiến độ xây dựng các dãy nhà thấp tầng đang được triển khai đúng kế hoạch, hướng đến thời điểm bàn giao trong năm 2026. Song song đó, dự án nhà ở xã hội thuộc LA Home cũng đã hoàn thành phần móng và kết cấu chính, đang tăng tốc giai đoạn hoàn thiện, góp phần sớm hình thành cộng đồng cư dân đầu tiên.

Theo đại diện chủ đầu tư, các tiện ích nội khu trong đó có công viên trung tâm LA Home được ưu tiên phát triển trước khi bàn giao nhà, nhằm hoàn thiện đầy đủ hệ tiện ích nội khu, đảm bảo không gian sống sẵn sàng phục vụ với đầy đủ tiện ích và dịch vụ ngay khi cư dân nhận nhà và dọn về sinh sống. Đồng thời, việc đầu tư sớm vào hệ tiện ích còn giúp đáp ứng nhu cầu cho thuê của khách hàng, đón đầu làn sóng chuyên gia và người lao động tại KCN sinh thái Prodezi liền kề khi các nhà máy và nhà xưởng tại đây đi vào hoạt động trong năm 2026.

Đặc biệt, tiến độ dự án song hành với nhịp phát triển mạnh mẽ của hạ tầng khu vực. Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh lộ giới 60m - trục kết nối trực tiếp LA Home với TP.HCM đã hoàn thiện đoạn đi qua khu đô thị và KCN Prodezi, dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý 1/2026. Cầu Mai Bá Hương đang được hạ nhịp để tăng khả năng kết nối về trục Trần Đại Nghĩa - Tỉnh lộ 10, trong khi tuyến Võ Văn Kiệt nối dài dự kiến khởi công đầu năm 2026 sẽ mở thêm một hành lang liên vùng mới từ TP.HCM về Lương Hòa - Đức Hòa. Các tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành và Vành đai 3 cũng đang tiến gần giai đoạn hoàn thiện, tạo nên mạng lưới giao thông đa hướng cho khu tây.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên chất lượng sống thực và khả năng vận hành lâu dài, việc đầu tư bài bản vào hệ tiện ích ngay từ giai đoạn đầu được xem là bước đi chiến lược, tạo nền tảng giá trị bền vững cho toàn khu đô thị. Theo đó, lễ ký kết giữa Prodezi Long An - chủ đầu tư khu đô thị sinh thái LA Home với Cao Lê Land Concept là bước hiện thực hóa chiến lược phát triển đô thị công nghiệp sinh thái tích hợp, đưa LA Home tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành điểm đến an cư - đầu tư bền vững tại khu tây TP.HCM.