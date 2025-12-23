LA Home tăng sức hút khi hạ tầng khu Tây TP.HCM đồng loạt về đích

Khu Tây TP.HCM như khu vực Bến Lức, Long An đóng vai trò cửa ngõ kết nối Đông - Tây Nam Bộ, đang là khu vực tập trung hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư lên đến hàng trăm nghìn tỉ đồng. Trong vài năm gần đây, ít có khu vực nào trên cả nước thu hút cùng lúc nhiều công trình giao thông huyết mạch như vùng cửa ngõ này.

Khi các tuyến giao thông huyết mạch này hoàn thiện, khu vực này sẽ hình thành mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế, công nghiệp và các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM.

Trong đó, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã khai thác khoảng 30 km, dự kiến thông xe toàn tuyến năm 2026. Dự án có chiều dài 58 km, vốn đầu tư gần 29.000 tỉ đồng, thiết kế 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Khi hoàn thiện, tuyến đường này sẽ nối liền Long An - TP.HCM - Đồng Nai, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành là tuyến Vành đai 3, dài 90 km, tổng vốn đầu tư 75.000 tỉ đồng. Đoạn qua Long An (Tây Ninh) đã hoàn thiện hơn 80%, dự kiến thông xe kỹ thuật trong năm nay và hoàn thành toàn tuyến năm 2026. Tuyến vành đai chiến lược này giảm tải cho các trục xuyên tâm, đồng thời mở ra không gian phát triển đô thị mới ở phía Tây TP.HCM.

Song song đó, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được nghiên cứu nâng cấp từ 4 lên 6 - 8 làn xe, tổng chiều dài gần 120 km. Khi hoàn thiện vào năm 2028, tuyến này sẽ tăng năng lực vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa TP.HCM, Long An, Tiền Giang, góp phần phát triển các khu đô thị và công nghiệp hai bên tuyến.

Ngoài các tuyến trọng điểm quốc gia, hệ thống giao thông dân sinh liên tỉnh cũng đang dần hoàn thiện. Tại địa bàn Bến Lức - Long An, đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh - tuyến đường nối Bến Lức với TP.HCM, đang khẩn trương thi công để có thể thông xe kỹ thuật vào Quý I/2026. Với chiều dài 4,5 km, lộ giới 60 m, tuyến đường này giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Lức đến TP.HCM còn khoảng 5 phút.

Bên cạnh đó, đường Võ Văn Kiệt nối dài dự kiến được khởi công trong đầu năm 2026, tuyến đường dài 14,6 km, vốn đầu tư gần 19.000 tỉ đồng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, kéo dài đến địa phận tỉnh Long An. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến trung tâm TP.HCM, thúc đẩy giao thương và dịch chuyển dân cư về phía Tây TP.HCM.

Đáng chú ý, Vành đai 4 - công trình trọng điểm quốc gia dài 207 km, đang triển khai giai đoạn đầu. Tuyến đường có tổng vốn đầu tư khoảng 120.000 tỉ đồng, đi qua Long An, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoạn qua Long An dài 78 km, thiết kế 8 làn xe (giai đoạn đầu 4 làn), vận tốc tối đa 100 km/giờ, dự kiến triển khai trong tháng 12.2025 và hoàn thành năm 2029.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của loạt hạ tầng lớn tại khu vực cửa ngõ Tây TP.HCM tạo nên hành lang phát triển mới, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển các khu đô thị và công nghiệp. Vị trí giáp ranh TP.HCM - Long An (Tây Ninh) cũng mang lại lợi thế trong thu hút đầu tư, đặc biệt với những dự án đồng bộ hạ tầng và tiện ích.

LA Home nằm ở tâm điểm kết nối các tuyến hạ tầng trọng điểm của khu Tây TP.HCM

Nằm ngay mặt tiền đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, khu đô thị LA Home quy mô 100 ha là một trong những dự án hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng này. Dự án nằm ở tâm điểm kết nối các tuyến hạ tầng trọng điểm của khu vực, có thể tiếp cận chỉ trong 5 phút. Đặc biệt, thời điểm vận hành các tuyến hạ tầng lớn này trùng khớp thời gian bàn giao nhà ở tại LA Home, tạo động lực để cư dân chuyển đến sinh sống, khai thác ngay từ khi nhận nhà.

Dự án được quy hoạch và đầu tư đồng bộ với trung tâm thương mại, trung tâm thể thao, công viên, trường học chuẩn quốc tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe và phố thương mại ngoài trời đồng thời nằm kế bên khu công nghiệp Prodezi 400 ha. Vị trí tạo nên bức tranh "đô thị - công nghiệp" sống động, giàu tiềm năng khai thác.

Phân khu River Park được xem là trái tim của Khu đô thị sinh thái LA Home

Trong khu đô thị LA Home, phân khu River Park được xem là điểm nhấn với cơ cấu sản phẩm đa dạng từ nhà phố, biệt thự ven kênh, shophouse và shopvilla giới hạn. Từ River Park, cư dân chỉ mất 5 phút di chuyển đến TP.HCM thông qua đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, hoặc kết nối nhanh với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3, Vành đai 4 và đường Võ Văn Kiệt nối dài.

Bên cạnh vị trí kết nối, River Park còn sở hữu hệ tiện ích hoàn chỉnh gồm trường học liên cấp, công viên trung tâm, khu thể thao, phòng gym, hồ bơi, chuỗi nhà hàng - café. Hệ thống hạ tầng đang hoàn thiện đồng bộ với tiến độ của khu đô thị, tạo điều kiện để khu dân cư sớm đón làn sóng giãn dân từ TP.HCM cũng như người lao động tại các khu công nghiệp lân cận.

Công viên trung tâm 2,2ha - một trong những tiện ích nổi bật tại River Park, đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2026

Theo Chủ đầu tư, khi các tuyến hạ tầng trọng điểm được đưa vào sử dụng, khu vực cửa ngõ Tây sẽ trở thành vùng động lực mới của TP.HCM, tương tự vai trò khu Đông những năm 2015 - 2020. Việc sở hữu quỹ đất có vị trí chiến lược được quy hoạch bài bản và hạ tầng hoàn thiện giúp các dự án như LA Home, đặc biệt là phân khu River Park, nắm lợi thế tăng giá trị trong trung và dài hạn.