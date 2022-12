Lá lành đùm lá rách: Chiến sĩ công an bệnh nặng, cần hỗ trợ

Chị Phan Thị Mỹ Trinh (38 tuổi, vợ thiếu tá Triều) cho biết, anh Triều mắc bệnh viêm não hơn 2 năm qua. Gia đình đã đưa anh lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết ngoài viêm não, hiện anh còn bị viêm tủy, viêm phổi, liệt thân người. Mặc dù không nói chuyện được nhưng anh nghe và biết rất rõ.

Khoảng 1 tháng nay, bệnh tình thiếu tá Triều chuyển biến nặng hơn, do cơ thể anh ngày càng yếu vì quá nhiều bệnh tật ập đến, cần nhiều loại thuốc ngoài danh mục BHYT chi trả nên anh phải điều trị tại nhà riêng ở ấp 3, xã Phong Thạnh Tây, TX.Giá Rai. Hằng ngày, bác sĩ kê thuốc và đến tận nhà thăm khám, truyền nước biển với chi phí khoảng 600.000 đồng/ngày. Chị Trinh cho biết gia đình chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Khoảng 13 năm trước, sau khi anh chị lập gia đình, được cha mẹ cho đất, cất căn nhà tạm bợ để ở. Nhà bằng cây lá, nay xuống cấp trầm trọng, trời mưa dột nát, cả hai vách nhà cũng không có, phải nhờ vách nhà hàng xóm.

Chị Trinh công tác ở Hội Phụ nữ xã Phong Thạnh Tây B. Từ khi anh Triều bị liệt nằm một chỗ, cơ quan đã tạo điều kiện cho chị Trinh tạm nghỉ việc để tiện chăm sóc chồng. Vợ chồng anh chị có 2 người con, con gái lớn 12 tuổi học lớp 7, con trai nhỏ mới 14 tháng tuổi. Hai vợ chồng có nguồn thu nhập chính từ tiền lương, không có nguồn thu nhập khác để trang trải cuộc sống, nay anh Triều đổ bệnh cuộc sống càng khốn đốn hơn. Chị Trinh phải vay mượn tiền của nhiều người để lo chữa trị hằng ngày cho chồng.





Cảm kích trước tấm gương sáng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương và trước bệnh tình trở nặng của thiếu tá Triều, thượng tá Nguyễn Quốc Thống, Trưởng công an H.Phước Long, đã gửi thư ngỏ kêu gọi nhà hảo tâm cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an huyện với tấm lòng tương thân, tương ái tự nguyện quyên góp, ủng hộ cho gia đình thiếu tá Triều để khắc phục một phần khó khăn, sớm vượt qua bệnh tật, ổn định cuộc sống.