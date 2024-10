Lạ lùng hàng tấn công toàn nội binh của CLB Bình Dương

Sau 4 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2024-2025, Bình Dương ghi được tổng cộng 6 bàn thắng, bình quân 1,5 bàn/trận, con số không tệ. Trong 4 trận đấu đã qua của mùa giải, trận duy nhất Bình Dương không ghi bàn là trận làm khách trên sân của CLB Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 3. Dù vậy, đấy là đội bóng rất mạnh, với rất nhiều tuyển thủ quốc gia có tên trong đội hình.

Riêng ở hàng phòng ngự, CLB Hà Nội có đến 4 tuyển thủ quốc gia (thủ môn Nguyễn Filip, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Giáp Tuấn Dương, hậu vệ phải Vũ Văn Thanh) và một cựu tuyển thủ quốc gia (trung vệ Trần Đình Trọng). Không có nhiều đội bóng tự tin có thể đánh bại hoặc chọc thủng lưới CLB CAHN trên sân Hàng Đẫy, chứ không riêng gì Bình Dương.

Hàng công CLB Bình Dương (trái) đang có phong độ rất cao ẢNH: KHẢ HÒA

Về phía đội bóng miền Đông Nam bộ, đội này đang sở hữu tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất V-League 2024-2025, cho đến thời điểm này, đó là Nguyễn Tiến Linh, với 4 bàn. Thậm chí, số bàn thắng của Tiến Linh có thể đã là 5 bàn, nếu Tiến Linh không nhường quyền đá phạt đền cho ngoại binh Wellington trong trận đấu tối qua (4.10), gặp CLB TP.HCM. Điều rất đặc biệt, nếu so với các đội bóng còn lại tại giải V-League, đó là Bình Dương giành những thành tích trên với một hàng tiền đạo thuần nội. Cho dù đá với đội hình có 2 hay 3 tiền đạo, tất cả các tiền đạo của Bình Dương ở các trận đấu đã qua đều là nội binh.

Khi Bình Dương chơi thiên về phòng ngự phản công, họ sử dụng 2 tiền đạo là Tiến Linh và Vĩ Hào (hoặc Việt Cường). Còn lúc đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi tấn công toàn diện, họ sử dụng 3 tiền đạo gồm Tiến Linh, Vĩ Hào và Việt Cường. Không dùng tiền đạo ngoại, lối chơi của Bình Dương cũng có nét rất khác so với các đội bóng còn lại tại V-League. Nhiều đội bóng ở giải đấu này thường sử dụng bóng dài, bóng bổng cho các tiền đạo ngoại của họ đua tốc độ, tì đè hậu vệ của đối phương trong những pha tấn công. Nhưng với Bình Dương, do chỉ sử dụng các tiền đạo nội, họ không thể chơi theo cách này, vì các tiền đạo nội không mạnh về thể hình và thể lực so với các ngoại binh.

Tiến Linh liên tục ghi bàn trong màu áo CLB Bình Dương ẢNH: KHẢ HÒA

Bình Dương tấn công trên mặt sân nhiều hơn, phối hợp nhóm nhiều hơn, họ cũng không dồn bóng cho một mũi nhọn cụ thể nào, để tránh bị bắt bài và tránh để cho tiền đạo đá cao nhất trong đội hình của họ (thường là Tiến Linh) mất sức. Bình Dương luân chuyển bóng rất nhiều từ biên vào trung lộ và ngược lại. Việc làm này của họ nhằm mục đích kéo giãn hệ thống phòng ngự của đối phương, tạo khoảng trống cho các tiền đạo nội hoạt động.

Điều quan trọng nhất vẫn là kết quả, và kết quả cho thấy đến thời điểm hiện tại, hàng tiền đạo thuần nội của Bình Dương vẫn hoạt động hiệu quả. Họ ghi bàn tốt, vẫn đang trên đường nhắm đến ngôi vô địch V-League. Đây cũng là tín hiệu tích cực với giới bóng đá Việt Nam nói chung, ở chỗ các tiền đạo nội vẫn đủ sức gánh vác hàng tấn công của các đội bóng ở V-League, miễn là họ được đặt niềm tin và được sắp xếp trong một đội hình phù hợp, với lối chơi phù hợp.

