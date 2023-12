Lạ lùng V-League

C ÁC ÁN PHẠT NẶNG

Ngày 28.12, Ban Kỷ luật VFF đã quyết định phạt 20 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 5 trận kế tiếp đối với Giám đốc kỹ thuật đội Công an Hà Nội (CAHN) Trần Tiến Đại do có hành vi lăng mạ, xúc phạm trọng tài, Ban tổ chức giải trong trận gặp đội Bình Dương ngày 26.12. Đồng thời cảnh cáo CLB CAHN do không chấp hành thời gian đếm ngược ở trận đấu này. Cầu thủ Thanh Thảo (CLB TP.HCM) bị phạt 15 triệu đồng, cấm thi đấu 3 trận vì đánh nguội cầu thủ đội Hà Tĩnh ở trận đấu vòng 8 V-League 2023 - 2024.

Nhật Duy