Lạ mắt 'giày không khí' lướt trên bùn tại chung kết khởi nghiệp nông nghiệp CNC 2025

Sáng 24.11.2025, vòng chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025” diễn ra tại TP.HCM. Đây không chỉ là sự kiện thường niên mà còn là nơi hội tụ những ý tưởng, mô hình, dự án nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Lạ mắt 'giày không khí' lướt trên bùn tại chung kết khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao 2025

Dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, với sự phối hợp của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao, cuộc thi năm nay tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ phóng” cho những dự án nông nghiệp trẻ, năng động, theo đuổi mục tiêu hiện đại – xanh – bền vững.

Với thiết kế phao đặc biệt, dự án này mang tên Airboots giúp di chuyển dễ dàng trên bùn và nước, tiết kiệm tới 70% năng lượng so với drone ẢNH: CÔNG KHỞI

Ở vòng sơ tuyển và bán kết, ban tổ chức đã nhận hàng trăm hồ sơ. Từ đó, 20 dự án nổi bật nhất được tuyển chọn để bước vào vòng chung kết – nơi các đội thi trình bày trực tiếp trước Hội đồng giám khảo chuyên môn. Những hướng tiếp cận mới mẻ thể hiện rõ xu hướng chuyển đổi số trong nông nghiệp: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý chất lượng nông sản; Internet vạn vật (IoT) hỗ trợ tự động hóa trang trại; công nghệ sinh học – vi sinh cho nông nghiệp bền vững; các mô hình tuần hoàn và giải pháp giảm phát thải hướng đến tiêu chuẩn Net Zero.

Những dự án này không chỉ thể hiện tinh thần sáng tạo của người trẻ mà còn cho thấy xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp. Theo chia sẻ từ các doanh nghiệp dự thi, cuộc thi đóng vai trò như cầu nối giúp các dự án tiềm năng rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa, tiếp cận thị trường nhanh hơn và lan tỏa rộng rãi hơn trong cộng đồng sản xuất nông nghiệp.

Bà Lê Thị Bé Ba, Phó giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM đặt những câu hỏi sâu sắc, gợi mở ý tưởng với các dự án khởi nghiệp ẢNH: SẦM ÁNH

Theo Ban tổ chức, vòng chung kết Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp công nghệ cao 2025” không chỉ là cuộc đua tranh tài mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp Việt Nam theo hướng công nghệ cao.

Tại TP.HCM, trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước, các dự án nông nghiệp xanh, sạch, số hóa đang trở thành lực lượng quan trọng góp phần phát triển ngành nông nghiệp bền vững trong tương lai.