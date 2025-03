La Nina dị thường kết thúc, thời tiết Việt Nam thế nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện tượng ENSO đang trong điều kiện trung tính, với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm trong tuần đầu tháng 3.2025. Như vậy, hiện tượng La Nina đã chính thức kết thúc sau 2 tháng.

La Nina dị thường gây ra nhiều trận mưa trái mùa cho Nam bộ ẢNH: CHÍ NHÂN

Nắng nóng diện rộng ở Nam bộ muộn hơn mọi năm

Từ tháng 4 - tháng 6, ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất từ 70 - 80%.

Trong điều kiện trung tính, từ tháng 4 - tháng 6, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tương đương với mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm: trên Biển Đông 1,8 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,3 cơn).

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh hoạt động với cường độ và tần suất giảm dần. Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh (đặc biệt trong các đợt không khí lạnh vào thời kỳ chuyển mùa tháng 4 - tháng 5).

Trong tháng 4 có khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ. Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực trên trong tháng 5 - tháng 6.

Nắng nóng diện rộng có khả năng xuất hiện tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ tháng 4, muộn hơn so với trung bình nhiều năm với số ngày nắng nóng ít hơn so với cùng kỳ năm 2024. Ở Tây Bắc bộ và khu vực vùng núi thuộc Bắc, Trung Trung bộ trong tháng 4 cường độ nắng nóng ít gay gắt hơn so với cùng kỳ năm 2024; từ tháng 5, nắng nóng có khả năng gia tăng trên toàn khu vực Bắc bộ và Trung bộ.

Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến tháng 9

Từ tháng 7 - tháng 9, hiện tượng ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái trung tính. Trong thời kỳ này, hoạt động bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền ở mức tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông: 6,4 cơn, đổ bộ vào đất liền: 2,9 cơn).

Từ tháng 7 - tháng 8, ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng có khả năng còn duy trì và giảm dần trong tháng 9. Trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong thời kỳ dự báo cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to trên phạm vi cả nước.

Ngoài ra, từ tháng 7 - tháng 9, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa ở Bắc bộ ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 9, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250 mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Trung bộ tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; Tây nguyên và Nam bộ từ tháng 7 - tháng 9, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến 250 - 400 mm, có nơi cao hơn.