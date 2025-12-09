La Roche-Posay - nghiên cứu quan trọng về bộ sản phẩm dành cho da mụn Effaclar

Nghiên cứu quan sát: Những con số biết nói

La Roche Posay là thương hiệu dược mỹ phẩm đến từ Pháp thuộc Tập đoàn L'oréal. Với cam kết phát triển trên nền tảng nghiên cứu và khoa học, lần đầu tiên La Roche-Posay thực hiện các nghiên cứu quan sát của sản phẩm trên làn da mụn Việt Nam.

Nghiên cứu được thực hiện tập trung vào việc theo dõi và đánh giá khách quan các chỉ số cải thiện lâm sàng về mụn, giảm viêm, điều hòa tiết bã nhờn và cải thiện tổng thể chất lượng da cho người dùng sau khi sử dụng bộ sản phẩm giảm mụn Effaclar của La Roche-Posay.

Nghiên cứu chỉ ra rằng hai sản phẩm dành cho da dầu mụn là Effaclar Purifying Foaming Gel và Effaclar Duo+M, với hoạt chất Phylobioma, mang lại hiệu quả khả quan và đạt mức độ hài lòng cao. Cụ thể, sữa rửa mặt Effaclar Purifying Foaming Gel được đánh giá giúp cải thiện tình trạng mụn và giảm bóng nhờn hiệu quả. Với công thức đột phá chứa Phylobioma kết hợp cùng Zinc PCA và nước khoáng La Roche-Posay, sản phẩm giúp làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa, và vi khuẩn mà không gây khô căng hay tổn hại hàng rào bảo vệ da. Với độ pH cân bằng ở mức 5.0, không chứa xà phòng, phù hợp cho làn da nhạy cảm.

Thành phần Phylobioma trong các sản phẩm Effaclar

Nhiều người dùng đánh giá sản phẩm phù hợp với làn da Việt Nam và khả năng hỗ trợ giảm sưng đỏ trên da khi sử dụng kem giảm mụn Effaclar Duo+M. Đây là sản phẩm tối ưu dành cho các tình trạng mụn từ nhẹ đến nặng với bảng thành phần gồm Phylobioma, Niacinamide, BHA (Salicylic acid) và LHA (Capryloyl salicylic Acid), Zinc PCA, Glycerin và Nước khoáng La Roche-Posay, tác động đến 5 nguyên nhân chính gây mụn. Qua các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh sản phẩm giúp giảm mụn nhanh sau 8 giờ* sử dụng.



Nghiên cứu quan sát phát hiện hiệu quả hiệp đồng khi kết hợp bộ đôi sản phẩm La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel và Effaclar Duo+M trong chu trình sử dụng kết hợp cùng thuốc kháng sinh, đã đạt được hiệu quả cải thiện ít nhất một mức độ mụn (theo thang điểm GEA) so với khi bắt đầu liệu trình.



Phát hiện quan trọng không kém là hiệu quả cải thiện đáng kể tác dụng phụ thường gặp của thuốc kháng sinh như bong tróc, khô da và mẩn đỏ khi sử dụng bộ 2 sản phẩm Effaclar, từ đó nâng cao sự tuân thủ liệu trình của người dùng và góp phần mang lại kết quả lâu dài hơn.

La Roche-Posay: Khoa học làn da và công nghệ Phylobioma

Với đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm, mức độ ô nhiễm môi trường và các yếu tố di truyền phức tạp là những nguyên nhân khiến làn da người Việt có những tình trạng mụn đặc thù, đòi hỏi các giải pháp chăm sóc da chuyên biệt và có cơ sở khoa học vững chắc. Với sứ mệnh mang đến những sản phẩm có hiệu quả tối ưu, an toàn và phù hợp cho người tiêu dùng Việt Nam, La Roche-Posay kiên định cam kết đầu tư vào các nghiên cứu khoa học, không ngừng tích hợp những cải tiến công nghệ tiên tiến nhất vào sản phẩm của mình. La Roche-Posay không ngừng đổi mới với các công nghệ tiên tiến như Phylobioma, mang lại các giải pháp hiệu quả cho nhiều vấn đề da liễu, bao gồm cả mụn trứng cá.

Công nghệ Phylobioma được ứng dụng trong bộ đôi sản phẩm Effaclar Purifying Foaming Gel và Effaclar Duo+M từ La Roche Posay. Phylobioma là một hoạt chất sinh học tiên tiến, được phát triển dựa trên khoa học hệ vi sinh vật (microbiome) của da. Hoạt chất này có khả năng tác động chuyên biệt vào chủng vi khuẩn C.acnes phylotype IA1, một trong những nguyên nhân chính gây viêm và hình thành mụn. Bằng cách điều hòa sự phát triển của C.acnes phylotype IA1, Phylobioma giúp cân bằng hệ vi sinh vật trên da, từ đó hỗ trợ giảm đáng kể tình trạng mụn viêm và hạn chế tái phát mụn một cách hiệu quả.

Kết quả khảo sát của ALUSA dựa trên cuộc khảo sát Chỉ báo xu hướng thị trường chuyên gia chăm sóc da quốc tế tại 31 quốc gia đại diện cho 80% GDP toàn cầu (trong đó có Việt Nam) từ tháng 1 - 5.2024

Ông Nguyễn Minh Trí, Quản lý Y khoa nhãn hàng La Roche-Posay Việt Nam, chia sẻ: "Tại La Roche-Posay, chúng tôi luôn đặt khoa học, hiệu quả lâm sàng và sự an toàn của người tiêu dùng lên hàng đầu. Việc thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ Phylobioma trong dòng sản phẩm Effaclar trên làn da Việt Nam không chỉ khẳng định mạnh mẽ cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp hiệu quả dựa trên bằng chứng khoa học tiên tiến bậc nhất, mà còn giúp chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về nhu cầu và đặc điểm riêng của làn da Việt, từ đó phát triển những giải pháp chăm sóc da phù hợp và tối ưu hơn nữa trong tương lai".

Các nghiên cứu là những bằng chứng khoa học mạnh mẽ, góp phần nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và cộng đồng chuyên gia y tế vào hiệu quả của dòng sản phẩm La Roche-Posay Effaclar, đặc biệt là với công nghệ Phylobioma, trên làn da mụn Việt Nam.

* Kiểm chứng trên 54 người tình nguyện sau khi sử dụng Effaclar Duo+M 1 lần