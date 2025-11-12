La Roche-Posay Việt Nam hợp tác đồng hành cùng bệnh nhân ung thư Việt Nam

La Roche-Posay ký kết Bản ghi nhớ "Chương trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư Việt Nam"

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2024, ung thư là một trong những thách thức sức khỏe cộng đồng lớn nhất hiện nay với dự báo số ca mắc mới sẽ tăng 77% vào năm 2050.

Bà Annie Law, Giám đốc Ngành hàng Dược mỹ phẩm Công ty TNHH L'Oreal Việt Nam, đại diện nhãn hàng La Roche-Posay nhấn mạnh: "Chúng tôi thấu hiểu rằng bệnh nhân ung thư không chỉ đối mặt với thử thách về sức khỏe mà còn phải chịu đựng nhiều tác dụng phụ trên da, ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống cả thể chất lẫn tinh thần".

Bà Annie Law, đại diện nhãn hàng La Roche-Posay phát biểu tại buổi lễ ký kết Bản ghi nhớ

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng 80% bệnh nhân ung thư phải chịu đựng tác dụng phụ trên da sau các phương pháp điều trị.

Là một thương hiệu dược mỹ phẩm có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, La Roche-Posay (LRP) với 50 năm kinh nghiệm thay đổi cuộc sống thông qua chăm sóc da trên toàn cầu nhận thức sâu sắc về gánh nặng này. LRP tin rằng, những con số trên không chỉ là thống kê mà là nỗi đau có thể được giảm bớt, với sự chung tay của LRP, góp phần mang lại tinh thần tích cực cho bệnh nhân. Từ năm 2021, bằng những nỗ lực không ngừng, khẳng định cam kết của mình đối với những người bị ảnh hưởng bởi ung thư trên toàn cầu, LRP đã triển khai chương trình Hỗ trợ Ung thư, đồng hành với hơn 1 triệu bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới.

Chương trình Hỗ trợ Ung thư của LRP đã đồng hành cùng hơn 1 triệu bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới

Năm 2025, LRP đã chính thức công bố Báo cáo Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư đầu tiên trên toàn thế giới. Trong đó, báo cáo tổng hợp toàn bộ các hoạt động của LRP dưới ba định hướng chính: khoa học, hỗ trợ và nâng cao nhận thức. Khởi nguồn từ nghiên cứu tiên phong về chống nắng, cam kết này đã phát triển thành một phương pháp tiếp cận toàn diện, toàn cầu trong việc chăm sóc bệnh nhân ung thư. Hiện tại, chương trình Hỗ trợ Ung thư của LRP được xây dựng trên hai lĩnh vực trọng tâm: "Save Your Skin" (Bảo Vệ Làn Da Của Bạn), tập trung vào phòng ngừa và phát hiện ung thư da, và "Fight With Care" (Chiến Đấu Bằng Sự Quan Tâm), tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân thông qua chăm sóc hỗ trợ.

Đồng hành Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng chăm sóc sức khỏe toàn diện và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, LRP công bố hợp tác chiến lược Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng triển khai "Chương trình đồng hành cùng bệnh nhân Ung thư Việt Nam". Trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ, LRP Việt Nam và Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng sẽ phối hợp chặt chẽ triển khai 6 hoạt động trọng điểm nhằm mục tiêu chung là chăm sóc sức khỏe toàn diện và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam, cụ thể:

Phát triển chương trình chăm sóc toàn diện, bao gồm tâm lý, thể chất và cải thiện các tác dụng phụ trên da.

Nghiên cứu và ứng dụng giải pháp hỗ trợ nhằm giảm nhẹ tác động tiêu cực cho bệnh nhân.

Nâng cao nhận thức cộng đồng và giáo dục về chăm sóc bệnh nhân ung thư.

Tổ chức Hội thảo chuyên sâu để chia sẻ kiến thức điều trị da liễu cho đội ngũ y bác sĩ.

Tài trợ sản phẩm chăm sóc da của La Roche-Posay cho bệnh nhân.

Xây dựng và phát triển câu lạc bộ Bệnh nhân ung thư tại các bệnh viện.

Bà Annie Law cũng chia sẻ thêm: "Với cam kết toàn cầu đã được thể hiện qua Báo cáo Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư đầu tiên, chúng tôi mong muốn mang những giải pháp khoa học, được nghiên cứu và kiểm nghiệm nghiêm ngặt thông qua các sản phẩm chăm sóc da cùng với sự hỗ trợ về kiến thức đồng hành cùng các bệnh nhân ung thư tại Việt Nam, giúp họ vững vàng hơn trong hành trình điều trị".

Đại diện LRP Việt Nam và Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng trong buổi lễ ký kết Bản ghi nhớ Chương trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư Việt Nam

Hợp tác với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng là bước tiếp nối cho các hoạt động hỗ trợ ung thư trước đây của LRP, là cầu nối quan trọng để mang những hoạt động ý nghĩa này đến gần hơn các bệnh nhân ung thư và cộng đồng. Sự hợp tác chiến lược này hứa hẹn sẽ là một quan hệ đối tác lâu dài, khẳng định cam kết mạnh mẽ của cả La Roche-Posay và Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống, mang lại hy vọng và sự hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng bệnh nhân ung thư tại Việt Nam và những người bị ảnh hưởng.