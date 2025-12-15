La Tiên Villa được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản châu Á lần thứ 20

La Tiên Villa được vinh danh ở hạng mục Best Housing/Landed Architectural Design (Asia) tại sự kiện Gala trao giải Giải thưởng Bất động sản châu Á (PropertyGuru Asia Property Awards) lần thứ 20

Lễ trao giải PropertyGuru Asia Property Awards lần thứ 20 là nơi vinh danh các ứng viên đại diện cho những thành tựu bất động sản xuất sắc nhất tại 13 thị trường thuộc Đông Nam Á, Nam Á, Đông Á, Trung Đông và Úc. Hội đồng giám khảo của giải thưởng cũng quy tụ những tên tuổi chuyên gia uy tín từ các thị trường, đảm bảo chất lượng chuyên môn và tính minh bạch hàng đầu.

Trước đó, trong khuôn khổ vòng tuyển chọn trong nước tại Gala trao giải "Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru" (PropertyGuru Vietnam Property Awards) lần thứ 11, La Tiên Villa đã được xướng tên ở hạng mục "Best Housing Architectural Design". Đây là hạng mục được trao giải dựa trên các tiêu chí về thiết kế tổng thể bao gồm tính thẩm mỹ, tính đa dạng, khả năng tiếp cận, đổi mới thiết kế, lựa chọn vật liệu, tuổi thọ và tác động môi trường của dự án.

La Tiên Villa nằm giữa tâm điểm đô thị biển 44ha Libera Nha Trang nơi đất Tiên vịnh Ngọc

Tọa lạc tại Nha Trang (Khánh Hòa), một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh, La Tiên Villa là khu compound khép kín đầu tiên nơi đất Tiên vịnh Ngọc, giao hòa giữa thiên nhiên nguyên bản và kiến trúc hiện đại tinh tế. Tại La Tiên Villa, 100% các căn villa sở hữu 2 mặt tiền trước rộng sau thoáng cùng 6 loại hình sản phẩm, 8 layout điển hình và 6 phong cách kiến trúc mặt ngoài riêng biệt được chạm khắc bởi những tên tuổi tư vấn thiết kế chuyên nghiệp số 1 thị trường. Với concept độc đáo "Lost in Nature" lấy cảm hứng từ vật liệu terracotta mộc mạc, La Tiên Villa tạo nên những "ngôi nhà biết thở" được bao bọc bởi 2 triệu cây xanh, trong đó có hàng chục cây baobap khổng lồ và 13.000 m² mặt nước cùng mật độ xây dựng chỉ 19,52%, đảm bảo mỗi tiện ích đều nằm trọn trong vòng tay thiên nhiên, nơi ánh sáng, gió biển và không khí trong lành luôn hiện hữu.

La Tiên Villa tạo nên những “ngôi nhà biết thở” được bao bọc bởi 2 triệu cây xanh

Đồng thời, điểm khác biệt lớn nhất trong thiết kế của La Tiên Villa còn nằm ở sự kết hợp giữa thẩm mỹ tinh tế và công năng tối ưu. Điển hình như mô hình Multi Key với 3 - 4 chìa khóa riêng, cho phép chủ nhân linh hoạt tách biệt hoặc kết hợp các công năng: nghỉ dưỡng, cho thuê lưu trú, kinh doanh F&B, boutique shophouse du lịch, không gian làm việc sáng tạo… Mỗi tầng, mỗi khu vực đều có thể vận hành độc lập hoặc kết nối theo mùa, phù hợp nhiều hình thức khai thác: từ Airbnb, mini boutique villa đến café - bar view vườn…Trong đó, bể bơi bespoke cho phép gia chủ cá nhân hóa theo phong cách riêng, từ hồ jacuzzi tròn thư giãn đến hồ sinh thái uốn cong hay hồ chữ nhật hiện đại.

Đặc biệt, bên trong mỗi căn villa là nội thất Home Living từ phòng khách - bếp - vườn - hồ bơi với điểm nhấn là phong cách Modern Wabi Sabi, tôn vinh sự đơn giản tinh tế, sang trọng nhưng vẫn gần gũi thân thuộc hài hòa giữa nhịp thở thiên nhiên.

Nội thất Home Living từ phòng khách - bếp - vườn - hồ bơi với điểm nhấn là phong cách Modern Wabi Sabi

Vượt lên trên vẻ đẹp thị giác, thiết kế La Tiên Villa mở ra hành trình chạm đến nhiều tầng cảm xúc, đánh thức sự tự do và an nhiên của gia chủ, nương theo từng nhịp thở của thiên nhiên nguyên bản, tạo nên một "chốn về" đích thực, một nơi đáng sống giữa vịnh biển thiên đường. Trước đó, La Tiên Villa cũng được tờ Travel + Leisure Southeast Asia (T+L SEA) đánh giá là dự án tiên phong giới thiệu triết lý sống ven biển hoàn toàn mới, hòa quyện tinh hoa văn hóa Việt với chuẩn mực quốc tế.

Với việc giành chiến thắng liên tiếp tại vòng quốc gia và khu vực của một trong những giải thưởng bất động sản uy tín và danh giá hàng đầu thế giới, La Tiên Villa đã khẳng định giá trị vượt trội của một dự án bất động sản do Việt Nam phát triển. Đồng thời, củng cố uy tín về năng lực và tầm nhìn bền vững của chủ đầu tư KDI Holdings - nhà phát triển bất động sản với cam kết mạnh mẽ về việc mang đến những những sản phẩm độc đáo, khác biệt, giao hòa giữa đẳng cấp quốc tế và bản sắc văn hóa, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và vị thế bất động sản Việt Nam trên bản đồ khu vực.

