Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

La Vie công bố cách thức mua hàng chính hãng trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi

Nguồn: La Vie
Nguồn: La Vie
05/11/2025 13:00 GMT+7

Công ty TNHH La Vie vừa giới thiệu khách hàng cách mua sản phẩm La Vie chính hãng dễ dàng, tiện lợi chỉ từ một cú chạm trên các nền tảng trực tuyến (online) như: Zalo OA, website và hotline.

Giờ đây, nhờ kết nối công nghệ và hệ thống phân phối rộng khắp, sau 33 năm phát triển bền vững kiên định mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng, nguồn nước khoáng thiên nhiên La Vie đang tiếp tục chảy trong nhịp sống hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.

La Vie công bố cách thức mua hàng chính hãng trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi- Ảnh 1.

Thời điểm chuyển mùa cũng là lúc nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng tốt cho sức khỏe trên thị trường tăng cao. Nước vốn là một phần thiết yếu của cuộc sống để duy trì sức khỏe. Uống nước khoáng thiên nhiên mỗi ngày là cách cung cấp khoáng chất tự nhiên tốt cho cơ thể, giúp tái tạo năng lượng tích cực cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Ghi nhận những thông tin về nhu cầu từ thị trường ngày càng tăng cao trong thời gian gần đây, cùng với tâm huyết lan tỏa nguồn nước khoáng thiên nhiên chạm ngõ từng gia đình, Công ty TNHH La Vie đã giới thiệu các cách mua hàng online tiện lợi trên điện thoại, máy tính để người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng chọn mua được sản phẩm nước uống bình lớn đảm bảo chất lượng.

La Vie công bố cách thức mua hàng chính hãng trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi- Ảnh 2.

Mua La Vie chính hãng trực tuyến:
  • Website: www.laviewater.com
  • Hotline: 1900 1906
  • Nhắn tin Trang ZALO chính thức của La Vie (Link) hoặc Fanpage chính thức La Vie (Link).

Theo đại diện Công ty TNHH La Vie, để đảm bảo chất lượng và niềm tin người tiêu dùng, La Vie hiện áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại từ châu Âu, dưới sự giám sát chặt chẽ của Tập đoàn Nestlé Waters. Nguồn nước khoáng thiên nhiên của La Vie được kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào đến đầu ra, an toàn cho sức khỏe và tiện lợi với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước.

Trên trang web chính thức www.laviewater.com/vn, La Vie hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết sản phẩm chính hãng, gồm:

  • Nắp có nhãn La Vie, liền mạch, không có nút nhấn
  • Nhãn ni lông ép nhiệt (không dùng keo)
  • Nhãn thân bình dán đúng chiều, có lỗ gắn vòi
  • Màng co vòi in cụm từ "Nestlé Waters"
La Vie công bố cách thức mua hàng chính hãng trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi- Ảnh 3.

Hướng dẫn phân biệt sản phẩm La Vie 18.5 lít chính hãng

ẢNH: LA VIE

La Vie công bố cách thức mua hàng chính hãng trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi- Ảnh 4.

Hướng dẫn phân biệt sản phẩm La Vie 19 lít chính hãng

ẢNH: LA VIE

Khách hàng có thể liên hệ hotline 1900 1906 hoặc truy cập website để được hỗ trợ, hướng dẫn cách mua sản phẩm chính hãng được phân phối chính thức tại từng địa phương.

Bên cạnh sứ mệnh cung cấp nguồn nước khoáng thiên nhiên chất lượng, La Vie còn mong muốn mang đến giá trị tốt đẹp cho hành trình sống khỏe và bền vững, đơn giản chỉ bằng cách biến các khoảnh khắc uống nước thành giây phút nghỉ ngơi nhẹ nhàng, tái tạo tâm trí & cơ thể cùng thiên nhiên.

Thông qua việc tập luyện thói quen uống đủ 2 lít mỗi ngày hay bắt đầu ngày mới với ly nước khoáng thiên nhiên, khách hàng trẻ có thể xây dựng sức khỏe toàn diện, để luôn sẵn sàng sống trọn mỗi ngày đầy nhiệt huyết của mình.
  • Hướng dẫn phân biệt sản phẩm La Vie chính hãng: https://www.laviewater.com/vn/news/hng-dn-nhn-bit-la-vie-binh-lon-chnh-hng
  • Danh sách đại lý/cửa hàng phân phối La Vie chính thức: https://www.laviewater.com/vn/danhsachdaily-nhaphanphoilaviechinhthuc

Khám phá thêm chủ đề

La Vie chính hãng nước khoáng thiên nhiên mua hàng trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận