'Lạc Hư cổ trấn' và 'Suối Bình Yên', những không gian mang đậm chất thơ tại Đà Lạt

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để trốn khỏi nhịp sống vội vã, "Lạc Hư cổ trấn" và "Suối Bình Yên" chính là hai cái tên đang "gây sốt", hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đậm chất điện ảnh.

Khung cảnh Lạc Hư cổ trấn ẢNH: T.Q

Lạc Hư cổ trấn: Bước vào thế giới huyền ảo

Đúng như cái tên gọi gợi đầy sự tò mò, Lạc Hư cổ trấn tựa như một mảnh ghép từ những thước phim cổ trang xa xăm, lạc giữa phố núi. Tọa lạc tại đường Lâm Văn Thạnh, phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), quán mở cửa từ 5 giờ sáng đến 20 giờ tối hằng ngày. Không gian nơi đây được đầu tư kỹ lưỡng với kiến trúc mái ngói trầm mặc, những lối đi lát đá cổ kính, với vườn hoa đầy thơ mộng như bước vào một thế giới mới và sắc đèn lồng lung linh khi đêm xuống. Đến với Lạc Hư cổ trấn, du khách không chỉ đến để thưởng thức đồ uống mà còn để "chạm" vào một khoảng lặng thời gian. Cảm giác được ngồi giữa không gian tĩnh mịch, ngắm nhìn màn sương mờ ảo bao phủ qua ô cửa sổ cũ kỹ, chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên.

Suối Bình Yên: Giai điệu trong trẻo giữa đại ngàn

Khung cảnh Suối Bình Yên ẢNH: T.Q

Trái ngược với vẻ trầm mặc của Lạc Hư, Suối Bình Yên mang đến một hơi thở nhẹ nhàng, êm dịu như dòng nước chảy trôi giữa rừng già. Quán tọa lạc tại đường Hoa Cẩm Tú Cầu, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đúng như tên gọi, không gian nơi đây được bao bọc bởi tiếng nước róc rách, những tán cây xanh mướt và không khí trong lành đặc trưng của phố núi. Thiết kế tại Suối Bình Yên hướng đến sự tối giản và hòa hợp với thiên nhiên, với những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh nằm dọc theo bờ suối, tạo nên một không gian lý tưởng để bạn tách biệt hoàn toàn với những ồn ào phố thị. Quán mở cửa từ 7 giờ sáng đến 17 giờ tối hằng ngày. Đây là điểm dừng chân hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm sự tĩnh tại và muốn nạp lại năng lượng tích cực từ thiên nhiên.

Đà Lạt không bao giờ cũ, và những điểm đến như "Lạc Hư cổ trấn" hay "Suối Bình Yên" chính là bằng chứng cho sức sống bền bỉ và không ngừng đổi mới của thành phố ngàn hoa. Đừng bỏ lỡ hai tọa độ này trong chuyến đi Đà Lạt sắp tới của bạn.