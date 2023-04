'Lady Mây' Myra Trần hát nhạc phim 'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' của Lý Hải

OST của Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là ca khúc ballad Bạn ơi có giai điệu nhẹ nhàng, trữ tình với nội dung xoay quanh tình bạn gắn bó thân thiết, dù sau này mỗi người có một con đường khác nhau. Điểm độc đáo của ca khúc Bạn ơi chính là sự thay đổi theo tâm trạng của người nghe. Nếu đang vui, bạn sẽ thấy ca khúc mang màu sắc vui tươi, còn khi đang buồn thì bạn sẽ thấy ca khúc mang nhiều ưu tư, tâm sự.

Ca sĩ Myra Trần được Lý Hải chọn hát nhạc phim Lật mặt 6 ĐPCC

Lý Hải tung MV nhạc phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh nhấn mạnh tình bạn của nhóm nhân vật chính

Nhưng đến cuối cùng, giá trị đọng lại sẽ như câu hát: "Và lòng người sẽ có đôi khi, và cuộc đời thoáng những phút giây đánh mất mình. Bình yên sau bão giông, bạn ơi!”. Ca khúc do Bim sáng tác. Anh chàng cũng chính là người góp phần sản xuất nhiều bản nhạc phim ấn tượng của thương hiệu Lật mặt như Một mình trong Lật mặt 2: Phim trường (2016); Kết thúc, Hãy tin tôi, Em yêu anh thì sao của Lật mặt 3: Ba chàng khuyết (2018); Khi anh quay đi, Không sợ ma của Lật mặt 4: Nhà có khách (2019), và Rap say của Lật mặt 5: 48h (2021).

Đạo diễn Lý Hải tiết lộ Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh là bộ phim phản ánh sự thật nhức nhối giữa những thứ mấu chốt trong cuộc sống là: tiền bạc, tình bạn và gia đình. Những hình ảnh về nhóm nhân vật chính do Trung Dũng, Quốc Cường, Huy Khánh, Kim Hải, Thanh Thức và Huỳnh Thi xuất hiện trong MV cho thấy họ từng có quãng thời gian gắn bó bên nhau, cùng “vào sinh ra tử”.

Nhóm bạn thân với tờ vé số trúng độc đắc trong phim ĐPCC

Ấy vậy mà khi cầm tấm vé số độc đắc 138,6 tỉ đồng trên tay, mỗi người lại có một toan tính cho riêng mình. Bộ phim cho thấy những mặt trái của tham, sân, si bên trong mỗi con người. Nhưng khi đặt Bim sáng tác nhạc phim, Lý Hải - cũng là người chắp bút cho kịch bản, lại yêu cầu một ca khúc có ca từ trong sáng, ca ngợi một tình bạn đẹp, mang lại những ký ức và năng lượng tích cực.

Lý Hải cho biết: "Tôi muốn ca khúc có sự tương phản với hình ảnh trong phim và khi cất lên thì có thể lay động tình người. Không chỉ riêng trong Lật mặt 6 mà bất cứ ai cũng có mặt tốt và xấu. Điều quan trọng là bạn sẽ lựa chọn trở thành ai".

Đạo diễn Lật mặt tâm sự: “Bên cạnh gia đình thì ai cũng có bạn bè, và cho dù tiền bạc rất quan trọng trong cuộc sống nhưng tôi mong rằng sau khi xem phim và nghe ca khúc nhạc phim, khán giả sẽ có sự lựa chọn giữa 'trăm tỉ hay tri kỷ' cho riêng mình”.

MV Bạn ơi còn chiêu đãi người xem những hình ảnh đẹp mắt và hoành tráng của làng chiếu Định Yên (Đồng Tháp) mà Lý Hải tái dựng để thực hiện bộ phim. Làm chiếu không chỉ là nghề truyền thống lâu đời cần được gìn giữ mà còn đóng vai trò quan trọng trong tác phẩm khi kết nối các nhân vật trong phim với nhau.

“Lady Mây” Myra Trần trình bày nhạc phim đầy cảm xúc của Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh ĐPCC

Myra Trần (tên thật là Trần Minh Như) được khán giả biết đến khi đoạt giải Quán quân X-Factor 2016 (Nhân tố bí ẩn) phát sóng trên VTV3, và từng tham gia American Idol 2019 tại Mỹ (lọt Top 40). Sau khi góp mặt trong The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) với biệt danh Lady Mây, cô gái quê gốc An Giang, sinh năm 1999 (23 tuổi), càng ghi điểm trong mắt người nghe và giành ngôi Á quân. Các phần thi của Myra Trần luôn khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những nốt cao cực sáng và nội lực. Myra Trần đã thổi một làn gió mới đến khán giả khi trình diễn nhiều ca khúc thuộc dạng "huyền thoại" như All By Myself hay All The Man That I Need, cũng như đang được yêu thích với bản hit Anh chưa thương em đến vậy đâu. Chất giọng dày, cao vút khiến Lady Mây không ít lần được ví như "tiểu diva mới" của làng nhạc Việt.

Myra Trần hạnh phúc khi được hát nhạc phim lần này

Trong lần đầu tiên được hát nhạc phim Lật mặt, Myra Trần hào hứng: “Em đã xem hết các phần phim Lật mặt và cũng ước một lần nào đó được tham gia hát nhạc phim cho anh Lý Hải. Một ngày đẹp trời, em nhận được lời mời cũng như demo và vào phòng thu thử. Em thấy đây là một bản nhạc rất hay và cảm xúc, phù hợp với bộ phim. Ở ngoài đời, em cũng có một hội bạn thân gồm 6,7 người, có những anh chị hơn em tận mười mấy tuổi. Hội bạn của em thường hay đi chơi, tụ tập ăn uống mỗi cuối tuần, để giải tỏa những khi công việc áp lực".

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh công bố giờ mở bán vé và các suất chiếu sớm

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh xoay quanh câu chuyện về một nhóm bạn từng lớn lên cùng nhau ở làng chiếu truyền thống. Bỗng một hôm, họ mua chung tấm vé số và bất ngờ trúng độc đắc. Những tưởng cuộc đời mỗi người sẽ sang trang thì cậu bạn giữ tấm vé bất ngờ qua đời. Từ đây, họ bắt đầu có những toan tính riêng và bắt đầu hành trình tranh giành “tấm vé định mệnh”. Phim sẽ mở bán vé sớm ngày 20.4 và có suất chiếu đặc biệt lúc 19 giờ ngày 26.4 và 27.4 tại các rạp trên toàn quốc.