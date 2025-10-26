Lagoon - Đỉnh cao chuẩn mực tinh hoa tại Eaton Park

Tổ ấm triệu khát khao, hội tụ tinh hoa đắt giá

Được định vị trở thành phiên bản cao cấp nhất trong bộ sưu tập siêu phẩm của Eaton Park, căn hộ Lagoon hướng đến cộng đồng tinh hoa, kiến tạo một "tổ ấm triệu khát khao" dành cho những gia chủ xứng tầm.

Tọa lạc trên "đất vàng" của TP.Thủ Đức cũ: mặt tiền Mai Chí Thọ, liền kề các trục giao thông huyết mạch và Khu liên hợp Thể dục Thể thao quốc gia Rạch Chiếc, Lagoon trở thành tài sản quý hiếm - vừa để ở, vừa đầu tư sinh lời bền vững. Đồng thời, với vị trí đẹp nhất giữa lòng Eaton Park, mỗi căn hộ Lagoon sở hữu tầm nhìn panorama đắt giá, bao quát dòng kênh xanh mát, công viên nội khu và trung tâm thành phố năng động.

Lagoon (tháp thứ 3 từ trái) là dòng sản phẩm hạng sang quý hiếm cuối cùng với tiêu chuẩn bàn giao cao cấp nhất của Eaton Park

Bên cạnh đó, nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên xanh mát và hệ thống hiện đại, cư dân Lagoon dễ dàng tận hưởng cuộc sống cân bằng và tiện nghi với hơn 100 tiện ích nội khu thời thượng chuẩn quốc tế. Ngoài hồ bơi vô cực, bể jacuzzi, khu onsen, cư dân còn được trải nghiệm cigar lounge, bar đẳng cấp, khu thể thao và yoga ven sông, v.v.

Cuộc sống mỗi ngày tại Lagoon là một hành trình tận hưởng phong vị "thượng khách"

Giải pháp thiết kế "nhân đôi không gian sống"

Đối với dòng thượng phẩm này, chủ đầu tư đặc biệt nghiên cứu và sáng tạo bốn phương án thiết kế với giải pháp "nhân đôi không gian sống", dành cho chủ nhân của những cặp "căn hộ đôi" liền kề.

"The Signature" phá vỡ các tường ngăn, khéo léo kết nối hai căn thành một không gian lớn duy nhất. "The Balance Suite" là sự sắp đặt tinh tế giữa 2 công năng riêng biệt: công việc và nghỉ ngơi. "The Grand Fusion" tạo ra không gian liền mạch, sang trọng và khoáng đạt bằng việc xóa nhòa ranh giới phòng bếp và phòng khách. Cuối cùng "The Generations" với thiết kế 3 phòng ngủ, bố trí hợp lý giữa các không gian chung và riêng, là biểu tượng cho sự gắn kết đa thế hệ.

Phương án điển hình "The Signature" cho cặp căn 1+1 phòng ngủ: Thiết kế hành lang mở rộng, dẫn lối vào phòng ngủ Master

Chuẩn mực tinh hoa được khắc họa tinh xảo trong từng chi tiết

Bên trong mỗi căn hộ Lagoon, vẻ đẹp được kết tinh qua từng chi tiết vật liệu nội thất. Sàn gỗ cao cấp, trần cao thoáng 3,5m, hệ kính Low-E kịch trần, chống nhiệt, chống ồn, cùng nội thất và thiết bị gia dụng đến từ các thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Geberit, Duravit, Hansgrohe, Kohler, Yale,… hoặc tương đương. Hệ thống điều hòa âm trần chuẩn 5 sao, cùng các trang bị thiết yếu như tủ lạnh, lò nướng, máy rửa chén và máy giặt sấy được tích hợp sẵn, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi tuyệt đối.

Căn hộ Lagoon vừa tiện nghi, tinh tế, vừa nghệ thuật đẳng cấp - như một gallery riêng tư với bức tranh thiên nhiên đắt giá bên ngoài khung cửa

Theo nhận định từ giới chuyên môn, Lagoon là một trong số rất ít dự án nhà ở tại TP.HCM sở hữu dịch vụ quản gia. Tại đây, cư dân sẽ được chăm sóc tận tình đến từng nhu cầu thường nhật nhỏ nhất, từ hỗ trợ đỗ xe tại hầm, vận chuyển hành lý lên căn hộ, đến trợ lý khách hàng 16/24 giờ và các lớp thể thao - nghệ thuật định kỳ. Tất cả những đặc quyền này đều được bao gồm trong phí quản lý hàng tháng.

Bất động sản đắt giá, đón dòng tiền thịnh vượng

Bên cạnh phong cách sống đẳng cấp, Lagoon còn được đánh giá là "siêu phẩm sinh lời" sáng giá bậc nhất khu Đông TP.HCM hiện nay, nhờ chính sách bán hàng ưu việt hàng đầu thị trường. Theo đó, bốn phương án thanh toán được thiết kế linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu tài chính của từng nhóm khách hàng, từ người mua ở thực đến các nhà đầu tư tìm kiếm biên lợi nhuận cao.

Ở phương án tiêu chuẩn, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% khi ký hợp đồng, các đợt tiếp theo chia nhỏ giãn cách 2-3 tháng với mức chiết khấu hấp dẫn 5%. Phương án giãn rộng, thanh toán 5% ban đầu và mỗi đợt cách nhau 6 tháng, mang lại sự an toàn và chủ động trong quản lý dòng tiền, đồng thời nhận chiết khấu 2%.

Với khách hàng có dòng vốn mạnh, phương án thanh toán nhanh, chỉ trong ba tháng đầu đã hoàn tất 70% giá trị hợp đồng, sẽ có lợi điểm là mang đến lợi nhuận cao nhất khi được hưởng tổng chiết khấu lên tới 9%, gồm 5% trực tiếp và 4% cấn trừ vào đợt cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu (sổ hồng) khi thanh toán đợt 2 đúng hạn. Còn đối với người mua nhà cần sử dụng đòn bẩy tài chính, phương án vay ngân hàng sẽ là giải pháp tối ưu khi chỉ cần 10% vốn tự có thời gian đầu, ngân hàng hỗ trợ tới 75% giá trị sản phẩm và ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng tùy theo chính sách hiện hành tại thời điểm áp dụng. Đặc biệt hơn, chủ đầu tư còn áp dụng thêm ưu đãi hỗ trợ lãi suất tối đa lên đến 7%/năm trong tối đa 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên cho khoản vay từ 60% trở lên.

Điểm chung nổi bật trong tất cả các phương án là tiến độ thanh toán siêu giãn tới 32 tháng và chỉ cần thanh toán 5% cuối cùng khi nhận sổ hồng.

Nhờ trợ lực vượt trội này, Lagoon đang là tâm điểm đầu tư sáng giá bậc nhất trong mùa cao điểm cuối năm. Hiện nay, số lượng booking (đặt chỗ trước) tăng vọt mỗi ngày, cơ hội để sở hữu phiên bản đỉnh cao nhất của Eaton Park càng thu hẹp lại, dự báo sự kiện mở bán sắp tới đây sẽ tiếp tục tạo nên một "cơn địa chấn" trên thị trường bất động sản TPHCM, nối dài chuỗi thành công vang dội của Gamuda Land trong năm 2025 sau Springville và Elysian.