Lagoon - Đỉnh cao chuẩn sống tinh hoa tại Eaton Park

Giữa nhịp sống sôi động của khu Đông TP.HCM, những cộng đồng cư dân tinh hoa không ngừng tìm kiếm một chốn an cư xứng tầm. Và rồi, trên quỹ đất ‘vàng’ hiếm hoi còn sót lại của ‘đại lộ tỷ đô’ Mai Chí Thọ, nhà phát triển bất động sản (BĐS) hàng đầu Malaysia - Gamuda Land đã kiến tạo nên Eaton Park, khu phức hợp căn hộ hạng sang nhằm đáp ứng nhu cầu khắt khe của giới thượng lưu thành phố. Trong quần thể đó, Lagoon - tòa tháp cuối cùng của dự án vừa ra mắt thị trường vào cuối tháng 8, là ‘mảnh ghép tinh túy nhất’ được chắt chiu kiến tạo với những giá trị tinh hoa.

Mỗi ngày là một trải nghiệm chất sống riêng trong không gian cá tính của Lagoon Ảnh thực tế căn hộ mẫu

Biểu tượng đẳng cấp thượng lưu

Nằm ở trung tâm khuôn viên Eaton Park, Lagoon sở hữu lợi thế hai mặt tiền, đón trọn tầm nhìn panorama đắt giá. Một mặt là dòng kênh xanh uốn lượn mang đến cảm giác yên bình, mặt còn lại là khung cảnh rực rỡ ánh đèn của trung tâm thành phố tráng lệ. Mỗi buổi sáng, ánh nắng dịu nhẹ lấp lóa qua ô kính lớn; khi chiều tà, hoàng hôn dát vàng lên mặt nước, tạo nên bức tranh sống động, nơi thiên nhiên và đô thị hòa quyện trong từng khoảnh khắc.

Tại Lagoon, mỗi căn hộ là một tuyên ngôn bản sắc của chủ nhân. Từ căn 1 phòng ngủ - ‘thế giới riêng’ cho những cá nhân độc lập, đến các căn 2-3 phòng ngủ lý tưởng cho gia đình trẻ hoặc đa thế hệ, tất cả đều được thiết kế linh hoạt để tùy biến theo phong cách đặc trưng của gia chủ. Đặc biệt, chủ đầu tư còn mang đến giải pháp độc đáo khi có thể kết hợp hai căn 1 phòng ngủ liền kề để tạo nên một không gian ‘nhân đôi’ đầy sáng tạo - tôn vinh dấu ấn cá nhân.

Mỗi chi tiết đều được chăm chút chỉn chu để mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp nhất, như trần cao tới 3,5m, ban công rộng đón gió, hệ kính Low-E 3 lớp chống ồn - chống nhiệt - phản quang nghệ thuật. Ánh sáng và khí trời tràn ngập khắp không gian, mang năng lượng khỏe khoắn và sinh khí dồi dào cho ngôi nhà.

Hệ kính Low-E kịch trần cho gia chủ trải nghiệm thị giác mãn nhãn từ căn hộ Lagoon Ảnh thực tế căn hộ mẫu

Sự đầu tư kỹ lưỡng của Gamuda Land cho dòng sản phẩm hạng sang bậc nhất Eaton Park này được thể hiện rõ qua tiêu chuẩn bàn giao vượt trội. Những căn hộ Lagoon được trang bị hệ thống điều hòa âm trần chuẩn 5 sao, toilet tích hợp nắp điện tử, tủ lạnh, bếp sẵn lò nướng, máy rửa chén và máy giặt sấy cao cấp. Tất cả nội thất và thiết bị đều đến từ những thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Geberit, Duravit, Hansgrohe, Kohler, Yale… hoặc tương đương, bảo chứng cho chất lượng và sự tinh tế vượt thời gian.

Dịch vụ quản gia chuyên biệt tương đương khách sạn 5 sao sẽ xuất hiện ở Lagoon và tất cả sẽ được bao gồm trong phí quản lý. Ngay khi trở về nhà, chủ nhân sẽ được đội ngũ nhân viên đỗ xe hộ tại tầng hầm, vận chuyển hành lý lên tận nhà, và trợ lý khách hàng sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu trong 16/24 giờ mỗi ngày. Hàng tuần, cư dân Lagoon còn có thể tham gia những lớp thể thao và nghệ thuật được huấn luyện viên chuyên nghiệp trực tiếp hướng dẫn.

Sống ‘chuẩn resort’ giữa lòng phố thị

Với cư dân Lagoon, mỗi ngày là một ‘kỳ nghỉ bất tận’, bởi ngoài những đặc quyền riêng biệt, các gia chủ ở tòa tháp này còn có thể tận hưởng không giới hạn hệ thống hơn 100 tiện ích nội khu chuẩn quốc tế của Eaton Park. Chỉ vài bước chân là có thể tiếp cận ngay ‘resort tại gia’ chuẩn 5 sao.

Các chủ nhân tinh hoa của Lagoon được tận hưởng một resort riêng tư thượng hạng trước thềm nhà Ảnh thực tế căn hộ mẫu

Hình dung một ngày mới của cư dân nơi đây, sẽ bắt đầu với những hoạt động rèn luyện thể chất đa dạng, tràn đầy năng lượng tại khu thể thao, sân tập đa năng hiện đại. Tăng cường sự phản xạ linh hoạt với pickleball, săn chắc cùng gym, dẻo dai cùng pilates, hay hít thở thật sâu và tĩnh tại với những động tác yoga bên công viên ven sông xanh mát. Sau những giờ làm việc căng thẳng, việc đắm mình thư thái tại hồ bơi onsen đẳng cấp, chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố trong ánh hoàng hôn buông là trải nghiệm không thể hoàn hảo hơn.

Cuối tuần thong thả sẽ là những phút giây thư giãn và gắn kết yêu thương cùng với gia đình tại khu thương phố ven sông độc đáo Eaton Park Signature ngay trong khuôn viên dự án. Trải nghiệm những món ăn ngon, mỹ vị độc đáo tại bếp ‘Gourmet’ hay phố ẩm thực cao cấp Waterfront Plaza, hoặc cùng con nhỏ vui chơi ở các studio sáng tạo trên Canal Walk. Hứng khởi rảo bước mua sắm tại phố thời trang ‘Haute couture’ The Boulevard hay trang bị dụng cụ thể thao hoặc chăm sóc thú cưng ở The Circuit sẽ là những trải nghiệm đẳng cấp mà không nhiều người có được.

Những quý ông của Lagoon còn được đáp ứng phong vị tận hưởng mang tính cá nhân độc đáo và đậm chất thượng lưu tại các không gian cigar lounge, các showroom trang thiết bị hay phòng tập golf giả lập. Đây vừa là nơi thỏa mãn đam mê riêng, vừa là chốn kết giao lý tưởng.

Sự hoàn hảo trong từng trải nghiệm khiến Lagoon trở thành biểu tượng khẳng định vị thế kiêu hãnh của những chủ nhân thượng lưu. Ghi điểm thêm với pháp lý minh bạch và chính sách thanh toán hấp dẫn, sức nóng của tuyệt tác địa ốc ‘đỉnh cao tinh hoa’ này đang ngày tăng nhiệt trên thị trường bởi từ nguồn tin của các đại lý phân phối, chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi chủ đầu tư sẽ ngừng nhận đặt chỗ (booking) để chính thức mở bán, tìm kiếm các chủ nhân xứng tầm cho những căn hộ hạng sang bậc nhất Eaton Park.