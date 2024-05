Lại cháy chung cư mini 9 tầng ở Q.Thanh Xuân, dân tháo chạy nháo nhào

Vụ cháy chung cư mini xảy ra vào 12 giờ 40 ngày 19.5, ở phố Quan Nhân (P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân). Ở thời điểm này, khói đen bốc lên từ căn hộ của ngôi nhà rộng 7 m, sâu 30 m. Trong đó, tầng 1 kinh doanh dịch vụ ăn uống, từ tầng 2 đến tầng 9 là các căn hộ, mỗi tầng khoảng 4 - 5 phòng.



Hiện trường vụ cháy MINH HẢI

Ngay khi phát hiện khói, những người đang có mặt tại các phòng nhanh chóng chạy thoát khỏi ngôi nhà. Nhiều người khác chạy lên tầng cao nhất.

Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động 6 xe chuyên dụng của Công an Q.Thanh Xuân và Đại học Phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công an) tới làm nhiệm vụ. Ngay khi có mặt, cảnh sát đã leo cầu thang từ phía ngoài, tiếp cận ngôi nhà, vào từng tầng tìm kiếm người và lên mái nhà tầng thượng hướng dẫn người dân thoát hiểm.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được thống kê.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng ở Q.Thanh Xuân, báo cáo mới đây của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện, quận này có 282 tòa chung cư, 90 chung cư mini. Đáng chú ý, số công trình xây dựng sai giấy phép ở Q.Thanh Xuân là 232 công trình; hơn 3.200 công trình đang được kiểm tra về trật tự xây dựng.

Liên quan đến chung cư mini tại Q.Thanh Xuân, trước đó, đêm 12 rạng sáng 13.9.2023, chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) bị cháy làm 56 người tử vong. Chung cư mini này được cấp phép 3 tầng, 1 tum nhưng được chủ đầu tư là ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) xây thành 9 tầng. Ông Minh còn là chủ đầu tư của 8 chung cư mini xây vượt tầng, không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố, trong đó tại Q.Thanh Xuân có 5 công trình.