Lại chuyện mặt sân cỏ bị chê ở V-League

Sau giai đoạn nghỉ tết, các đội bóng bước vào thi đấu trở lại vòng 12 V-League 2024 - 2025. Tuy nhiên, trong số 6 trận đã đấu, có đến 2 trận HLV các đội đều than phiền về tình trạng mặt sân. Trong trận Hà Tĩnh gặp Công an Hà Nội (CAHN), ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mano Polking cho rằng mặt sân Hà Tĩnh quá xấu khiến CAHN không thể thi đấu tốt và suýt nhận lấy thất bại (hòa 0-0). Ông cho rằng mặt sân gồ ghề khiến đội bóng ngành công an không thể chơi bóng như mong muốn.

Mặt sân Hà Tĩnh bị các HLV than phiền vì quá xấu Ảnh: Minh Tú

"Khi nhìn thấy mặt sân Hà Tĩnh, mọi toan tính của tôi gần như đổ bể. Thật tệ khi các đội bóng V-League phải thi đấu trên mặt sân cỏ như thế này. Ở trận này, cầu thủ CAHN không thể chơi thứ bóng đá họ muốn vì bóng nảy quá nhiều. Đội của tôi phải sử dụng nhiều đường bóng dài hơn thường lệ. Vừa qua có quãng nghỉ rất dài nhường chỗ cho AFF Cup, đáng ra quãng thời gian đó cần được tận dụng để bảo dưỡng mặt sân, mặt sân xấu gây ảnh hưởng đến tất cả các đội", HLV Mano Polking chia sẻ.

Cùng chia sẻ về vấn đề mặt sân, HLV Nguyễn Thành Công của CLB Hà Tĩnh cho biết đội ông cũng phải chịu những bất lợi: "Mùa đông này thời tiết tại Hà Tĩnh không thuận lợi nên ảnh hưởng nhiều đến chất lượng mặt sân. Đội chúng tôi cũng không được luyện tập tại đây và có lẽ là đội tập ít nhất V-League, chỉ 2 - 3 buổi tập".

Ở trận Thể Công Viettel gặp HAGL, trong buổi họp sau trận đấu, HLV Lê Quang Trãi của HAGL cũng đánh giá về điều kiện mặt sân Mỹ Đình: "Tôi thấy sân Mỹ Đình sau thời gian cho thuê tổ chức các chương trình sự kiện đã xấu đi. Mặt cỏ ở khu vực khán đài A rất gồ ghề. Tôi nghĩ rằng sân vận động quốc gia phải được bảo trì, bảo dưỡng tốt hơn. Sân Mỹ Đình hôm nay chưa đạt chuẩn quốc gia".

HLV Nguyễn Đức Thắng bên phía Thể Công Viettel cũng chia sẻ: "Sân Mỹ Đình theo góc nhìn của tôi thì khu vực khán đài A gần đường pitch chưa đẹp. Mặt sân mấp mô, nhiều khoảng cỏ bị tróc…".

Vấn đề mặt cỏ sân vận động Mỹ Đình bị chê không mới. Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, sân này từng bị các đội nước ngoài đến thi đấu với đội tuyển VN chê thậm tệ. Vì vậy, việc tổ chức hai đêm nhạc vào các ngày 7 và 9.12.2024 càng khiến việc bảo dưỡng mặt sân trở nên khó khăn. Đó cũng là lý do tại sao ở AFF Cup 2024, sân Mỹ Đình không còn là nơi tổ chức các trận đấu của đội tuyển VN. Thay vào đó, các trận đấu trên sân nhà của đội VN được tổ chức tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Nếu nhìn mặt sân Rajamangala (thủ đô Bangkok, Thái Lan) trong trận lượt về AFF Cup 2024 giữa Thái Lan và VN, có lẽ không ai có thể chê mặt cỏ tại đây. Không chỉ Rajamangala, các sân khác tại Thái Lan của các CLB đều có mặt cỏ đạt chuẩn quốc tế, điều này đã khiến Thai League vượt mặt V-League. Đối với V-League, thay vì đổ tiền tỉ mua các cầu thủ ngoại kém chất lượng, lãnh đạo các đội bóng nên đầu tư chăm chút mặt sân cỏ nơi đội mình thi đấu, điều tưởng nhỏ nhặt nhưng lại là bộ mặt của cả giải đấu.