Thế giới Chuyện lạ

Lại mất trộm 'quả chuối dán tường' gần 160 tỉ đồng

Bảo Hoàng
01/06/2026 10:02 GMT+7

Nhân viên bảo tàng tại Pháp đã trình báo cảnh sát về việc mất trộm một quả chuối, vốn là phần chính trong tác phẩm nghệ thuật trị giá hàng triệu USD.

AFP ngày 31.5 đưa tin nhân viên bảo tàng Pompidou-Metz, miền đông nước Pháp đã trình báo cảnh sát rằng quả chuối trong tác phẩm nghệ thuật gây xôn xao mang tên "Comedian" (diễn viên hài) đã bị lấy trộm.

Tác phẩm do nghệ sĩ người Ý Maurizio Cattelan tạo ra bằng cách dùng băng keo dán một quả chuối lên tường. Thế nhưng, vào ngày 30.5, một nhân viên bảo vệ đã phát hiện quả chuối này biến mất.

Tác phẩm 'quả chuối dán tường' gần 160 tỉ đồng bị mất trộm - Ảnh 1.

Khách tham quan chụp ảnh tác phẩm "quả chuối dán tường" được trưng bày tại công ty đấu giá Sotheby's ở Mỹ năm 2024

ẢNH: AFP

Bảo tàng Pompidou-Metz cho biết họ đã đệ đơn tố cáo hình sự về tội trộm cắp đối với nghi phạm chưa xác định. Bảo tàng cũng cho biết họ đã dán một quả chuối khác lên thay thế.

Đây không phải sự cố đầu tiên với tác phẩm này. Vào tháng 7.2025, một du khách tham quan bảo tàng đã lột ăn quả chuối. Các nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng can thiệp và dán một quả chuối thay thế lên tường. Bảo tàng đã không có hành động pháp lý nào trong sự việc lần đó.

Tuy nhiên, trong vụ việc lần này, bảo tàng quyết định đệ đơn khiếu nại hình sự vì không xác định được thủ phạm, do đó "không có khả năng đối thoại".

Giá trị của tác phẩm được cho là tổng thể hình ảnh "quả chuối dán tường", trong khi riêng quả chuối, do vốn nhanh hỏng, luôn được bảo tàng thay mới mỗi 3 ngày.

Tác phẩm trên đã gây tranh cãi khi lần đầu được công bố vào năm 2019 với mức chào bán 120.000 USD. Đến năm 2024, nhà sáng lập tiền mã hóa tên Justin Sun đã bỏ ra 6,2 triệu USD (gần 160 tỉ đồng) để đấu giá mua tác phẩm, sau đó cũng ăn luôn quả chuối trước ống kính truyền thông.

Chi gần 160 tỉ đồng mua tác phẩm 'quả chuối dán tường' để… ăn

Doanh nhân Justin Sun ăn quả chuối trong tác phẩm nghệ thuật trị giá 6,2 triệu USD đã mua đấu giá thành công vào tuần trước.

