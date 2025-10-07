Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc, làm sao để xe không bị trôi

Trần Hoàng
Trần Hoàng
07/10/2025 11:46 GMT+7

Lái ô tô số tự động dừng và khởi hành ngang dốc là thử thách không nhỏ cho các tài xế, đặc biệt là chị em phụ nữ hay các tài mới… bởi nếu xử lý không đúng cách, xe rất dễ bị trôi ngược, gây nguy hiểm cho chính người lái cũng như các phương tiện phía sau.

Khác với xe số sàn, ô tô số tự động với khác biệt về cấu tạo hộp số giúp đơn giản thao tác lái, đồng thời tạo sự thoải mái cho người lái nhất là khi lái xe trong các khu đô thị đông đúc. Tuy nhiên, trong các trường hợp điều khiển ô tô số tự động lên dốc cao hay ra vào khu vực tầng hầm khu chung cư, tòa nhà thương mại… việc dừng rồi khởi hành ô tô ngang dốc khiến không ít tài xế cảm, đặc biệt là tài mới hay chị em phụ nữ mới lái ô tô số tự động cảm thấy lo lắng. Bởi, nếu xử lý không đúng cách, xe có khả năng trôi ngược ngay lập tức khi người lái nhả chân phanh.

Lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc, làm sao để xe không bị trôi - Ảnh 1.

Việc dừng rồi khởi hành ô tô ngang dốc khiến không ít tài xế cảm, đặc biệt là tài mới hay chị em phụ nữ mới lái ô tô số tự động cảm thấy lo lắng

Ảnh: B.H

Khác với xe số sàn có thể dùng côn kết hợp phanh tay để giữ xe dừng ngang dốc, ô tô số tự động chủ yếu vận hành ở vị trí số D (Drive). Do đó, khi nhả phanh, động cơ có độ trễ nhất định để tạo ra lực kéo, dẫn đến xe có thể bị trôi ngược vài chục cm, thậm chí hơn nếu dốc cao. Ngoài ra, một số tài xế có thói quen chỉ giữ phanh chân mà không sử dụng phanh tay khi lái ô tô số tự động dừng ngang dốc, dẫn đến khó kiểm soát tình huống.

Do đó, khi lái ô tô số tự động, các tài xế đặc biệt là tài mới nên nắm vững cách xử lý cũng như trang bị kỹ năng, cách sử dụng các tính năng, công nghệ có sẵn trên xe để đảm bảo an toàn, giảm lo lắng trong các tình huống phải dừng rồi khởi hành ô tô số tự động giữa dốc cao.

Dưới đây là những cách xử lý khi giúp xe không bị trôi khi lái ô tô số tự động dừng rồi khởi hành ngang dốc:

Đầu tiên, khi sử dụng ô tô số tự động, nên tìm hiểu xem xe có các công nghệ tính năng hỗ trợ người lái như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay phanh tay điện tử tích hợp tính năng tự động giữ phanh - Auto Hold hay không?

Lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc, làm sao để xe không bị trôi - Ảnh 2.

Khi sử dụng ô tô số tự động, nên tìm hiểu xem xe có các công nghệ tính năng như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay phanh Auto Hold hay không?

Ảnh: M.B.V

Với các ô tô có sẵn những tính năng hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay phanh Auto Hold, người lái nên tận dụng để được hỗ trợ, qua đó giảm thao tác, mang lại sự thoải mái hơn khi lái xe. Trái lại, với những ô tô số tự động không có các tính năng này, người lái nên nắm vững cách xử lý thông qua việc phối hợp nhuần nhuyễn giữa chân phanh, chân ga và phanh tay có học.

Tận dụng hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc trên ô tô số tự động

Hiện tại, nhiều mẫu mã ô tô số tự động hiện nay ngay cả dòng xe phổ thông đã được các nhà sản xuất trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc - Hill-Start Assist System (HSA) hay Hill-Start Assist Control (HAC), tùy vào mỗi nhà sản xuất sẽ có tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, với ô tô phổ thông phần lớn hệ thống này chỉ có trên các phiên bản cao cấp nhất. Vì vậy, nếu xe có trang bị, tài xế nên tận dụng để lái xe trong các tình huống phải dừng hay khởi hành ngang dốc.

Lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc, làm sao để xe không bị trôi - Ảnh 3.

Nhiều mẫu mã ô tô số tự động hiện nay ngay cả dòng xe phổ thông đã được các nhà sản xuất trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Ảnh: B.H

Tùy vào cách thiết lập cảm biến cũng như bộ điều khiển (ECU) trên mỗi dòng xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc sẽ tự động kích hoạt hoặc người lái phải nhấn nút để kích hoạt hệ thống. Khi được kích hoạt, nếu người lái nhả chân phanh hệ thống này sẽ hỗ trợ giữ xe đứng yên vài giây trên dốc (khoảng 3 - 5 giây) mà không bị trôi, khoảng thời gian này đủ thời gian để chuyển sang nhấn ga để cho xe tiếp tục khởi hành. Tài xế nên kiểm tra và tận dụng trang bị này để đảm bảo an toàn khi lái xe dừng và khởi hành ngang dốc.

Sử dụng tính năng tự động giữ phanh - Auto Hold

Auto Hold là tính năng giữ phanh tự động trên ô tô, cho phép xe đứng yên mà không cần người lái đạp phanh hay kéo phanh tay. Đây là tính năng người lái cao thể sử dụng trong các tình huống lái xe tạm dừng và khởi hành ngang dốc để đảm bảo an toàn.

Trên các dòng ô tô phổ thông, để kích hoạt Auto Hold, người lái chỉ cần nhấn vào nút "Auto Hold" hoặc "Brake Hold" (tuỳ mỗi mẫu xe) trên bảng táp-lô, cụm đồng hồ sẽ hiển thị ký hiệu thông báo. Sau khi kích hoạt, nếu người lái đạp phanh dừng xe giữa dốc, tính năng Auto Hold sẽ làm việc thông qua để kích hoạt phanh, giữ xe đứng yên ngay cả khi người lái nhấc chân khỏi bàn đạp phanh. Khi người lái muốn xe tiếp tục di chuyển, chỉ cần nhấn bàn đạp ga, hệ thống sẽ tự động nhả phanh.

Lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc, làm sao để xe không bị trôi - Ảnh 4.

Auto Hold là tính năng giữ phanh tự động trên ô tô, cho phép xe đứng yên mà không cần người lái đạp phanh hay kéo phanh tay

Ảnh: B.H

Sử dụng phanh tay cơ học khi lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc

Với các phiên bản ô tô số tự động không có Auto Hold hay hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, người lái vẫn có cách xử lý an toàn khi lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc thông qua việc sử dụng phanh tay truyền thống kiểu cơ học.

Theo đó, khi phải dừng xe ngang dốc, sau khi đạp phanh chân để dừng xe, tài xế nên kéo phanh tay để cố định để giữ xe đứng yên. Khi khởi hành trở lại, nhẹ nhàng nhấn ga, đồng thời nhả phanh tay giúp để xe leo dốc mượt mà mà không bị trôi ngược.

Lưu ý, dù sử dụng cách thức nào trong trường lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc, tài xế nên tập trung quan sát để giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và sau khi dừng trên dốc. Với những địa hình có độ dốc cao, nên chuyển sang chế độ số tay, chọn cấp số thấp để động cơ tạo ra mô-men xoắn mạnh hơn, sức kéo xe lớn hơn khi xe lên dốc cao.

Lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc, làm sao để xe không bị trôi - Ảnh 5.

gười lái vẫn có cách xử lý an toàn khi lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc thông qua việc sử dụng phanh tay truyền thống kiểu cơ học

Ảnh: B.H

Dừng xe sau đó khởi hành ngang dốc luôn là tình huống tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt với người lái ô tô số tự động, bởi nếu không xử lý đúng cách sẽ rất dễ khiến xe bị trôi, hay vọt lên phía trước dẫn đến tai nạn. Do đó, người lái cần trang bị, tích lũy kiến thức, kỹ năng đồng thời tận dụng công nghệ hỗ trợ để có thể xử lý an toàn khi lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc.

Tin liên quan

Vì sao không được dùng hai chân khi lái ô tô số tự động?

Vì sao không được dùng hai chân khi lái ô tô số tự động?

Việc sử dụng cả hai chân khi lái ô tô số tự động có thể khiến người lái dễ bị chấn thương do sai tư thế lái đồng thời tăng nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

4 sai lầm của ‘tài mới’ khi lái ô tô số tự động

Các bước cơ bản khi lái ô tô số tự động

Khám phá thêm chủ đề

Lái xe số tự động Lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc khởi hành ô tô ngang dốc lái ô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận