Lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc, làm sao để xe không bị trôi

Khác với xe số sàn, ô tô số tự động với khác biệt về cấu tạo hộp số giúp đơn giản thao tác lái, đồng thời tạo sự thoải mái cho người lái nhất là khi lái xe trong các khu đô thị đông đúc. Tuy nhiên, trong các trường hợp điều khiển ô tô số tự động lên dốc cao hay ra vào khu vực tầng hầm khu chung cư, tòa nhà thương mại… việc dừng rồi khởi hành ô tô ngang dốc khiến không ít tài xế cảm, đặc biệt là tài mới hay chị em phụ nữ mới lái ô tô số tự động cảm thấy lo lắng. Bởi, nếu xử lý không đúng cách, xe có khả năng trôi ngược ngay lập tức khi người lái nhả chân phanh.

Việc dừng rồi khởi hành ô tô ngang dốc khiến không ít tài xế cảm, đặc biệt là tài mới hay chị em phụ nữ mới lái ô tô số tự động cảm thấy lo lắng Ảnh: B.H

Khác với xe số sàn có thể dùng côn kết hợp phanh tay để giữ xe dừng ngang dốc, ô tô số tự động chủ yếu vận hành ở vị trí số D (Drive). Do đó, khi nhả phanh, động cơ có độ trễ nhất định để tạo ra lực kéo, dẫn đến xe có thể bị trôi ngược vài chục cm, thậm chí hơn nếu dốc cao. Ngoài ra, một số tài xế có thói quen chỉ giữ phanh chân mà không sử dụng phanh tay khi lái ô tô số tự động dừng ngang dốc, dẫn đến khó kiểm soát tình huống.

Do đó, khi lái ô tô số tự động, các tài xế đặc biệt là tài mới nên nắm vững cách xử lý cũng như trang bị kỹ năng, cách sử dụng các tính năng, công nghệ có sẵn trên xe để đảm bảo an toàn, giảm lo lắng trong các tình huống phải dừng rồi khởi hành ô tô số tự động giữa dốc cao.

Dưới đây là những cách xử lý khi giúp xe không bị trôi khi lái ô tô số tự động dừng rồi khởi hành ngang dốc:

Đầu tiên, khi sử dụng ô tô số tự động, nên tìm hiểu xem xe có các công nghệ tính năng hỗ trợ người lái như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay phanh tay điện tử tích hợp tính năng tự động giữ phanh - Auto Hold hay không?

Khi sử dụng ô tô số tự động, nên tìm hiểu xem xe có các công nghệ tính năng như hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay phanh Auto Hold hay không? Ảnh: M.B.V

Với các ô tô có sẵn những tính năng hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay phanh Auto Hold, người lái nên tận dụng để được hỗ trợ, qua đó giảm thao tác, mang lại sự thoải mái hơn khi lái xe. Trái lại, với những ô tô số tự động không có các tính năng này, người lái nên nắm vững cách xử lý thông qua việc phối hợp nhuần nhuyễn giữa chân phanh, chân ga và phanh tay có học.

Tận dụng hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc trên ô tô số tự động

Hiện tại, nhiều mẫu mã ô tô số tự động hiện nay ngay cả dòng xe phổ thông đã được các nhà sản xuất trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc - Hill-Start Assist System (HSA) hay Hill-Start Assist Control (HAC), tùy vào mỗi nhà sản xuất sẽ có tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, với ô tô phổ thông phần lớn hệ thống này chỉ có trên các phiên bản cao cấp nhất. Vì vậy, nếu xe có trang bị, tài xế nên tận dụng để lái xe trong các tình huống phải dừng hay khởi hành ngang dốc.

Nhiều mẫu mã ô tô số tự động hiện nay ngay cả dòng xe phổ thông đã được các nhà sản xuất trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc Ảnh: B.H

Tùy vào cách thiết lập cảm biến cũng như bộ điều khiển (ECU) trên mỗi dòng xe, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc sẽ tự động kích hoạt hoặc người lái phải nhấn nút để kích hoạt hệ thống. Khi được kích hoạt, nếu người lái nhả chân phanh hệ thống này sẽ hỗ trợ giữ xe đứng yên vài giây trên dốc (khoảng 3 - 5 giây) mà không bị trôi, khoảng thời gian này đủ thời gian để chuyển sang nhấn ga để cho xe tiếp tục khởi hành. Tài xế nên kiểm tra và tận dụng trang bị này để đảm bảo an toàn khi lái xe dừng và khởi hành ngang dốc.

Sử dụng tính năng tự động giữ phanh - Auto Hold

Auto Hold là tính năng giữ phanh tự động trên ô tô, cho phép xe đứng yên mà không cần người lái đạp phanh hay kéo phanh tay. Đây là tính năng người lái cao thể sử dụng trong các tình huống lái xe tạm dừng và khởi hành ngang dốc để đảm bảo an toàn.

Trên các dòng ô tô phổ thông, để kích hoạt Auto Hold, người lái chỉ cần nhấn vào nút "Auto Hold" hoặc "Brake Hold" (tuỳ mỗi mẫu xe) trên bảng táp-lô, cụm đồng hồ sẽ hiển thị ký hiệu thông báo. Sau khi kích hoạt, nếu người lái đạp phanh dừng xe giữa dốc, tính năng Auto Hold sẽ làm việc thông qua để kích hoạt phanh, giữ xe đứng yên ngay cả khi người lái nhấc chân khỏi bàn đạp phanh. Khi người lái muốn xe tiếp tục di chuyển, chỉ cần nhấn bàn đạp ga, hệ thống sẽ tự động nhả phanh.

Auto Hold là tính năng giữ phanh tự động trên ô tô, cho phép xe đứng yên mà không cần người lái đạp phanh hay kéo phanh tay Ảnh: B.H

Sử dụng phanh tay cơ học khi lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc

Với các phiên bản ô tô số tự động không có Auto Hold hay hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, người lái vẫn có cách xử lý an toàn khi lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc thông qua việc sử dụng phanh tay truyền thống kiểu cơ học.

Theo đó, khi phải dừng xe ngang dốc, sau khi đạp phanh chân để dừng xe, tài xế nên kéo phanh tay để cố định để giữ xe đứng yên. Khi khởi hành trở lại, nhẹ nhàng nhấn ga, đồng thời nhả phanh tay giúp để xe leo dốc mượt mà mà không bị trôi ngược.

Lưu ý, dù sử dụng cách thức nào trong trường lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc, tài xế nên tập trung quan sát để giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và sau khi dừng trên dốc. Với những địa hình có độ dốc cao, nên chuyển sang chế độ số tay, chọn cấp số thấp để động cơ tạo ra mô-men xoắn mạnh hơn, sức kéo xe lớn hơn khi xe lên dốc cao.

gười lái vẫn có cách xử lý an toàn khi lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc thông qua việc sử dụng phanh tay truyền thống kiểu cơ học Ảnh: B.H

Dừng xe sau đó khởi hành ngang dốc luôn là tình huống tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt với người lái ô tô số tự động, bởi nếu không xử lý đúng cách sẽ rất dễ khiến xe bị trôi, hay vọt lên phía trước dẫn đến tai nạn. Do đó, người lái cần trang bị, tích lũy kiến thức, kỹ năng đồng thời tận dụng công nghệ hỗ trợ để có thể xử lý an toàn khi lái ô tô số tự động khởi hành ngang dốc.