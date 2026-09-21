Lái ô tô tông vào đám đông vì mâu thuẫn lùi xe

Tin liên quan Cập nhật thảm án ở Đồng Nai: Truy tố bị can với 2 tội danh Theo kết luận điều tra, sau khi bị chia tay, Nguyễn Đức Anh sinh thù hận, muốn giết bạn gái để trả thù. Khi không vào được nhà bạn gái, Đức Anh đột nhập vào nhà bên cạnh nhưng bị phát hiện, rồi ra tay thảm sát. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề lái ô tô tông vào đám đông vụ ô tô đường Nguyễn Biểu mâu thuẫn đường phố bạo lực đường phố
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