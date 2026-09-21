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    Lái ô tô tông vào đám đông vì mâu thuẫn lùi xe
    VideoThời sự

    Lái ô tô tông vào đám đông vì mâu thuẫn lùi xe

    Trần Kha-Hoàng Huy
    Chỉ vì mâu thuẫn va quẹt lúc lùi xe, một tài xế đã lái ô tô tông vào đám đông trước quán ăn khiến 1 người bị thương. Liên quan vụ việc này, 7 người vừa bị Công an TP.HCM giữ khẩn cấp.

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