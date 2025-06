Lái ô tô xuống biển 'thể hiện', nhiều tài xế bị phạt nặng

Gần đây, nhiều tài xế cố tình lái ô tô xuống bãi biển để thể hiện, gây sự chú ý hoặc tạo nội dung "câu view" trên mạng xã hội. Những người này thản nhiên chạy xe xuống bãi cát, rồ ga giữa đám đông đang tắm biển bất chấp nhiều nguy hiểm có thể xảy ra.

Tâm lý thích phô trương, ảo tưởng về khả năng off-road của xe khiến không ít người xem bãi biển là "sân chơi riêng". Hành động này không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức mà còn tiềm ẩn nguy hiểm đối với những người xung quanh, đặc biệt vào dịp hè khi bãi biển luôn tấp nập du khách.

Tài xế điều khiển ô tô chạy trên bãi biển Quy Nhơn vào ngày 31.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khác với những cung đường off-road thông thường, cát biển là loại địa hình đặc thù với lớp cát mịn, ẩm do nước biển thẩm thấu. Bề mặt này dễ khiến bánh xe bị lún nếu tài xế tăng tốc đột ngột hoặc điều tiết chân ga, vô-lăng không hợp lý.

Nhiều người cho rằng chỉ cần xe có hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian (4WD) là có thể dễ dàng chinh phục mọi địa hình, kể cả cát biển. Tuy nhiên, thực tế việc lái xe trên địa hình này đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của người lái xe, không đơn giản chỉ dựa vào phương tiện là có thể vượt qua.

Cần có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để có thể lái ô tô trên địa hình cát ẢNH: CHÍ TÂM

Thậm chí, một số người còn nghĩ rằng chỉ cần xe gầm cao, bất kể xe dùng hệ dẫn động cầu trước (FWD) hay cầu sau (RWD) đều chạy được trên cát. Thực tế, lái ô tô trang bị hai hệ dẫn động này trên địa hình cát gần như là không thể, khả năng sa lầy rất cao.

Ngoài chi phí cứu hộ và mất thời gian, việc ô tô sa lầy trên bãi biển còn kéo theo nhiều rủi ro khác. Khi thủy triều dâng, nước biển có thể thấm vào gầm xe, hệ thống treo và các chi tiết kim loại, gây hoen gỉ, ăn mòn. Điều này ảnh hưởng đến khả năng vận hành, độ an toàn và giá trị của xe khi bán lại.

Nhiều tài xế bị phạt vì lái ô tô xuống bãi biển

Trước đó không lâu, vào tháng 4.2025, một nhóm bạn trẻ lái ô tô lên bãi rêu san hô thuộc thôn Từ Thiện (Ninh Thuận), nơi có con tàu đắm gần bờ để chụp ảnh. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhóm này vẫn tỏ thái độ thách thức dư luận, khiến cộng đồng mạng bức xúc. Chính quyền địa phương sau đó đã vào cuộc và xử lý vụ việc.

Sau khi rồ ga, bóp còi inh ỏi, chiếc xe bán tải lún xuống cát khiến nhiều người xung quanh ngán ngẫm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đến ngày 31.5, một tài xế lái xe bán tải đã lao xuống bãi biển, chạy sát mép nước dù thời điểm này có rất đông người đang tắm biển. Người này còn rú ga, bấm còi inh ỏi khiến nhiều người bức xúc. Ngay sau đó, chiếc xe bị lún sâu dưới cát, ngập một phần dưới nước biển và phải nhờ xe chuyên dụng để kéo ra.

Chỉ hơn một tuần sau, vào chiều ngày 11.6, nhóm khách du lịch từ Hà Nội lái một chiếc SUV xuống bãi biển ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên với lý do "để cho con ngắm biển". Khi thủy triều dâng lên khiến nền cát mềm hơn, chiếc xe đã bị lún sâu, không di chuyển được. Sau hơn 1 giờ loay hoay và huy động hỗ trợ, chiếc xe mới được kéo lên an toàn. Vụ việc đã được báo cáo lên UBND TP.Tuy Hòa và Công an tỉnh Phú Yên để xử lý.

Chiếc SUV của du khách Hà Nội bị "mắc cạn" trên bãi biển ở TP.Tuy Hòa, Phú Yên ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Hành vi lái ô tô xuống bãi biển không chỉ gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến người khác mà còn có thể bị xếp vào lỗi "Đi vào khu vực cấm" theo quy định hiện hành.

Căn cứ theo điểm i, khoản 5 và điểm a, khoản 10, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), lỗi đi vào khu vực cấm có thể bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Nếu hành vi này gây ra tai nạn, mức phạt sẽ tăng lên từ 20 - 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm bằng lái.