Kinh tế

Lãi suất cho vay tăng, người mua nhà ‘soi’ kỹ từng tin rao

18/03/2026 08:00 GMT+7

"Nếu không tính toán kỹ hoặc đặt niềm tin sai chỗ, sẽ phải trả giá bằng 20 năm trả nợ". Đó là nỗi sợ của nhiều người mua nhà khi lãi suất cho vay đang tăng lên trong năm 2026.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy những tin đăng bán/cho thuê bất động sản thuộc nhóm Tin xác thực đang thu hút lượng người xem cao gấp 1,8 lần và tỷ lệ liên hệ cao gấp 2,4 lần so với tin đăng thông thường. Trong bối cảnh chi phí vay tăng, người tìm nhà không còn "mò kim đáy bể" giữa hàng nghìn tin rao thiếu kiểm chứng, mà ưu tiên tiếp cận thông tin minh bạch ngay từ đầu.

12 - 14%/năm là mức lãi suất cho vay mua nhà mà nhiều ngân hàng đang áp dụng sau giai đoạn ưu đãi. Con số này đủ để khiến bất kỳ ai có ý định vay phải tính toán lại từng bước. Nếu như năm 2024 - 2025, người mua từng hưởng lợi mặt bằng lãi suất thấp, chỉ quanh mức 6-8%/năm trong giai đoạn ưu đãi, thì nay bức tranh đã đổi màu.

Anh Trần Văn Lâm, nhân viên kinh doanh tại TP.HCM, dự định vay 1,5 tỉ đồng để mua căn hộ ở phường Hòa Hưng, nhưng sau khi nghe tư vấn về khả năng lãi suất tăng sau ưu đãi, anh không khỏi chần chừ. "Chỉ cần tăng vài phần trăm thôi, khoản trả hàng tháng đã khác hẳn. Với khoản vay dài hạn, rủi ro là quá lớn" - anh chia sẻ.

Câu chuyện của anh Lâm không phải cá biệt. Khi chi phí vay tăng, người mua nhà trở nên thận trọng hơn, không chỉ nhìn vào giá bán hay vị trí, mà còn soi kỹ từng chi tiết trong tin đăng.

Trong bối cảnh ấy, niềm tin trở thành "tài sản" quý giá. Không gian mạng vẫn tồn tại tình trạng tin rao thiếu căn cứ, giá ảo, hình ảnh không đúng thực tế. Với những người vay ngân hàng, sai lầm trong lựa chọn có thể biến thành gánh nợ kéo dài hàng chục năm.

Để giảm rủi ro, nhiều người mua nhà hiện nay hạn chế xem tin rao trôi nổi trên các hội nhóm không kiểm soát. Thay vào đó, họ chủ động dùng các công cụ sàng lọc thông tin. Trên nền tảng công nghệ bất động sản hàng đầu Việt Nam - Batdongsan.com.vn, hệ thống Tin xác thực đang được người dùng ưu tiên lựa chọn.

Sức hút của Tin xác thực nằm ở quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo các yếu tố cốt lõi như mức giá rao bán phải phù hợp với khoảng giá thị trường, hình ảnh và vị trí phải đúng với thực tế tài sản và được chứng minh bằng công cụ xác thực. Đặc biệt, chủ tin đăng phải cung cấp bằng chứng pháp lý sổ hồng/sổ đỏ hoặc hợp đồng mua bán hợp lệ.

Theo ông Bạch Dương, Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, Tin xác thực là nỗ lực của nền tảng trong việc hỗ trợ minh bạch hóa thị trường nhằm kết nối người dùng với những sản phẩm phù hợp, đáng tin cậy.

Ông Bạch Dương cho biết người mua có thể nhận diện tin giả qua một số dấu hiệu cơ bản. "Những tin đăng uy tín thường cung cấp thông tin rất cụ thể về bất động sản như khu vực, diện tích, mức giá rõ ràng, kèm chi tiết về pháp lý và hiện trạng nhà. Ngược lại, các tin 'mồi' thường dùng những cụm từ thu hút như "bán gấp", "giá cực rẻ", "cực hiếm" nhưng mô tả chung chung, thiếu địa chỉ rõ ràng".

Theo ông, người tìm nhà cũng cần cảnh giác với những tin có mức giá thấp hơn mặt bằng thị trường vài chục phần trăm mà không có lý do hợp lý, hoặc sử dụng hình ảnh quá đẹp nhưng không phản ánh đúng thực tế tài sản. "Cách an toàn là ưu tiên các tin đăng trên nền tảng chuyên biệt về bất động sản, đã trải qua các bước kiểm chứng nhất định" - ông khuyến nghị.

Người dùng có thể tìm hiểu danh sách bất động sản đã được xác thực tại đây: Tin xác thực.

Khám phá thêm chủ đề

Bất động sản Tin xác thực Batdongsan.com.vn vay mua nhà kiểm soát rủi ro
