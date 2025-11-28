Lãi suất đang tốt, gửi tiết kiệm ngay để tết đủ đầy

Chi tiêu dịp tết luôn là vấn đề đau đầu với người trẻ đang sống và làm việc tại các thành phố lớn. Các khoản tiệc tùng, mua sắm, mừng tuổi, vé máy bay, tàu xe… khiến mức chi trong những ngày này cao hơn nhiều lần. Theo đó, không ít người có xu hướng chờ lương thưởng cuối năm để trang trải dịp tết. Hết tết đồng nghĩa với… hết tiền hoặc không còn tích lũy để xoay sở việc khác. Chính điều này khiến nhiều người mang tâm lý "sợ tết" khi nhắc đến bài toán tài chính.

Gửi tiết kiệm online trên Cake giúp khách hàng gia tăng tối ưu lợi ích với cùng một giá trị tiền gửi

Trên thực tế, người độc thân sẽ không chi tiêu giống người có gia đình, số tiền cần tiết kiệm vì thế cũng khác nhau. Tuy nhiên, dù ở trạng thái nào, ai cũng có thể đón một cái tết đủ đầy nếu biết dự trù ngân sách chi tiêu và lên kế hoạch tiết kiệm từ sớm, mà không cần phải chờ đợi vào khoản lương thưởng cuối năm.

Tiết kiệm càng sớm càng tốt

Đặng Hữu Lân (30 tuổi, quê ở Hà Nội, làm việc tại TP.HCM) cho biết hai vợ chồng anh thường để dành ít nhất khoảng 45 triệu đồng cho tết. Trong đó, chi phí vé máy bay và mừng tuổi hai bên gia đình đã gần 30 triệu đồng.

Để chủ động và thoải mái trong chi tiêu dịp tết, Lân và vợ đã mở một sổ tiết kiệm online từ sớm. "Từ tháng 4.2025 đến tháng 1.2026 là có 10 tháng để gửi tiết kiệm. Vị chi mỗi tháng, hai vợ chồng mình chỉ cần gửi tiết kiệm 5 triệu, đến Tết vừa đủ khoản cần dùng mà không phải đụng đến lương tháng 13 hay tiền thưởng", anh nói.

Về lý do chọn tiết kiệm online, Lân cho biết hình thức này phù hợp với những người bận rộn, khi mọi giao dịch đều được thao tác dễ dàng, nhanh chóng trên một ứng dụng duy nhất mà không cần đến quầy hay chờ đợi. Để yên tâm hơn khi gửi tiền online, vợ chồng anh thường ưu tiên những ngân hàng uy tín, áp dụng hệ thống bảo mật đa tầng.

"Cake là một trong số ít ngân hàng có thêm tính năng mã khóa riêng cho các sổ tiết kiệm. Tính năng đơn giản nhưng hiệu quả, mình thấy tài sản tích lũy của mình được bảo vệ tốt hơn trước những thủ đoạn lừa đảo", anh Lân nói thêm.

Khách hàng khoe trúng iPhone 17 nhờ tham gia thử thách tiết kiệm tại Ngân hàng số Cake

Tháng 11 này, như thường lệ, hai vợ chồng tiếp tục gửi tiết kiệm 5 triệu trên Cake thì bất ngờ nhận được thông báo trúng thưởng iPhone 17. "Từ lúc mở bao lì xì trúng thưởng đến giờ, hai vợ chồng vẫn còn bất ngờ vì không nghĩ gửi tiết kiệm cho tết mà lại trúng hẳn iPhone đời mới nhất. tết này xem như tiết kiệm một khoản vì lên đời điện thoại mới mà không tốn đồng nào, đúng là chưa tết đã nhận lì xì hời", anh Lân hào hứng chia sẻ.

Theo đó, từ nay đến ngày 31.12.2025, Cake triển khai chương trình thử thách tiết kiệm mang tên "Có công làm 'sếp', có ngày lãnh iPhone". Với mỗi giá trị tiết kiệm từ 5 triệu đồng, kỳ hạn tối thiểu 3 tháng, khách hàng sẽ nhận được lượt chơi để mở các phong bì may mắn. Tổng giải thưởng lên đến 1.5 tỉ đồng, trong đó có 50 iPhone 17 và 50.000 lì xì trực tiếp vào tài khoản.

Đại diện ngân hàng số Cake cho biết, tính đến 27.11, đã có 15 khách hàng may mắn trúng thưởng iPhone 17, hơn 18.000 bao lì xì đã được trao tặng.

Tận dụng thời điểm lãi suất tốt nhất năm

Thanh Thanh (25 tuổi, quê ở Đà Nẵng, làm việc tại TP.HCM) dự trù kinh phí để có một cái tết đủ đầy sẽ cần khoảng 25 triệu đồng. "Năm nay, mình chi khoảng 5 triệu cho vé máy bay. Phần tiền mừng tuổi người lớn và lì xì con cháu khoảng 9 triệu. Còn lại dành để mua sắm quà tết cho gia đình, trang hoàng nhà cửa, mua thực phẩm và chăm sóc bản thân như mua quần áo, làm tóc, làm nail…", Thanh nói.

Cũng theo Thanh, cuối năm là thời điểm lý tưởng để gửi tiết kiệm bởi hầu hết ngân hàng đều tăng lãi suất. Đợt này, cô chọn gửi trên Cake vì lãi suất tiết kiệm online cao hơn so với gửi tại quầy, đồng thời nhận thêm nhiều ưu đãi độc quyền.

Cake by VPBank là một trong những ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao top đầu thị trường với kỳ hạn từ 6 tháng lên tới 6,5%

Cụ thể, từ nay đến ngày 31.12.2025, Cake áp dụng ưu đãi cộng thêm lãi suất. Khách hàng lần đầu tiên mở sổ tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng sẽ được cộng thêm 0,6%/năm, áp dụng cho mọi giá trị tiền gửi.

Riêng khách hàng từng gửi tiết kiệm trên Cake sẽ được cộng thêm trực tiếp các mức lãi suất 0,2% khi mở sổ tiết kiệm mới từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; 0,4% với sổ tiết kiệm từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; và 0,6% với sổ tiết kiệm từ 200 triệu đồng trở lên.

Với mức lãi suất cao top đầu thị trường, hệ thống bảo mật đa tầng, cùng loạt ưu đãi chồng ưu đãi dịp cuối năm, gửi tiết kiệm online trên Cake được xem là giải pháp phù hợp cho những ai đang lên kế hoạch tiết kiệm sớm để đón tết đủ đầy, vừa an toàn và sinh lời hiệu quả.