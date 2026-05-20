Lãi suất gửi tiết kiệm thông thường, chứng chỉ tiền gửi trực tuyến tháng 5.2026 của BVBank

Lãi suất tiết kiệm tại BVBank

Trong tháng 5.2026, lãi suất huy động BVBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ duy trì trong khoảng 0,3% - 6,65%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn dưới 1 tháng được áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm; kỳ hạn 1 đến dưới 5 tháng là 4,75%/năm; kỳ hạn gửi từ 6 đến dưới 36 tháng là 6,45%/năm; kỳ hạn trên 36 tháng là 6,40%/năm.

Ngoài hình thức trả lãi cuối kỳ, BVBank còn cung cấp các hình thức trả lãi linh hoạt bao gồm lãi hằng tháng (4,74%/năm - 6.46%/năm) và lãi trả trước (4,73%/năm - 6,25%/năm).

Biểu lãi suất tại quầy tại BVBank

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến được ngân hàng thiết kế phân theo từng mục tiêu tài chính. Cụ thể, nhóm kỳ hạn dưới 1 tháng áp dụng mức 0,3%/năm; kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng giữ mức cố định 4,75%/năm; và đạt 6,70%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng. Nhằm thu hút nguồn vốn trung và dài hạn, BVBank dành mức ưu đãi lãi suất cao nhất là 6,90%/năm cho các khoản tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với các điểm giao dịch BVBank gần nhất để biết thông tin chi tiết.

Chứng chỉ tiền gửi trả lãi suất tới 7,8%/năm

Trong tháng 5, BVBank chính thức ra mắt sản phẩm chứng chỉ tiền gửi online với mức lãi suất hấp dẫn cùng kỳ hạn vô cùng linh hoạt.

Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng lãi suất 7,6%/năm hoặc kỳ hạn 15 tháng với mức lãi suất lên tới 7,8%/năm. Đặc biệt, với số tiền tích lũy tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng, khách hàng đã có thể tham gia sản phẩm và chủ động lựa chọn hình thức nhận lãi linh hoạt hằng tháng hoặc vào cuối kỳ.

Chương trình "Gửi nắng đón hè sinh lời rực rỡ"

Không dừng lại ở mức lãi suất dẫn đầu, BVBank còn triển khai chương trình ưu đãi quà tặng đặc biệt dành riêng cho khách hàng mở mới chứng chỉ tiền gửi hoặc gửi tiền trực tuyến trên Ngân hàng số Digimi.

Theo đó, với mức gửi chỉ từ 50 triệu đồng ở các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng, khách hàng sẽ được nhận ngay điểm thưởng Digimi: tặng 100.000 điểm cho số tiền gửi dưới 200 triệu đồng; tặng 200.000 điểm cho mức gửi dưới 500 triệu đồng và lên đến 500.000 điểm cho các khoản tích lũy từ 500 triệu trở lên. Đây là cơ hội kép giúp khách hàng vừa tối ưu hóa lợi nhuận từ lãi suất, vừa gia tăng trải nghiệm nhận quà hấp dẫn trên không gian số.