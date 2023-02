Lãi suất quá cao, khách ngán không dám vay ngân hàng mua nhà đất

Trong khi nhiều người “than khó” khi vay ngân hàng để mua nhà vì “room” tín dụng đang “eo hẹp”, thì trên thực tế, các khách hàng của Dự án nhà phố thương mại An Phát Residence do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Địa ốc An Phát làm chủ đầu tư vẫn được nhiều tổ chức tín dụng hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị tài sản. Vì sao có hiện tượng trái ngược này?