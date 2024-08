Lãi suất tiết kiệm tăng, doanh nghiệp phát hành trái phiếu với lãi suất bao nhiêu?

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán KBC) vừa công bố phương án phát hành 1.000 tỉ đồng trái phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 3/2024. Cụ thể, doanh nghiệp chào bán 1.000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất cố định 10,5%/năm.

Số tiền dự kiến thu về sẽ được Kinh Bắc sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ với hai công ty con là Công ty CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên. Thời gian trả nợ dự kiến trong giai đoạn quý 3 - 4/2024. Như vậy, nếu so với lãi suất tiết kiệm cao nhất ở kỳ hạn 24 tháng của một số ngân hàng là 6%/năm thì lãi suất trái phiếu của Kinh Bắc cao hơn 4,5%.

Lãi suất trái phiếu các doanh nghiệp đang trên 10,5%/năm NGỌC THẮNG

Tương tự, Công ty CP CMC công bố đã hoàn tất đợt phát hành 4 lô trái phiếu riêng lẻ có kỳ hạn từ 12 - 48 tháng. Tổng khối lượng phát hành theo mệnh giá là 700 tỉ đồng, trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Lãi suất của lô trái phiếu này dao động từ 9,5%/năm đến 10,6%/năm tùy theo kỳ hạn.

Trong khi đó, Công ty CP Xi măng Long Thành thông báo điều chỉnh lãi suất của trái phiếu có mã LTCCH2136001. Cụ thể, lãi suất cho kỳ trả lãi đầu tiên (ba tháng) kể từ ngày phát hành là 10,5%. Sau đó, lãi suất các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ tùy theo thời gian với mức biên độ khác nhau. Chẳng hạn, lãi suất tính lãi cho kỳ từ ngày 1.7.2024 - 31.3.2025 được áp dụng bằng lãi suất tham chiếu của kỳ hạn cho vay hơn 60 tháng áp dụng cho khách hàng CIB được công bố của Ngân hàng TMCP Quân đội cộng biên độ 0,5%/năm. Nhưng đến kỳ hạn sau đó thì biên độ lại được cộng lên đến 2,43%/năm...

Theo báo cáo thị trường trái phiếu tháng 7 của Công ty Chứng khoán MB (MBS), từ đầu năm đến hết tháng 7 các ngân hàng đã phát hành 96.200 tỉ đồng trái phiếu , tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đợt phát hành có lãi suất bình quân 5,4%/năm. Trong khi đó, nhóm ngành bất động sản có giá trị phát hành cao thứ 2, đạt 32.600 tỉ đồng . Lãi suất trung bình của trái phiếu doanh nghiệp bất động sản ở mức 12%/năm, cao gấp đôi so với lãi suất bình quân của nhóm ngân hàng. Như vậy, hiện nay, lãi suất trái phiếu doanh nghiệp nhìn chung cũng đã giảm so với mức huy động vốn cùng kỳ năm trước.