Lãi suất ưu đãi ‘cực khủng’ cho khách mua nhà tại Hồng Hạc City

Lãi suất năm đầu sau bàn giao nhà chỉ 4,3%

Theo đó, tỷ lệ vay lên đến 75% giá trị tài sản đảm bảo, thời hạn vay lên đến 25 năm. Không chỉ vậy, khách hàng còn được ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% cho đến khi nhận nhà (dự kiến thời gian bàn giao nhà vào tháng 6.2027).

Đại diện ngân hàng quốc tế Standard Chartered tư vấn cho khách hàng về gói lãi suất ưu đãi

Khách vay mua nhà tại dự án có thể chọn một trong hai gói lãi suất cố định của ngân hàng Standard Chartered. Thời hạn cố định gói lãi suất sẽ áp dụng kể từ ngày khách hàng nhận giải ngân đợt đầu tiên.

Cụ thể như sau:

Cố định 2 năm đầu Cố định trong năm đầu tiên 6,9% Cố định trong năm thứ 2 7,3% Cố định 3 năm đầu Cố định trong năm đầu tiên 6,9% Cố định trong năm thứ 2 7,3% Cố định trong năm thứ 3 7,4%

Đại diện Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cho biết, một trong những điểm đặc biệt của gói ưu đãi này là trong vòng 12 tháng sau bàn giao nhà, chủ đầu tư sẽ tiếp tục tài trợ một phần lãi suất là 3%/năm, khách hàng chỉ cần thanh toán phần lãi suất còn lại. Ví dụ, nếu lựa chọn gói lãi suất cố định 3 năm, trong 12 tháng kể từ khi bàn giao nhà, khoản lãi suất mà khách trả lần lượt là 4,3% và 4,4%.

Gần đây, các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động. Song song đà tăng này, lãi suất cho vay cũng từng bước nhích lên. Trong bối cảnh đó, gói ưu đãi lãi suất dành cho khách mua nhà tại dự án Hồng Hạc City được xây dựng cạnh tranh hơn hẳn so với mặt bằng chung thị trường, giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, giảm gánh nặng tài chính cho người mua ở.

Khách hàng tham quan dự án Hồng Hạc City

"Chương trình cho vay vừa được công bố không đơn thuần là hỗ trợ tài chính, mà còn là sự xác nhận từ một định chế tài chính quốc tế về tính khả thi của dự án và tiềm năng giá trị bất động sản. Việc ngân hàng Standard Chartered hợp tác cùng chủ đầu tư triển khai gói lãi suất cố định giúp người mua nhà có thể lựa chọn, yên tâm sắp xếp dòng tiền", đại diện Phú Mỹ Hưng nhấn mạnh.

100% sản phẩm đang mở bán đã hoàn thiện thủ tục sổ hồng từng căn

Hồng Hạc City được Phú Mỹ Hưng "trình làng" vào tháng 4.2025. Ngay sau đó, đầu tháng 10.2025, doanh nghiệp này công bố thông tin hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Nomura Real Estate Việt Nam (Nomura Real Estate Vietnam) để cùng phát triển khu đô thị với vai trò đồng chủ đầu tư. Như vậy, trong quý 4/2025, dự án liên tục đón tin vui khi có cả chủ đầu tư quốc tế và ngân hàng quốc tế đồng hành.

Phối cảnh dự án Hồng Hạc City với đa dạng sản phẩm

Việc chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng (kinh nghiệm kiến tạo đô thị kiểu mẫu 32 năm) và Nomura Real Estate bắt tay với Standard Chartered - một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới đã tạo nên tam giác bảo chứng về chất lượng, uy tín cũng như khả năng thanh khoản của dự án.

Hiện tại, Hồng Hạc City đang ở giai đoạn đầu phát triển nhà ở song song với hạ tầng, tiện ích. Việc khu đô thị đang ở giai đoạn đầu mở bán là lợi thế chiến lược cho nhà đầu tư và người mua ở. Bởi, theo nguyên tắc phát triển đô thị, giá trị bất động sản luôn được bồi đắp và gia tăng theo tiến độ hoàn thiện của hạ tầng và tiện ích. Mua giai đoạn đầu chính là đón đầu sóng đầu tư, tích sản vượt trội với mức giá khởi điểm.

Khi khu đô thị ngày càng hoàn thiện, cùng với lộ trình phát triển hạ tầng vùng được đẩy mạnh, giá trị bất động sản tại Hồng Hạc City sẽ được kỳ vọng gia tăng đáng kể, biến khoản đầu tư sớm thành một tài sản tích sản có lợi nhuận vượt trội và an toàn.

Quy hoạch tổng thể dự án Hồng Hạc City

Về khía cạnh pháp lý, đại diện Phú Mỹ Hưng cho biết: "100% sản phẩm đang mở bán đã hoàn thiện thủ tục sổ hồng từng căn. Việc sở hữu sổ hồng ngay từ đầu không chỉ mang lại sự an tâm tuyệt đối mà còn là cơ sở vững chắc để khách hàng dễ dàng tiếp cận các gói vay ưu đãi từ Standard Chartered".