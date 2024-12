Lại tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một tài xế tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 23 giờ 30 ngày 10.12, tại Km 176 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Sông Bình, H.Bắc Bình (Bình Thuận).

Theo thông tin ban đầu từ công an, vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 76H-016.65 do tài xế Huỳnh Quốc Ninh (47 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên cao tốc theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm vào phía sau xe ô tô đầu kéo 51D-305.58 do Nguyễn Hoàng Ngọc T. (46 tuổi, ngụ Bình Thuận) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 tài xế tử vong ẢNH: Q.H

Vụ va chạm đã đẩy xe đầu kéo xuống lề đất ven đường, còn ô tô tải lật ngang sang phải ở lề đất, đè lên người tài xế T. khiến anh này tử vong.

Sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị tuần tra đường và Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và đặt biển hiệu cảnh báo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Bắc Bình đã đến khám nghiệm hiện trường, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trong thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông, có nhiều vụ gây chết người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. CSGT cảnh báo các xế phải tuân thủ luật Giao thông đường bộ, nhất là tuân thủ tốc độ cho phép.