Lãi thấp vay nhanh từ BAC A BANK, khách hàng cá nhân đón cơ hội kinh doanh

AEON Việt Nam vừa khai trương AEON The Nine tại tòa nhà THE NINE - 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. AEON The Nine là siêu thị đầu tiên được ra mắt theo mô hình Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị AEON tinh gọn.