Lãi tiết kiệm vượt trội trên nền tảng tài chính số lập hat-trick giải quốc tế

Trọn vẹn hành trình tài chính: Từ giải pháp tiết kiệm ưu việt đến công nghệ Duyệt Vay được vinh danh quốc tế

Quản lý tài chính thông minh là nghệ thuật cân bằng hai yếu tố: chủ động nguồn tiền linh hoạt và tối đa hóa lợi nhuận từ dòng tiền đang có. TNEX mang đến giải pháp song hành ưu việt: Tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn cho mục tiêu dài hạn, Công nghệ vay tốc độ cao đạt chuẩn quốc tế cho nhu cầu tức thời và rất nhiều những tính năng ưu việt khác giúp tạo nên một hệ sinh thái phục vụ mọi phân đoạn trong hành trình tài chính của bạn, sự toàn diện này đã đem lại cho TNEX giải thưởng "Ngân hàng số tốt nhất" do Tạp chí Global Banking and Finance Review Awards 2025 trao tặng.

Tối ưu lợi nhuận: Lãi suất hấp dẫn top đầu thị trường

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng năng động và tràn ngập lựa chọn, lãi suất không còn dừng lại ở một con số cố định theo năm mà đã trở thành công cụ chiến lược giúp tối ưu hóa lợi ích từ dòng tiền ngắn hạn. Các nền tảng tài chính số hiện đại, đặc biệt là TNEX, hiểu rằng nhu cầu của người dùng thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống. Do đó, việc TNEX cung cấp mức lãi suất cao vượt trội 4,75% cho kỳ hạn ngắn 1 tháng chính là điểm khác biệt then chốt. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh khoản, mà còn tối ưu hóa lợi nhuận ngay cả trong những kế hoạch tích lũy ngắn hạn, biến một kỳ hạn cơ bản trở thành một cơ hội đáng giá. Trong khi đó, mức lãi suất tiết kiệm TNEX 6,2%/năm cho các kỳ hạn dài lại là lời giải cho bài toán ổn định và an toàn, hướng đến các mục tiêu tích lũy giáo dục, mua nhà hay hưu trí. Sự đa dạng này không chỉ là lợi thế cạnh tranh, mà còn là minh chứng cho một tư duy thiết kế sản phẩm lấy người dùng làm trung tâm, cho phép mỗi cá nhân tự thiết kế lộ trình tài chính phù hợp với mình.

Lãi suất tiết kiệm trên nền tảng tài chính số TNEX dẫn đầu thị trường ẢNH: TNEX

Tối ưu dòng tiền: Giải pháp vay linh hoạt với công nghệ "Duyệt Vay 1 phút" được vinh danh quốc tế

Song song với giải pháp tích lũy tối ưu, TNEX mang đến một trải nghiệm tài chính đột phá khác: sản phẩm vay tiêu dùng thông minh. Đây chính là mặt còn lại của "chiếc chìa khóa" tài chính toàn diện, được công nhận bởi giải thưởng Lendtech quốc tế năm 2025 do Asia Banking & Finance Fintech Awards trao - phần thưởng danh giá dành cho các nền tảng công nghệ cho vay xuất sắc.

Ưu điểm vượt trội của sản phẩm vay tại TNEX nằm ở tốc độ xử lý chưa từng có. Công nghệ duyệt hồ sơ tự động và thông minh cho phép phê duyệt khoản vay chỉ trong 1 phút và giải ngân ngay sau đó.

Giải pháp này được thiết kế với sự linh hoạt tối đa: hạn mức phù hợp, kỳ hạn đa dạng và lãi suất minh bạch, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và quản lý nghĩa vụ tài chính. Đặc biệt, với sự bảo trợ của Ngân hàng MSB, mọi khoản vay đều đảm bảo tính an toàn, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Chốt lời ưu đãi sinh nhật: Quà tặng 55K đi kèm lãi suất tiết kiệm ấn tượng

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm đồng hành cùng người dùng Việt, TNEX chính thức khởi động Minigame Sinh Nhật đặc biệt: "NHẬN 55K". Đây là cơ hội hoàn hảo để vừa trải nghiệm sản phẩm tiết kiệm ưu việt, vừa nhận ngay phần thưởng giá trị.

Cơ hội "một vốn bốn lời" trong 5 ngày vàng (10.12 - 14.12.2025):

Nhận ngay quà tặng 55.000 VNĐ khi lần đầu mở sổ Tiết kiệm thành công (kỳ hạn tối thiểu 1 tháng) HOẶC đăng ký vay tiêu dùng được giải ngân trên app TNEX.

Điều kiện đơn giản: Nhập chính xác mã ưu đãi tk11 khi thực hiện giao dịch.

Thời gian áp dụng: Từ 11 giờ 11 đến 23 giờ 11 mỗi ngày trong khung thời gian trên.

Tận hưởng ngay lãi suất ưu đãi 4,75%/năm cho kỳ hạn tiết kiệm 1 tháng ngay sau khi mở sổ.

Minigame này không chỉ là món quà tri ân, mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội trải nghiệm trọn vẹn về một nền tảng tài chính số xuất sắc, nơi mọi giao dịch đều được đảm bảo và mọi khoản tích lũy đều sinh lời tối ưu.

Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này để vừa được tặng quà thiết thực, vừa chính thức bắt đầu hành trình tích lũy thông minh và vững chắc cho tương lai. Xem thể lệ chi tiết tại đây, tải app TNEX và tham gia Minigame, nắm bắt trọn vẹn mọi ưu đãi đặc biệt này.