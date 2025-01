Lái xe tải vi phạm nồng độ cồn gấp đôi mức kịch khung tông liên hoàn 3 ô tô

Tối 22.1, Công an TP.Điện Biên Phủ (Điện Biên) cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế xe tải gây ra vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người bị thương, 4 ô tô hư hỏng.



Trước đó, khoảng 2 giờ 5 ngày 11.1, Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, trú P.Him Lam, TP.Điện Biên Phủ) lái xe tải mang biển số 89H-018.02 chạy hướng đường Trường Chinh về phía sân vận động tỉnh Điện Biên. Khi đến khu vực Tổ 9 (P.Tân Thanh, TP.Điện Biên Phủ), xe tải đã đâm liên tiếp vào phía sau 2 xe ô tô đang đỗ ở lòng đường bên phải cùng chiều.

Cảnh sát phá cabin giải cứu nạn nhân bị thương ẢNH: THÀNH TRUNG

Sau đó, Minh tiếp tục lái xe lao lên vỉa hè và đâm vào xe ô tô mang biển số 27A-048.XX đang đỗ thì chiếc xe tải mới dừng lại.

Cú va chạm liên hoàn khiến người ngồi cùng xe ô tô với tài xế Minh bị thương, mắc kẹt trong cabin.

Nhận thông tin, Công an P.Tân Thanh, Công an TP.Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Điện Biên đã có mặt tại hiện trường để giải cứu người bị thương, đưa đi cấp cứu. Đồng thời, tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cảnh sát đưa nạn nhân đi cấp cứu ẢNH: THÀNH TRUNG

Bước đầu, công an xác định vụ tai nạn khiến 1 người bị chấn thương chân phải và 4 xe ô tô hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do tài xế Minh vi phạm nồng độ cồn lên tới 0,974 mg/lít khí thở, cao gấp đôi mức phạt cao nhất quy định tại Nghị định 168.

Theo Nghị định 168 mới có hiệu lực thi hành từ 1.1.2025, người điều khiển xe ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít thì có thể bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng và tước luôn giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng mà không cần trừ điểm.