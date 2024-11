Lại xôn xao chuyện tình giữa Ariana Grande và Ethan Slater

Nữ ca sĩ Ariana Grande (31 tuổi) ly thân với chồng khi đó là nhà phát triển bất động sản Los Angeles Dalton Gomez (29 tuổi) vào tháng 7.2023 sau 2 năm chung sống. Trong khi Ethan Slater (32 tuổi) làm thủ tục ly hôn với Lilly Jay cùng tháng 7.2023. Nam diễn viên có chung với Jay một cậu con trai 2 tuổi.

Ariana Grande và Ethan Slater công khai chuyện tình cảm ẢNH: PAGE SIX

Thủ tục ly hôn của Ariana Grande hoàn tất vào tháng 3.2024, còn Slater được giải quyết vào tháng 9.2024.

"Tôi nghĩ Slater rất hạnh phúc với Lily. Đó là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với tôi", một nguồn tin thân cận với Slater nói với The Post.

Lilly Jay chỉ trích Slater và Grande vào tháng 7 năm ngoái, nói với Page Six rằng gia đình cô được cho là "thiệt hại không đáng kể".

Một người trong cuộc đã chia sẻ với Page Six vào tháng 7 năm ngoái rằng Jay "hoàn toàn bất ngờ" trước mối quan hệ của chồng với Ariana Grande.

Trailer phim Wicked

"Họ chắc chắn đã lừa dối… Vợ của Ethan đã tìm thấy những tin nhắn tán tỉnh giữa họ. Ariana thậm chí đã gặp đứa bé vài lần khi cả hai đều đã kết hôn", một người hiểu rõ tình hình nói với The Post.

Cả hai chuẩn bị cho vai diễn lớn nhất sự nghiệp của họ trong bộ phim ca nhạc Wicked - ra rạp toàn cầu (trong đó có Việt Nam) vào ngày 22.11. Ariana Grande vào vai Glinda đối diện với Cynthia Erivo trong vai phù thủy tốt bụng Elphaba da xanh. Chuyện tình lãng mạn của cặp đôi lại trở thành tâm điểm chú ý một lần nữa.

Trên mạng xã hội, một số người hâm mộ đã chỉ trích nữ ca sĩ là "kẻ phá hoại gia đình người khác".

Ariana Grande được đạo diễn Jon M.Chu chọn vào "vai diễn trong mơ" là Glinda vào năm 2021. Một năm sau, Slater được chọn vào vai Boq, người yêu của Nessarose (Marissa Bode), em gái Elphaba.

Vào thời điểm đó, Slater đã kết hôn với Lilly Jay vào và cặp đôi này vừa mới sinh con trai. Grande và Slater gặp nhau vào tháng 12.2022 trên phim trường Wicked.

Ariana Grande đã ly hôn với chồng, nhà phát triển bất động sản Dalton Gomez A3NH: PAGE SIX

Nguồn tin thân cận với Slater cho biết lịch trình bận rộn và khoảng cách xa xôi giữa anh với vợ khi đang quay phim tại một ngôi làng ở Buckinghamshire, Anh, có thể đã làm gia tăng căng thẳng giữa họ.

"Đó là sự hy sinh của Slater khi đảm nhận vai diễn trong Wicked. Không được gặp đứa con mới sinh của mình trong một thời gian dài", nguồn tin cho biết.

Vào tháng 6.2023, Ariana Grande được nhìn thấy khoác tay Slater ở London tại câu lạc bộ tư nhân Soho Farmhouse nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của cô trong một bức ảnh mà tờ Daily Mail có được.

Đến tháng 7.2023, chuyện tình lãng mạn của Grande và Slater được công khai, vài ngày sau khi Grande chia tay Gomez.

Vào tháng 9.2024, nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy lên tiếng bảo vệ mối quan hệ của cô với Slater trong một bài viết trên tạp chí Vanity Fair, giải thích về tin đồn cô đã lừa dối chồng cũ Gomez để quan hệ với nam diễn viên. Grande cho biết: "Điều đáng thất vọng nhất là thấy rất nhiều người tin vào điều đó".

Nhưng những bi kịch trong quá khứ không ngăn cản Grande và Slater bay cao trong bom tấn Wicked. Hôm ra mắt phim ở New York, Slater được chụp ảnh đang ôm Grande trên thảm đỏ. Nữ ca sĩ hết lời khen ngợi bạn diễn của mình tại buổi ra mắt phim ở Los Angeles vào cuối tuần trước.

"Slater luôn đáng yêu như vậy và thật tuyệt vời trong bộ phim này. Tôi rất vui khi mọi người biết đến anh ấy", cô nói với Entertainment Tonight trên thảm đỏ sau khi chụp ảnh đang giúp Slater sửa lại nơ của anh trên thảm đỏ.

Slater đã hoàn tất thủ tục ly hôn với Lilly Jay ẢNH: PAGE SIX

Grande từ lâu nổi tiếng với những mối quan hệ một vợ một chồng, và đã dành tặng bản hit đình đám năm 2019 Thank U, Next để nói về những bài học rút ra từ các mối quan hệ đổ vỡ.

Trong đó, cô gọi nam ca sĩ nhạc rap quá cố Mac Miller - từng hẹn hò từ năm 2016 đến tháng 5.2018, 3 tháng trước khi anh qua đời vì dùng thuốc quá liều ở tuổi 26 - là một "thiên thần".

Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn với diễn viên hài Pete Davidson (32 tuổi), người mà cô đã đính hôn vào tháng 6.2018, chỉ sau vài tuần hẹn hò. Những nguồn tin biết rõ Grande cho biết cô không phải là kiểu người hẹn hò với nhiều người đàn ông cùng một lúc.

"Cô ấy luôn muốn có một gia đình", diễn viên và nhạc sĩ ở Brooklyn Malik Hammond (30 tuổi) nói. Anh từng đóng chung với Grande trong 13: The Musical - vở nhạc kịch đầu tiên của cô trên sân khấu Broadway vào năm 2008.

"Cô ấy chắc chắn là người ủng hộ chế độ một vợ một chồng. Cô ấy là một cô gái của gia đình", Hammond nói với The Post rằng Grande rất đau buồn vì cái chết của Miller và tin rằng nếu không có biến cố cặp đôi này vẫn sẽ ở bên nhau cho đến hôm nay.

Ariana Grande từng nói về sự mất mát này trong một cuộc phỏng vấn với Vogue vào năm 2019, gọi nỗi đau buồn là "hết sức khủng khiếp" và việc thực hiện album Thank U, Next sau cái chết của Miller "thực sự đã cứu mạng tôi".

Hammond cho biết Davidson (mất cha trong vụ tấn công khủng bố ngày 11.9) và Grande đã tìm thấy niềm an ủi trong nỗi đau chung của họ. "Pete chỉ làm cô ấy cười thôi," Hammond nói.

Về phần mình, Slater dường như bị ngôi sao nhạc pop này mê hoặc. Vào tháng 10.2024 sau khi Grande dẫn chương trình Saturday Night Live, một nguồn tin nói với Page Six rằng anh và giọng ca The Boy Is Mine "yêu nhau" trong bữa tiệc sau chương trình của NBC.

"Ariana và Ethan luôn ở bên nhau suốt buổi tối, trông họ rất hạnh phúc và yêu nhau", nguồn tin cho biết.

Ngay sau đó, vào ngày 3.11, tại buổi ra mắt phim Wicked tại Sydney (Úc), Slater được chụp ảnh khi đang giúp Grande mặc váy. Nữ ca sĩ thốt lên rằng cô "luôn" được chăm sóc chu đáo khi được hỏi cảm thấy thế nào về cử chỉ hào hiệp của Slater.

"Khi mọi người chỉ trích Ariana Grande và Ethan Slater, đúng là hai người đã kết hôn và có con, đó không phải là điều tuyệt vời, nhưng không ai có thể nói họ sai trái. Hai người làm việc rất chăm chỉ để phát triển sự nghiệp. Họ hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Đó là cuộc sống của họ".