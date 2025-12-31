Lalamove đáp ứng nhu cầu giao hàng và di chuyển tăng cao dịp cận Tết

Dịp cận Tết, nỗi lo chi phí giao hàng tăng cao cũng như quá tải đơn hàng khiến các chủ shop gặp khó khăn. Lalamove mang đến giải pháp đa dạng xe máy, bán tải, van, tải khi đặt chỉ từ 10 giây là có xe và hoạt động 24/7 kể cả dịp lễ, Tết. Bên cạnh dịch vụ bốc xếp chuyên nghiệp, chủ shop có thể dễ dàng đặt cả những đơn giao nhận liên tỉnh.

Lalamove cung cấp đa dạng loại xe từ giao hàng đến di chuyển ẢNH: LLM

Không chỉ giao hàng, dịch vụ đưa đón xe máy và xe ô tô của Lalamove cũng sẵn sàng đưa đón tận nơi. Mới đây, Lalamove chính thức mở rộng điểm đón khách (như Bình Dương, Tây Ninh,…) và trả khách (từ Huế đến Cà Mau).

Nhân dịp tết Nguyên đán sắp đến, người dùng Lalamove mới sẽ được giảm ngay 50% cho đơn giao hàng van-tải và đơn di chuyển khi nhập mã LASIEURE, áp dụng từ ngày 2.1.2026. Mọi khách hàng quan tâm có thể trải nghiệm dịch vụ ngay tại: https://www.lalamove.com/vi-vn/