Kinh tế

Lalamove ra mắt Túi Bảo Quản Lớn, giải quyết bài toán giao hàng nặng cho chủ shop

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
25/12/2025 09:29 GMT+7

Lalamove vừa giới thiệu Túi Bảo Quản Lớn nhằm tối ưu hóa quy trình giao hàng cho tài xế và người dùng, đặc biệt trong dịp mua sắm cuối năm và tết.

Trước đây, tài xế thường khó khăn khi giao các đơn hàng lớn, cồng kềnh với túi thông thường. Với Túi Bảo Quản Lớn, dung tích được nâng cấp lớn hơn, kèm thiết kế chống sốc, bảo vệ hàng hóa khỏi thời tiết thất thường. Túi còn có ngăn chia linh hoạt để tách biệt đồ nóng/lạnh, dễ dàng lắp đặt trên xe ga và xe số, vẫn đảm bảo tuân thủ quy định giao thông.

Lalamove ra mắt Túi Bảo Quản Lớn, giải quyết bài toán giao hàng nặng cho chủ shop - Ảnh 1.

Túi với sức chứa lớn hơn giúp bác tài thoải mái giao hàng mà không sợ hàng bị chèn ép

Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam, cho rằng việc ra mắt Túi Bảo Quản Lớn là cần thiết để đáp ứng nhu cầu giao hàng nặng, bảo quản tốt hàng hóa dịp lễ tết, giúp tăng thu nhập cho tài xế và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, Lalamove vẫn có các giải pháp giao hàng nặng khác như xe máy giao cồng kềnh có baga và đội xe van - tải từ 500kg.

Hiện tại, Lalamove đang dành những chương trình riêng cho đối tác tài xế khi có thể nhanh chóng sở hữu ngay combo giá tốt để sở hữu Túi Bảo Quản Lớn cùng nón, áo. Với những tài xế có Túi Bảo Quản Lớn, đơn hàng được giảm chiết khấu cũng như tăng thêm thu nhập từ dịch vụ cộng thêm. Ngoài ra, bác tài sẽ được trải nghiệm tính năng lọc đơn theo khu vực, tối ưu quá trình giao hàng. Các bác tài xe máy có thể tham gia Lalamove và đăng ký ngay tại: https://www.lalamove.com/vi-vn/driver/dat-truoc-tui-bao-quan-lon

Lalamove Túi Bảo Quản Lớn Lalamove Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
