Lalamove ra mắt Túi Bảo Quản Lớn, giải quyết bài toán giao hàng nặng cho chủ shop

Trước đây, tài xế thường khó khăn khi giao các đơn hàng lớn, cồng kềnh với túi thông thường. Với Túi Bảo Quản Lớn, dung tích được nâng cấp lớn hơn, kèm thiết kế chống sốc, bảo vệ hàng hóa khỏi thời tiết thất thường. Túi còn có ngăn chia linh hoạt để tách biệt đồ nóng/lạnh, dễ dàng lắp đặt trên xe ga và xe số, vẫn đảm bảo tuân thủ quy định giao thông.

Túi với sức chứa lớn hơn giúp bác tài thoải mái giao hàng mà không sợ hàng bị chèn ép

Ông Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc điều hành Lalamove Việt Nam, cho rằng việc ra mắt Túi Bảo Quản Lớn là cần thiết để đáp ứng nhu cầu giao hàng nặng, bảo quản tốt hàng hóa dịp lễ tết, giúp tăng thu nhập cho tài xế và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, Lalamove vẫn có các giải pháp giao hàng nặng khác như xe máy giao cồng kềnh có baga và đội xe van - tải từ 500kg.

Hiện tại, Lalamove đang dành những chương trình riêng cho đối tác tài xế khi có thể nhanh chóng sở hữu ngay combo giá tốt để sở hữu Túi Bảo Quản Lớn cùng nón, áo. Với những tài xế có Túi Bảo Quản Lớn, đơn hàng được giảm chiết khấu cũng như tăng thêm thu nhập từ dịch vụ cộng thêm. Ngoài ra, bác tài sẽ được trải nghiệm tính năng lọc đơn theo khu vực, tối ưu quá trình giao hàng. Các bác tài xe máy có thể tham gia Lalamove và đăng ký ngay tại: https://www.lalamove.com/vi-vn/driver/dat-truoc-tui-bao-quan-lon