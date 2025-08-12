Lâm Bảo Ngọc: 'Em xinh' là sân khấu để tôi hướng đến nghệ sĩ đa năng

Vượt qua vùng an toàn, bứt phá với phong cách mới

Ngay từ sân khấu mở màn, Lâm Bảo Ngọc đã gây ấn tượng với ca khúc AAA, phô diễn một chút vũ đạo kết hợp với những nốt cao "thương hiệu". Đây là một cách giới thiệu khéo léo, vừa khai thác thế mạnh sẵn có, vừa hé lộ những tiềm năng mới mà cô muốn khám phá.

Đến Livestage 1 với bài hát Từng, Lâm Bảo Ngọc đã lựa chọn dòng nhạc ballad quen thuộc. Tuy nhiên, việc đưa một bản ballad vào giữa những sân khấu đầy màu sắc khác cho thấy cô muốn khẳng định lại giá trị của thể loại này, đồng thời sử dụng nốt cao làm điểm nhấn, tạo ra một màn trình diễn chạm đến cảm xúc khán giả.

Lâm Bảo Ngọc là một ví dụ điển hình cho tầm quan trọng của vocalist, chịu trách nhiệm cho những đoạn highnote, lên tone đầy thử thách, cũng như dựng bè và ad-lib trong Em xinh ẢNH: BTC

Livestage 2 là bước ngoặt quan trọng khi Lâm Bảo Ngọc rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh quen thuộc để thử sức với ca khúc Gã săn cá. Với chất giọng ma mị, sân khấu này không cần dùng nốt cao vẫn tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa vũ đạo, concept độc đáo và cách xử lý vocal khó đã làm nổi bật khả năng của Lâm Bảo Ngọc. Điểm nhấn đặc biệt chính là câu hát "Giờ người là cá còn em là cả đại dương" với màu sắc ca trù độc đáo, mang đến một làn gió mới lạ.

Sự biến hóa tiếp tục được đẩy lên đỉnh điểm tại Livestage 3 với màn trình diễn Quả chín quá. Thể loại pop-rock đầy nội lực, kết hợp với diễn xuất nhập tâm và màn cắt tóc ngay trên sân khấu, đã cho thấy một Lâm Bảo Ngọc sẵn sàng đánh đổi vì nghệ thuật. Màn trình diễn này một lần nữa khẳng định cô là một nghệ sĩ 3 trong 1, vừa hát, vừa diễn xuất, vừa vũ đạo.

Sự đa năng của Lâm Bảo Ngọc, từ việc hát ballad quen thuộc đến rap, ca trù, xẩm, hip hop, đã phá vỡ định kiến về một vocalist chỉ mạnh về giọng hát ẢNH: BTC

Cũng tại Livestage 3, trong phần Dance battle, Lâm Bảo Ngọc đã làm tất cả bất ngờ khi thử sức với thể loại high heels. Dù không phải dancer chuyên nghiệp, cô vẫn cho thấy sự chỉn chu về kỹ thuật và được cả 5 giám khảo chấm điểm cao nhất trong cả 3 vòng thi.

Chia sẻ với Thanh Niên, Lâm Bảo Ngọc cho hay: "Ballad không phải là vùng an toàn, mà là một lối đi quen thuộc với những khán giả đã yêu mến tôi. Tôi không cần động lực để thoát khỏi vùng an toàn, mà chỉ cần một sân khấu phù hợp. Đây là thời điểm lý tưởng để tôi thay đổi hình ảnh: gần gũi, trẻ trung, đa năng và hiện đại hơn".

'Vocalist hay bất kỳ vị trí nào cũng cần hoàn thiện kỹ năng'

Livestage 4 mang đến một thử thách mới khi Lâm Bảo Ngọc trở thành đội trưởng. Đối mặt với đội hình gồm 2 vocalist và 3 rapper, Lâm Bảo Ngọc hiểu rõ những khó khăn trong việc làm nhạc. Cô đã nỗ lực giành chiến thắng trong tất cả các game để có quyền ưu tiên chọn bài, từ đó lựa chọn những ca khúc phù hợp nhất cho cả đội.

Hai sân khấu Bad Liar và Duyên là minh chứng cho tài năng của đội trưởng Lâm Bảo Ngọc. Với Bad Liar thuộc thể loại hip hop, cô tự viết và thể hiện rap verse của mình, đồng thời lên concept "tốt phong hậu" đầy ấn tượng. Ca khúc Duyên là một màn trình diễn táo bạo hơn, kết hợp giữa EDM, hip hop-drill và xẩm, mang âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán giả trẻ. Với concept độc đáo kết hợp giữa xẩm và hip hop đường phố, sân khấu đã trở thành một dấu ấn khó quên trong lòng người xem.

Với Lâm Bảo Ngọc, trong bối cảnh âm nhạc hiện đại, các vocalist cần phải năng động, hoàn thiện nhiều kỹ năng để trở thành một nghệ sĩ toàn diện, đáp ứng được nhu cầu của thị trường ẢNH: BTC

Sự lãnh đạo của Lâm Bảo Ngọc không chỉ dừng lại ở việc lên kế hoạch chiến thuật mà còn thể hiện ở việc truyền cảm hứng và tinh thần đoàn kết cho các thành viên. Cô đã tạo ra một môi trường làm việc cởi mở, nơi vocalist và rapper có thể cùng nhau sáng tạo, phá vỡ rào cản về thể loại, dẫn đến những màn trình diễn bùng nổ sau đó.

Lâm Bảo Ngọc thú nhận chưa từng có kinh nghiệm làm đội trưởng: "Tôi là một chill girl, luôn né tránh vai trò lãnh đạo vì cảm thấy căng thẳng. Cái khó là dàn dựng thật kỹ lưỡng để không ai bị thiệt thòi".

Dù âm nhạc có thay đổi, vị trí của một vocalist giỏi sẽ không thể thiếu ẢNH: BTC

Mặc dù không phải là một gương mặt mới mang đến sự bùng nổ, Lâm Bảo Ngọc đã khiến khán giả phải thay đổi cách nhìn về một vocalist. Qua mỗi vòng thi, cô đều để lại ấn tượng mạnh mẽ với sự biến hóa, sẵn sàng làm mới và chứng minh rằng vai trò vocalist hoàn toàn có thể trở nên linh hoạt và bùng nổ trong một nhóm nhạc.

"Vocalist hay bất kỳ vị trí nào cũng cần hoàn thiện kỹ năng sân khấu để trở thành một nghệ sĩ đa năng, toàn diện và thú vị hơn", nữ ca sĩ cho biết. Sau Em xinh, Lâm Bảo Ngọc muốn phát triển thành một nghệ sĩ đa năng, đáp ứng yêu cầu của thị trường âm nhạc hiện đại. Cô cũng mong muốn truyền cảm hứng để các nghệ sĩ trẻ nhận thức được tầm quan trọng của việc hoàn thiện bản thân, không chỉ ở kỹ năng chuyên môn mà còn ở sự đa năng trong nghệ thuật.

Lâm Bảo Ngọc sinh năm 1996, quê tại Nam Định. Từng theo học ngành Sư phạm Âm nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Lâm Bảo Ngọc liên tiếp giành nhiều giải thưởng như Giải Nhì dòng nhạc nhẹ tại cuộc thi Sao Mai 2017, Á quân cuộc thi Giọng hát Việt - The Voice 2019. Năm 2023, cô gây ấn tượng mạnh mẽ với mascot HippoHappy tại Ca sĩ mặt nạ mùa 2. Sau chương trình, cô chia sẻ đã vượt qua giai đoạn trầm cảm kéo dài để tìm lại niềm đam mê âm nhạc. The Masked Singer Vietnam đã giúp cô vực dậy tinh thần và tìm lại đam mê nghệ thuật. Hiện tại, Lâm Bảo Ngọc đang tiếp tục phát triển sự nghiệp và tham gia chương trình Em xinh say hi.



