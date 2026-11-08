Làm cách nào tin tặc dễ dàng kiểm soát các tủ lạnh siêu thị tại châu Âu?

Các cuộc tấn công trực tuyến tại ít nhất tám quốc gia đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro đối với an ninh lương thực.