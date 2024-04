Lâm Chí Dĩnh khoe ảnh du lịch Đà Nẵng

Dòng trạng thái mới nhất của Lâm Chí Dĩnh khiến fan Việt thích thú CHỤP MÀN HÌNH



Trên tài khoản Instagram cá nhân, Lâm Chí Dĩnh bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng đính kèm dòng chú thích: "Chào Đà Nẵng, Việt Nam" bằng tiếng Việt. Tài tử xứ Đài cũng đính kèm phần tương tác với fan Việt: "Bạn ổn chứ?". Dòng trạng thái mới nhất của sao phim Thiên long bát bộ khiến người hâm mộ Việt không khỏi bất ngờ, phấn khích và thi nhau vào trả lời câu hỏi thăm của thần tượng.



Nam thần xứ Đài chia sẻ với người hâm mộ loạt khoảnh khắc nghỉ dưỡng tại Việt Nam FANPAGE LÂM CHÍ DĨNH

Trần Nhược Nghi cũng đăng tải hình ảnh trong kỳ nghỉ CHỤP MÀN HÌNH

Sáng 10.4, Lâm Chí Dĩnh tiếp tục cập nhật những hình ảnh mới nhất của mình tại Đà Nẵng vào trong nhóm chat riêng dành cho người hâm mộ quốc tế. Trong loạt ảnh, ông bố ba con chia sẻ hình ảnh thưởng thức cà phê, ngắm cảnh biển và chụp ảnh nón lá từ khu nghỉ dưỡng. Vợ anh - người mẫu Trần Nhược Nghi, cũng chia sẻ hình ảnh ăn phở, uống cà phê sữa dừa, tận hưởng khoảng thời gian yên bình tại Việt Nam.

Một fanpage của Lâm Chí Dĩnh tại Việt Nam cũng chia sẻ những hoạt động mới của nam diễn viên và được anh nhấn "thích". Bên dưới mục bình luận, đông đảo người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích khi thần tượng lâu năm đến Việt Nam nghỉ dưỡng, hạnh phúc khi anh đã trở lại cuộc sống bình thường sau tai nạn xe hơi hồi 2022. Cùng với đó, fan Việt gợi ý nhiều trải nghiệm đặc biệt mà nam diễn viên không thể bỏ qua khi đến Đà Nẵng đồng thời chúc gia đình có một kỳ nghỉ trọn vẹn.

Vợ chồng Lâm Chí Dĩnh bên ba con trai INSTAGRAM NV

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là nam ca sĩ - diễn viên đình đám tại Đài Loan và sở hữu lượng fan hùng hậu khắp châu Á. Ngôi sao này được yêu thích qua nhiều bộ phim: Bá vương học đường, Tuyệt Đại Song Kiều, Thiên long bát bộ bản 2003 (vai Đoàn Dự), Sợi dây chuyền định mệnh, Bay cùng em… Nghệ sĩ kết hôn với người mẫu Trần Nhược Nghi và lần lượt đón 3 quý tử: Kimi (sinh 2009) và cặp song sinh Jenson - Kyson (sinh 2015). Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh còn là một tay đua xe chuyên nghiệp.

Tháng 7.2022, Lâm Chí Dĩnh và con trai Jenson gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang chạy xe trên đường phố Đào Viên (Đài Loan). Con trai của anh may mắn chỉ bị thương nhẹ còn tài tử 7X bị gãy xương ở nhiều bộ phận trên cơ thể, mặt biến dạng, chấn thương não. Sau khi nhập viện, ngôi sao xứ Đài đã trải qua hai cuộc phẫu thuật quan trọng ở cánh tay và tái tạo xương vùng mặt. Sau thời gian dài tĩnh dưỡng, sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh dần hồi phục, anh đã xuất hiện tại các sự kiện giao lưu với người hâm mộ từ tháng 2.2023 và trở lại trường đua xe sau đó vài tháng.

Lâm Chí Dĩnh đã bình phục và trở lại cuộc sống bình thường sau tai nạn nghiêm trọng hồi 2022 WEIBO NV

Hiện Lâm Chí Dĩnh vẫn đều đặn tham gia sự kiện, biểu diễn nhưng đã giảm bớt khối lượng công việc so với trước để dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và ở bên gia đình. Năm ngoái, nam thần đình đám xứ Đài gây chú ý khi tham gia mùa 3 của chương trình âm nhạc Call me by fire.