Làm đẹp thế hệ mới: Công nghệ không xâm lấn & sức khỏe tinh thần lên ngôi

Giới trẻ ngày càng quan tâm, tìm kiếm các dịch vụ thẩm mỹ để chống tình trạng lão hóa sớm. Theo thống kê gần đây của Bệnh viện Da liễu TP.HCM, nhóm người trên 25 tuổi đi làm thẩm mỹ vẫn chiếm đa số và gia tăng qua các năm. Trong đó, có đến hơn 21.000 người tìm kiếm các dịch vụ chống lão hóa vào năm 2024. Tuy nhiên, họ có xu hướng tìm hiểu thận trọng trước khi lựa chọn phương pháp thẩm mỹ, với các tiêu chuẩn về hiệu quả thực tế, mức độ an toàn cao, bằng chứng khoa học rõ ràng và tác động lâu dài lên cơ thể. Do đó, nhằm tránh đau đớn và rút ngắn thời gian phục hồi đáng kể, giới trẻ đang chuyển hướng ưu tiên sang các phương pháp can thiệp không xâm lấn.

Không chỉ dừng lại ở mong muốn có vẻ ngoài hoàn hảo, người trẻ hiện đại nhận ra một sự thật quan trọng khác: Sức khỏe tinh thần quyết định diện mạo bên ngoài. Trong bối cảnh áp lực công việc, nhịp sống đô thị nhanh và căng thẳng kéo dài khiến nhiều người nhận ra rằng vẻ ngoài rạng rỡ có mối liên hệ chặt chẽ với tình trạng tinh thần bên trong. Vì thế, xu hướng cải thiện diện mạo giờ đây không chỉ là chọn một phương pháp ngắn hạn, mà là hành trình đi tìm một giải pháp bền vững cho sức khỏe tổng thể. Làm đẹp không chỉ đơn thuần để vẻ ngoài "lung linh", mà còn tăng cường sự tự tin hơn, thư giãn và cân bằng hơn mỗi ngày.

Giữa làn sóng làm đẹp thế hệ mới này, BTL Aesthetics được xem là một trong những nhà tiên phong công nghệ thẩm mỹ không xâm lấn và chăm sóc sức khỏe tinh thần dựa trên khoa học. Với hơn 30 năm phát triển công nghệ y sinh và thẩm mỹ, BTL sở hữu hệ thống nghiên cứu và sản xuất đạt chuẩn châu Âu với hàng trăm nghìn thiết bị đang được sử dụng trên toàn cầu.

Điểm chung cốt lõi của các công nghệ BTL chính là triết lý 3 không: không tiêm, không phẫu thuật, và không cần thời gian nghỉ dưỡng, nhưng vẫn mang lại kết quả thực tế rõ ràng. Điều này đặc biệt phù hợp với lối sống năng động của người trẻ - những người đang tìm kiếm cách chăm sóc bản thân một cách thông minh, hiệu quả và bền vững.

Một trong những công nghệ nổi bật được phân phối bởi BTL Việt Nam là EMFACE®, giải pháp trẻ hóa gương mặt thế hệ mới đang được nhiều phòng khám tại Việt Nam ứng dụng. EMFACE® kết hợp sóng RF giúp kích thích collagen và elastin cùng HIFES® tác động trực tiếp lên lớp cơ sâu nhất – nơi quyết định độ săn chắc và đường nét khuôn mặt.

Khác với các phương pháp truyền thống chỉ tác động lên bề mặt da, EMFACE® cải thiện tổng thể từ bên trong, giúp gương mặt trông săn chắc, tươi tắn hơn sau liệu trình mà không gây đau hay sưng. Một điểm cộng lớn là người dùng có thể quay lại sinh hoạt, làm việc ngay sau khi thực hiện liệu trình.

KOL Emma Lê chia sẻ rằng EMFACE® giống như một bài tập thể dục cho cơ mặt, giúp da trông săn chắc và có sức sống hơn mà không hề gây đau khi thực hiện

Không chỉ dừng lại ở thẩm mỹ bên ngoài, BTL còn mang đến hướng tiếp cận mới cho sức khỏe tinh thần thông qua công nghệ EXOMIND™. Thiết bị này sử dụng công nghệ ExoTMS® - một dạng kích thích từ trường nhẹ nhàng, không xâm lấn, nhằm hỗ trợ điều hòa hoạt động ở các vùng não liên quan đến cảm xúc và trạng thái tinh thần.

Với EXOMIND™, người dùng không cần dùng thuốc hay trải qua các liệu trình phức tạp. Các nghiên cứu và phản hồi lâm sàng cho thấy công nghệ này giúp cải thiện trạng thái tinh thần, hỗ trợ chất lượng giấc ngủ và mang lại cảm giác thư giãn, cân bằng cảm xúc – yếu tố ngày càng được thế hệ trẻ quan tâm trong cuộc sống vốn nhiều áp lực.

Xu hướng cải thiện diện mạo với sự hỗ trợ từ trong ra ngoài của hai công nghệ EMFACE® và EXOMIND™ được nhấn mạnh tại, khi các chuyên gia chia sẻ những ứng dụng công nghệ và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thẩm mỹ

Tại Regional Summit & Awards Gala 2025 được BTL tổ chức vào cuối tháng 11 vừa qua, các chuỗi workshop và trải nghiệm dành cho chuyên gia, đối tác và KOL đã mở ra những buổi thảo luận mới về xu hướng thẩm mỹ không xâm lấn tới gần hơn với thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để BTL tri ân những đối tác tại Việt Nam với sự ủng hộ bền vững với triết lý làm đẹp từ bên trong nhờ công nghệ khoa học thông qua các giải thưởng như: "Elite Excellence APAC Award 2025" (tạm dịch: Đối tác xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương) dành cho Beauty Tour (Nhà sáng lập, Bác sĩ Loan Huỳnh); Shimen (CEO Vũ Tuấn Nam) và 3K-Medical Premium (Bác sĩ Ngô Kiều Khanh); cùng "APAC Hall of Fame Award" (tạm dịch: Giải thưởng Vinh danh khu vực châu Á - Thái Bình Dương) dành cho Trayce Laser & Skin Care (Nhà sáng lập Bùi Xuân Trường và Nguyễn Thị Nhã).

Khi nhịp sống ngày càng nhanh, người trẻ có xu hướng chọn những giải pháp "nhẹ nhàng nhưng hiệu quả". Các công nghệ không xâm lấn như EMFACE® và EXOMIND™ đang mở ra một cách chăm sóc bản thân mới: đơn giản hơn, khoa học hơn và phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Không chỉ giúp trông tươi tắn hơn, những giải pháp này còn hướng đến một mục tiêu lớn hơn - giúp mỗi người cảm thấy tốt hơn từ trong ra ngoài, khỏe mạnh và cân bằng để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.