Làm đẹp thông minh, đâu là điểm đến an toàn hiện nay?

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm tới những địa chỉ uy tín, có bác sĩ chuyên môn và quy trình chuẩn y khoa. Đây được xem là nền tảng giúp khách hàng an tâm lựa chọn dịch vụ phù hợp và đảm bảo an toàn trong suốt hành trình làm đẹp.

Theo các chuyên gia da liễu, làm đẹp cấp tốc chưa bao giờ là giải pháp an toàn, dù đã được cảnh báo nhiều năm qua. Việc bất chấp rủi ro vì muốn đẹp nhanh đã dẫn đến loạt biến chứng nghiêm trọng về da. Các chuyên gia khẳng định, làn da đẹp phải được xây dựng từ nền tảng bền vững bên trong, không thể dựa vào các sản phẩm tẩy trắng hay phương pháp tác động mạnh. Do đó, xu hướng làm đẹp hiện đại đang dịch chuyển mạnh sang công nghệ không xâm lấn, ưu tiên sự an toàn và hiệu quả lâu dài.

Và DRH Clinic chính là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng các công nghệ không xâm lấn từ thế giới tại Việt Nam. Khẳng định đi ngược lại với "lối tắt" tức thì, nói không với tiêm chích và không sử dụng mẹo vặt trong làm đẹp.

DRH Clinic đã thành công giải cứu biến chứng do laser sai cách bằng công nghệ không xâm lấn

Tính đến năm 2025, phòng khám đã sở hữu hệ thống công nghệ hiện đại với hơn 25 thiết bị tiên tiến như: Picosure, Picosure Pro, Tempsure Envi, Tixel, Revlite, Exciplex, Ultherapy Prime, V30 Viora, LPS… Với tổng giá trị đầu tư lên đến 10.000.000 USD.

Những công nghệ này đã được đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao nghiên cứu và hiệu chỉnh tỉ mỉ theo từng tình trạng da cụ thể, xây dựng phác đồ chăm sóc cá nhân hóa không xâm lấn phù hợp với làn da Việt. Từ đó giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp như nám sạm, nám kháng trị, mụn, sẹo rỗ, lão hóa hay các bệnh lý như viêm da, chàm, vảy nến… Đặc biệt, phục hồi các biến chứng do các phương pháp xâm lấn cấp tốc gây ra.

Khách hàng trải nghiệm liệu trình Mezopro siêu năng tại DRH Clinic

Bên cạnh việc đầu tư công nghệ, DRH Clinic rất chú trọng vào đội ngũ chuyên gia và thường xuyên chuẩn hóa quy trình theo kiến thức da liễu quốc tế. Liệu trình tại đây luôn được cá nhân hóa, tập trung vào phục hồi chức năng tự nhiên của da. Nhờ đó, khách hàng đạt được làn da sáng khỏe, mịn màng với hiệu quả dài lâu và không lo biến chứng.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, DRH Clinic đã tạo dựng niềm tin bền vững với khách hàng. Phòng khám đã thành công giải cứu hàng ngàn ca biến chứng cho làn da Việt, thiết lập chuẩn mực mới về uy tín và hiệu quả trong thẩm mỹ nội khoa.

9 năm không ngừng đổi mới và khẳng định vị thế, DRH Clinic đã trở thành địa chỉ uy tín được hàng triệu khách hàng tin tưởng. Trong tương lai, DRH Clinic cam kết sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng xã hội và bảo vệ sức khỏe làn da người Việt. Phòng khám sẽ duy trì và phát triển các chương trình xử lý biến chứng do các phương pháp xâm lấn gây ra, hỗ trợ lên đến 100.000.000 đồng/trường hợp* và đồng hành cho đến khi da khỏe đẹp trở lại.

Điều kiện để nhận mức hỗ trợ 100 triệu đồng

Khách hàng gửi thông tin và hình ảnh tình trạng da hiện tại về DRH Clinic. Đội ngũ chuyên môn sẽ đánh giá mức độ tổn thương và phê duyệt mức hỗ trợ tương ứng.

Song song đó, DRH Clinic đặt mục tiêu chiến lược là nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc chăm sóc da đúng cách, giúp người dân tránh xa nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm, tiền mất tật mang do làm đẹp sai phương pháp.