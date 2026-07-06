'Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh' kể chuyện biển, hoa và đại ngàn

Tối 5.7, tại khu vực trước rạp 3/4 (phường Xuân Hương - Đà Lạt), chương trình nghệ thuật "Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh" đã thu hút hàng ngàn người dân phố núi cùng du khách đến thưởng thức.

Không chỉ hưởng ứng mùa kích cầu du lịch hè 2026, chương trình còn là dấu mốc kỷ niệm tròn một năm tỉnh Lâm Đồng mới chính thức đi vào hoạt động sau khi sáp nhập ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, mở ra một hành trình phát triển mới cho vùng đất cao nguyên.

Chương trình nghệ thuật "Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh" diễn ra trước rạp 3/4, phường Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: L.V

Tiết mục thể hiện vẻ đẹp của biển xanh Bình Thuận ẢNH: L.V

Do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức, chương trình được dàn dựng như một bản giao hưởng kể về hành trình hình thành vùng đất mới, nơi sắc xanh của biển Bình Thuận, ngàn hoa Đà Lạt và đại ngàn Đắk Nông hòa quyện trong một không gian văn hóa thống nhất.

Một năm sau khi sáp nhập, vùng đất mới đang từng bước khẳng định diện mạo và bản sắc riêng, phát huy sự cộng hưởng từ thiên nhiên, văn hóa và con người của ba địa phương, qua đó mở ra những cơ hội phát triển mới, hướng đến mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Những chất liệu văn hóa đặc sắc của các dân tộc M'Nông, K'Ho, Mạ, Chu Ru, Chăm... được tái hiện sinh động qua ngôn ngữ nghệ thuật

ẢNH: L.V

Chương trình nghệ thuật "Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh" kể câu chuyện về sự đoàn kết, hội nhập và khát vọng vươn lên của tỉnh Lâm Đồng mới ẢNH: L.V

Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, "Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh" còn kể câu chuyện về tinh thần đoàn kết, hội nhập và khát vọng phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới. Qua những tiết mục được dàn dựng công phu, chương trình khắc họa hình ảnh vùng đất hội tụ biển xanh, cao nguyên và đại ngàn, đồng thời quảng bá một điểm đến xanh, thân thiện, an toàn và hấp dẫn trong mùa du lịch hè 2026.

Hàng ngàn người dân và du khách theo dõi chương trình nghệ thuật "Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh" ẢNH: C.T

Chương trình gồm hai phần với hai sắc thái nghệ thuật riêng, cùng tôn vinh những giá trị văn hóa đặc trưng của Lâm Đồng sau sáp nhập.

Ở phần đầu, khán giả được thưởng thức vở nhạc kịch tổng hợp kết hợp âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, chương trình tái hiện sinh động bản sắc văn hóa của các dân tộc M'Nông, K'Ho, Mạ, Chu Ru, Chăm..., kể câu chuyện về một vùng đất giàu truyền thống nhưng luôn vận động và phát triển. Thanh âm đại ngàn, sắc màu lễ hội cùng những lát cắt đời sống lao động hòa quyện, khắc họa bức tranh văn hóa đa sắc của Lâm Đồng hôm nay.

Những nghệ sĩ là người con của Lâm Đồng thể hiện niềm tự hào và khát vọng cống hiến cho vùng đất mới ẢNH: L.V

Đoát Dagout trình bày ca khúc "Ngọn lửa cao nguyên" ẢNH: L.V

Nếu phần đầu là bản hòa âm của thiên nhiên và văn hóa, thì phần hai với chủ đề "Lâm Đồng nghĩa tình" lại chạm đến cảm xúc bằng những câu chuyện về con người. Qua tiếng hát của những người con quê hương, dù đang lập nghiệp ở nhiều vùng miền, tình yêu dành cho Lâm Đồng vẫn vẹn nguyên và được gửi gắm trong từng giai điệu.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ Mộc San, Hà Vân, Đông Quân, Đoát Dagout cùng nghệ sĩ trình diễn bộ gõ Trần Hòa đã nối dài mạch cảm xúc của chương trình, lan tỏa niềm tự hào về quê hương và khát vọng chung tay xây dựng vùng đất mới.