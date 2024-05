Lâm Đồng: Bắt giữ, đánh đập nạn nhân để đòi nợ, nhóm 6 người bị khởi tố

Ngày 11.5, Công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết vừa thực hiện quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra hành vi đánh đập, hành hạ, bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời đưa các bị can dựng lại hiện trường vụ án.

Đưa các bị can dựng lại hiện trường bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ CTV

Cả 6 bị can gồm: K'Nâng, K'Cơ, K'Siêm Wi (cùng 19 tuổi), K'Hiền (24 tuổi), K'Quốc Khánh (18 tuổi) và K'Hạ cùng ngụ xã Lộc Nam (Bảo Lâm).

Theo điều tra ban đầu, K'Nâng cho K'Trường (17 tuổi, ngụ cùng xã) vay 300.000 đồng. Tuy nhiên, K'Nâng ép K'Trường phải trả cả gốc và lại lên đến 4 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ, giữa tháng 4, K'Trường bị K'Nâng, K'Cơ, K'Hiền và K'Siêm Wi ép đến một căn chòi hoang ở thôn 4, xã Lộc Nam (Bảo Lâm) đánh đập và giam giữ, không cho về nhà.

Căn nhà chòi nơi K' Trường bị giam giữ, đánh đập CTV

Sau đó, K'Trường xin K'Nâng thả ra để đi kiếm tiền trả nợ. Để có tiền trả nợ, K'Trường đã gây ra hai vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn và bị Công an H.Bảo Lâm bắt giữ.

Khi K' Trường bị bắt, nhóm K'Nâng không liên lạc được, cho rằng K'Trường bỏ trốn, nên K'Nâng đã gọi K'Quốc Khánh và K'Hạ đến nhà ép và chở K'Su (15 tuổi, là em trai của K'Trường) đến ngôi nhà hoang. Tại đây, nhóm của K' Nâng đã bắt giữ, đánh đập và dùng dao hơ trên lửa cho nóng rồi dí vào cẳng tay trái và cẳng tay phải của K'Su để hỏi tung tích của K'Trường.

Nhận được tin báo, Công an H.Bảo Lâm vào cuộc và bắt giữ tất cả nhóm thanh niên liên quan việc đòi nợ và bắt giữ người trái phép, đánh đập và hành hạ người khác kể trên.

Trong vụ án, K'Nâng, K'Cơ, K'Hiền bị khởi tố 2 tội bắt, giữ người trái pháp luật và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; còn K'Siêm Wi, K'Quốc Khánh và K'Hạ bị khởi tội bắt, giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, Công an H. Bảo Lâm còn khởi tố K'Trường (17 tuổi, ngụ cùng xã) tội trộm cắp tài sản nhưng được tại ngoại.

Ngoài ra, Công an H.Bảo Lâm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của các bị can nói trên.