Lâm Đồng: Bắt giữ, khởi tố nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ

Ngày 19.1, Công an H.Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết các lực lượng công an huyện liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ và thu giữ trên 250 kg pháo nổ.

Theo đó, từ đầu tháng 1.2022 đến nay, Công an H.Đức Trọng phát hiện bắt giữ 12 vụ tàng trữ, vận chuyển với tổng trọng lượng pháo thu giữ hàng trăm ký; hầu hết được vận chuyển bằng đường bộ từ các tỉnh vào địa bàn huyện.

Cụ thể, các lực lượng nghiệp vụ Công an H.Đức Trọng bắt quả tang Hoàng Văn P. (ngụ xã Hiệp An, Đức Trọng) có hành vi tàng trữ 7 hộp pháo nổ, với tổng khối lượng là 11,5 kg; bắt quả tang Vòng Vĩnh K. (24 tuổi, ngụ xã Liên Hiệp, Đức Trọng) khi lái xe trên đường Nguyễn Tri Phương (TT.Liên Nghĩa) có hành vi tàng trữ 12 hộp pháo nổ, với tổng khối lượng là 18 kg…

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an H.Đức Trọng cho biết, trong số 12 vụ vận chuyển, tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép bị phát hiện, có 6 vụ với số lượng pháo trên 6 kg/vụ.

Công an H.Đức Trọng đã khởi tố 6 vụ với 6 bị can để điều tra, xử lý theo quy định; đồng thời tịch thu khoảng 155 kg pháo nổ các loại. Ngoài ra, trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm, Công an H.Đức Trọng còn thu giữ 31,5 kg đạn cùng nhiều dao kiếm các loại…





Cũng theo ông Lê Thái, dịp cuối năm, tình trạng buôn bán, sử dụng pháo nổ trái phép trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. Trên các trang mạng, rộ lên việc rao bán và giao dịch các loại pháo nổ; nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ kéo theo những hệ lụy do pháo nổ gây ra.

Ðể triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ, Công an H.Đức Trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn; chủ động rà soát, nắm tình hình trên mạng internet, các trang mạng xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại H.Lâm Hà (Lâm Đồng), lực lượng công an đã phát hiện 5 vụ, với 10 người có hành vi mua bán, tàng trữ các loại pháo nổ; tổng số tang vật thu giữ trên 60 kg pháo nổ. Công an H.Lâm Hà tạm giữ 5 nghi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Còn tại TP.Đà Lạt, từ đầu năm 2022 đến ngày 19.1, lực lượng công an phát hiện 11 vụ đốt pháo trái phép với 13 người vi phạm; Công an TP.Đà Lạt đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 18 triệu đồng.